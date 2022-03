En iyi Mads Mikkelsen filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen pek çok başarılı işe imza atmış, dünyaca ünlü bir sinema oyuncusudur.

En İyi Mads Mikkelsen Filmleri

Gerçek adı "Mads Dittman Mikkelsen" olan aktör 22 Kasım 1965 tarihinde Danimarka'da Kopenhag şehrinde dünyaya gelmiştir. Annesi Bente Christiansen ve babası taksi şoförü olan Henning Mikkelsen'dir. Mads Mikkelsen'in bir de abisi Lars Mikkelsen bulunmaktadır.

Gençliğinde bir jimnastikçi olmak isteyen Mads Mikkelsen bunun için eğitim almıştır. Daha sonra da İsveç'in Göteborg şehrinde "Balettakademien" debale eğitmi görmüştür. Yaklaşık 10 yıla yakın jimnastikçi ve dansçı olan Mads Mikkelsen'in oyunculuk macerası daha sonraki yıllarda başlamıştır. Bu arada koreograf Hanne Jacobsen ile evlenmiştir.

Mads Mikkelsen'in rol aldığı 1996 yılı yapımı "Pusher" isimli film çok başarılı olmuştur ve sanatçının da ün kazanmasına sebep olmuştur. Pusher filmi Avrupa aksiyon filmleri arasında en üst sıralarda değerlendirilen bir film olma özelliğine sahiptir.

En Çok İzlenen Filmler Ve Öneriler

Danimarka'nın dünya sinemasına kazandırmış olduğu en başarılı sanatçılardan birisi olan Mads Mikkelsen'in hemen hemen her oynadığı film son derece başarışı olmuş ve büyük yanı uyandırmıştır. Sanatçının mutlaka izlenmesi gereken bazı filmlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Pusher: 1196 yılı yapımı bu filmde başrol oynayan Mads Mikkelsen üstün performansı ile dikkat çekmektedir. Yönetmen Nicholas Winding Refn büyük ustalıkla filmi yönetmiştir. Filmin konusu Kopenhag'ın yeraltı dünyası, çeteler ve bunların etrafında dönen olaylardır.

Open Hearts: Danimarkalı yönetmen Susanne Bier filmi olan bu filmin konusu bir motosiklet kazası ve sonrasında gelişen olaylardır Yönetmen Susanne Bier melodramlarıyla ünlüdür. Bu filmin öyküüsne bakıldığında yine karmaşık ilişkiler yumağını görmek olanaklıdır. Başrolde Mads Mikkelsen yer alırken ona ünlü Danimarkalı oyuncu Sonja Richter eşlik etmektedir. Bir motosiklet kazası sonucunda felç olan bir adam ve kazaya sebep olan kadının kocasına aşık olan nişanlısı.

After The Wedding: Bu filmde de Mads Mikkelsen ile yönetmen Sussane Richter'in yolları kesişmiştir. Son derece başarılı bir film olan After The Wedding filmi Oscar'a da aday gösterilmiştir. 2006 yılı yapımı bu filmin ilginç bir hikayesi vardır. Hindistan'da bir yetimhaneyi idare eden Danimarkalı bir adam, finansörlerle görüşmek üzere Kopenhag'a gelir. Burada katıldığı bir düğün sonrası hayatını alt üst edecek ailevi sırlarla karşı karşıya kalır.

Polar: 2019 yılı yapımı bu film Netflix'in de ilk filmlerindendir. Filmin başrolünde yine karizmatik oyuncu Mads Mikkelsen yer almaktadır. Film bir çizgi roman uyarlaması ve aksiyon filmidir.

Arctic: Çok enteresan bir film olan Arctic filminde Mads Mikkelsen neredeyse filmin tamamını sırtlamaktadır. Hemen hemen hiç diyalog olmayan bu film doğaya karşı mücadeleyi anlatmaktadır. Film, uçağı kuzey kutbunda düşen ve yardım gelmesinden artık ümidini kesen bir kazazedenin doğaya karşı mücadelesini anlatır.

The Hunt: 2012 yapımı bu film Mads Mikkelsen'e Cannes Film Festivalinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırmıştır. Filmin öyküsü çok çarpıcı ve oyuncunun performansı olağanüstüdür. Mutlaka izlenmesi gereken bir Mads Mikkelsen filmidir.