En iyi Charles Bronson filmleri - en çok izlenen filmler listesi ve önerileri

81 yaşında hayata veda eden aktör Charles Bronson sinema tarihinin kült filmlerinde rol almış çok başarılı bir oyuncudur.

En İyi Charles Bronson Filmleri

Gerçek adı "Charles Buchinsky" olan sanatçı 3 Kasım 1921 tarihinde Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde doğmuştur. Litvanya kökenli bir ailenin çocuğu olan oyuncu 15 çocuktan 11.si olarak dünyaya gelmiştir.

Anne ve babası Litvanya kökenli olduğu için evde sadece Litvanya dili ve Rusça konuşulduğu için gençlik yıllarına kadar İngilizceyi öğrenememiştir. Babası genç yaşta hayatını kaybedince Charles Bronson küçük yaşta çalışmaya başlamak zorunda kalmıştır.

2.Dünya Savaşı patlak verince orduda görev yapan oyuncu Savaş bitince yine geçici işlerde çalışmaya başlamıştır. Bu arada bir tiyatro grubuna dahil olan oyuncunun tüm hayatı değişmeye ve oyunculuk kariyerine ilk adımı da atılmış oldu.

Charles Bronson 1951 yılından itibaren sinema filmlerinde figüran rollerinde yer almaya başladı. Sinemada ilk başrolünü ise 1958 tarihinde "Machıne-Gun Kelly" filminde oynadı. Bu ilk başrolünden sonra ikinci başrolünü 1960 yapımı bir filmde aldı. Yedi Samuray filminin Amerikan versiyonu olan "Muhteşem Yedili" filmi ile o dönem epey ses getirdi.

Bu tarihlerde popüler olan Western türü filmlerde oynayan sanatçının başarı grafiği yükseldi. Ancak 1980'li yıllardan itibaren daha az gişe başarısı olan filmlerde rol alınca yavaş yavaş şöhreti kaybolmaya başladı.

Özel hayatında 1990 yılında eşini meme kanserinden kaybedince de derinden üzüntü yaşadı. Charles Bronson kendisi de 1990'lı yılların sonuna doğru Alzheimer gibi sağlık sorunları ile uğraşmak zorunda kaldı. Oyuncu, haftalarca tedavi gördüğü Cedars-Sınai Tıp Merkezi'nde 1 Eylül 2003 tarihinde 81 yaşında hayatına gözlerini yumdu.

Başarılı bir oyuncu ve bir dönemin sinema starı olan Charles Bronson'un artık klasiklerden sayılan filmlerinin mutlaka izlenmesi gerekir. Ünlü oyuncunun yer aldığı bazı sinema filmleri şunlardır:

Vera Cruz: 1954 yılı yapımı bu filmin yönetmeni Albert Rotrich ve türü de Western maceradır. Filmin tamamı Meksika'da çekilmiştir. Film adını da buradaki bir yerleşim yerinden almaktadır.

Yedi Silahşörler: Amerikan yapımı ve yapım yılı 1960 olan bu film de Western türündedir. Ancak 3 devam filmi çekilen ve sayısız taklit versiyonu yapılan bu filmin başka bir özelliği bulunmaktadır. Bu film Akira Kurosowa'nın ünlü "Yedi Samuray" filminin bir uyarlaması ve western versiyonudur.

Once Upon a Tıme İn The West: Bu filmin yönetmeni İtalyan Sergio Leone olup yapım yılı 1968'dir. Filmin başrol oyuncusu ünlü aktör Henry Fonda'dır. Frank rolündeki Henry Fonda'nın düşmanı Harmonica'yı da Charles Bronson canlandırmıştır. Bu filmAvrupa' gişe rekorları kırmıştır. Bazı ülkelerde senelerce vizyonda kalmıştır. Ancak ABD'de galası yapıldığında çok olumsuz eleştiri almıştır. Fakat film en iyi Western filmleri arasında sayılmaktadır.

Vahşi Melez: 1973 yılı yapımı bu filmde Charles Bronson bir at yetiştiricisini canlandırmaktadır. Film, İspanyol-İtalyan-Fransız ortak yapımıdır. Filmin tamamı İspanya'da çekilmiştir. Vahşi Melez isimli kitaptan uyarlanmış bir filmdir.