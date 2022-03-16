En iyi Meltem Işık filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Yeşilçam’ın ünlü oyuncu Meltem Işık'ın en iyi filmleri nelerdir. En çok izlenen filmler ve önerileri yazımızda bulabilirsiniz.

En iyi Meltem Işık Filmleri

Meltem Işık cesur sahneleri ile Yeşilçam’da bir dönem fırtınalar estirmiştir. Cesur sahneler bulunan filmler için aranan oyuncu konumuna gelmiştir. Oynadığı her filmde harikalar yaratan usta oyuncu tüm eleştirilere kulak asarak şuan da bile birçok oyuncunun cesaret edemeyeceği sahnelerde oynamıştır.

Meltem Işık'ın filmleri bir döneme damga vurmuş olmasına rağmen zamanında yeterli ilgiyi görmemiş ve bir dönem yasaklanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.

Meltem Işık filmlerinde cesur sahnelerinin yanı sıra güzel fiziği ile de dikkat çekmiştir. Kimsenin cesaret edemediği sahnelerde oynayarak adından başarı ile söz ettirmiştir. Erotik film kategorisinde geçen filmleri milyonlar tarafından izlenmiştir. Halende en çok izlenen Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır. En çok izlenenler listesindeki yerini koruyan Meltem Işık en çok önerilen filmlere de imza atmıştır.

En Çok izlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Meltem Işık'ın başrolünde oynadığı filmler halen Yeşilçam filmleri arasında en çok izlenen filmler içinde yer almaktadır. Usta oyuncuların oynadığı filmler gerek konusu gerek diyalogları gerekse cesur sahneleri ile halen ilgi ile izlenen filmler arasında yer almaktadır. En çok izlenen filmler listesinde yer alan meltem ışık filmleri Sen benimsin, Sıcak Sıcak, Esmer Bomba, Ateşli Kız, İntikam Kadını, Son günah, Tamam mı canım?, Astronot Fehmi, Büklüm Büklüm ve Tehlikeli kadınlar filmleridir.

Sen Benimsin: Meltem Işık, Gonca Gülüm, Çetin Başaran, Recep Filiz ve Hakan Özer gibi usta oyuncular ile birlikte Naki Yurter 'in yönetmenliği yaptığı bir filmdir. Meltem Işık bu filde doktor olan sevgilisi ile birliktelik yaşadığı sırada sevgilisinin yüzüğünü düşürmesi ile evli olduğunu öğrenir ve evlilik hayalleri kurduğu ilişkisini bitirerek oradan uzaklaşır.

Meltem Işık evine gider ve gazı açarak intihara kalkışır o sırada oradan geçen bir fotoğrafçı ile bahçıvan gaz kokusunu alarak eve girerler ve Meltem Işık 'ı kurtarırlar. Daha sonrasında fotoğrafçı ile Meltem arasında yakınlaşma başlar. İlişkileri devam ederken doktor ile sekreteri de olaylara dahil olmaya başlar, Doktorun daha öncede başka kadınları kandırdığı gerçekleri bir bir dökülmeye başlar. Meltem Işık'ın cesur sahneleri filme damgasını vurmuştur.

Aşk Çemberi: Meltem Işık'ın başrolünde oynadığı 1979 yapımı filmde Usta oyuncu Emel Canser 'de boy göstermektedir. Meltem Işık bu filminde bir hayat kadınını canlandırmaktadır. Meltem 'in içinde bulunduğu durumdan dolayı sevgilisinden ayrılmasını ve yaşadığı zor günleri anlatan filmde Emel Canser en yakın arkadaşı olarak oynamaktadır.

Emel Canser ve Meltem Işık'ın filmde birçok ateşli sahnesi bulunmaktadır. Emel arkadaşının eski sevgilisi ile ilişki yaşayan bir kadını canlandırmaktadır.

Meltem Işık'ın başrolünü oynadığı ve izleyicilerin keyif aldığı diğer filmleri ise Aşk gecesi, Oh de yavrum, Aşkımla oynama filmleridir. Klasik Yeşilcam filmi konularından biraz uzaklaşıp sevdiğinizle güzel filmler izlemek istiyorsanız Meltem Işık filmleri ile aşkınızın seviyesini artırabilirsiniz.

En iyi filmler listesi sayesinde ne izlesek diye düşünmekten kurtularak keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. Filmleri izledikten sonra hala neden sevilerek izlendiğini anlayacak ve ön yargılarınızın yersiz olduğuna kanaat getireceksiniz.