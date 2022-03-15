En iyi Feyyaz Yiğit filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Feyyaz Yiğit çokça izlenilen ve bir o kadar beğenilen birçok filmi bulunmaktadır bu filmler arasında en çok izlenilen ve beğenilen filmler ise şunlar olmaktadır;

Cinayet Süsü

Gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan Cinayet Bürosu ekibinin maceralarını anlatıyor. Müfettiş Emin, Müfettiş Salih, Müfettiş Asuman ve Müfettiş Yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vakayla karşı karşıya. Birbiri ardına cinayetleri araştıran ekip, hiçbir kanıt veya ipucu bulamaz. Cinayetlerin artması, basının ve kamuoyunun olaya olan ilgisi, ancak ekibin ilerleme kaydedememesi, Komiser Emin ve arkadaşlarını büyük baskı altına alıyor. Bu arada polis şefi "suç uzmanı" Dizdar Kosu'yu olayın aydınlatılmasına yardımcı olması için Emin'in ekibine gönderir. Üzerlerindeki baskının altında ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayetleri çözmek için ellerinden gelen her yola başvururlar. Bu kedi fare oyununda katil mi pes edecek yoksa polisler mi?

Ölümlü Dünya

Haydarpaşa tren garındaki Anadolu Tat restoranını nesillerdir işleten Mermer ailesi, sekiz kişilik geniş bir aile. Kendi başlarına basit bir hayat süren bu insanlar, dışarıdan tamamen sıradan bir hayat yaşıyorlar. Ancak, gerçek hiç de öyle değil. Mermer ailesi, nesilden nesle kiralık katiller olmuştur ve dünya çapında faaliyet gösteren devasa bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak bazı örgütlenme kurallarının ihmal edilmesi işi zorlaştırır ve ailenin kimliğini ortaya çıkarır. Artık aile toplanıp ayrılmalı ve peşlerindeki devasa organizasyonun üstesinden gelebilmelidir...

Sabit Kanca

Sabit Kanca, köpeğiyle yaşayan bekar, yalnız bir adamdır, ancak zekâsı ve mantığı zehir gibi olmaktadır. Mahalle hakkında her şeyi bilen ve iyilerin dostu olan Kanca, ulusal bir sınavda zekasını test etmeyi ve büyük ödülü kazanmayı önerir. Sahnedeki tüm soruları biliyor ve kalktığında programın sunucusuyla sohbet etmekten çekinmiyor.

Bu kadar kendinden emin ve tepkili olmasına rağmen Kanca'nın da yarım bir kalbi var, içini açıp sevdiğini söyleyemediği bir kadın... Kısa sürede fenomen haline gelen İsmail Baki, "Kanca", bir özel bir televizyon kanalı için hazırladığı bir bilgi şovuna aday. Rol aldığı filmin senaristi ve yönetmeni Alper Mestçi. Tarihte hiç bitmeyen mizah hafızalarına geri dönüyor. Filmin konuk oyuncuları arasında Halil Sezai, Sinan Alışkanoğlu, Hayri Hiçler, Burak Topaloğlu ve Feyyaz Yiğit Çakmak gibi isimler yer alıyor.

Çekilmekte Olan Feyyaz Yiğit Çakmak Filmleri

Şimdiki Aklım Olsaydı

Genç bir kadın olan Reyhan'ın mutsuz bir evliliği vardır. Serbest bırakıldığından beri tanıdığı eşi Nadir ile 10 yıldır evli olan Reyhan'ın bir kaza sonrası ikiz çocukları da oluyor. 9 yaşındaki ikizlerinden, evliliğinden ve hayatından sıkılan Reyhan'ın hayatı çok farklı bir hal alır. Reyhan'ın geçmişi, yüzyılın, hatta 500 yıllık en güçlü kanlı ay tutulmasının, her şeyin onun için bunaltıcı olduğu bir gecede gerçekleştiği on yıl öncesine dayanıyor. Nadir'in kendisine evlenme teklif etmesi üzerine kendini bulan Reyhan, şu anki aklıyla hayatında eskisi gibi olmayacaktır.

Bu film genel anlamda köklü sinema izleyicisi tarafından oldukça yüksek beklentiler içermektedir. Bu durumun temelinde içlerinde Feyyaz Yiğit Çakmak’ında olduğu oldukça yüksek kalibreli oyuncu kadrosu ve oldukça yüksek film bütçesi yatmaktadır.