En iyi Ayhan Işık filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

En iyi Ayhan Işık filmleri 1952 yılında başrol oyuncusu Ayhan Işık ile senaryolarına hayat vermiş günümüzde hala çok izlenen filmler çekmiştir. Bu filmler artık klasikleşmiş ve her dönem heyecanla izlenmeye devam etmiştir. Sanat hayatı boyunca senaryosunda oynadığı tüm film türlerini başarılı şekilde tamamlamıştır.

En İyi Ayhan Işık Filmleri Nelerdir?

En iyi Ayhan Işık filmleri ilk olarak 1952 yılında çekilmiştir. başrol oyuncusu Ayhan Işığın oynadığı Kanun Namına isimli filmin konusu polisiye olmuştur. Klasikler içerisinde yer alan bir diğer film Küçük hanımefendi olmuştur. Başrolde Ayhan Işık ve Belgin Doruk birlikte üstenmiş ve oynamışlardır. Günümüzde bu filmin çeşitli versiyonları tekrar tekrar çekilmiştir. Küçük Hanımefendi ilk olarak 1961 yılında seyircilerle tanışmıştır. Sonraki yıllarda Küçük hanımın şoförü, Küçük hanım Avrupa da filmi ile seri haline getirilmiştir. Bu seriler 1962 yılında seyirci ile buluşmuştur.

Ayhan Işık dönemin en ünlü jönlerinden birisi olmuştur. Ayhan Işığın tavrı ve tarzı bakımından birçok role uygun görülmüştür. Örnek vermek gerekirse yine polisiye konulu ve günümüzde filmi yeniden çekilen 1969 yılında Cingöz Recai filmi olmuştur. Bu film yıllarca adından söz ettirmiştir.

Ayhan Işık romantik ve duygusal filmlerde rol almakla birlikte daha çok polisiye, macera, cinayet konulu filmlerde rol almıştır. Bu dönemde Ayhan Işık toplum tarafından taçsız kral unvanı verilmiştir.

En Çok İzlenen Filmler Listesi Nelerdir?

Ayhan Işık filmleri oldukça geniş bir koleksiyon oluşturmaktadır. Ayhan Işık Filmlerinin hepsi çok özel ve klasikler arasında yer almaktadır. Film listesine bakılacak olursa; Kanun Namına, Cingöz Recai başta olmak üzere Acı hayat, Ayşecik yuvanın Bekçisi, Otobüs yolcuları, Hızır Dede, Tamirci parçası,

karlı dağdaki ateş filmlerin bazıları liste olarak sunulabilir.

En Çok İzlenmesi Önerilen Filmler

Ayhan Işığın tüm filmleri birbirinden özeldir. Bazı filmleri günümüze uyarlanarak tekrar çekimi yapılmış ve sinemaseverlerin beğenisine sunulmuştur. Film otoritelerinin sinemaseverlere en çok önerdikleri filmlere bakılacak olursa, Cingöz Recai baş sıralarda yer almaktadır. Kanun Namına ilk filmi olmasına rağmen çok ses getirmiştir. Küçük hanımefendi filmi o kadar çok beğenilmiştir ki 1962 yılında serisi çekilmiştir. Küçük hanımın şoförü, Küçük hanım Avrupa da, Yine Kral arkadaşım, önemli klasikler içerisinde yer almaktadır. Sevinç gözyaşları romantik film örnekleri arasında yer almaktadır. Ayhan ışık Belgin Doruk ile çok film senaryosunda oynamıştır. Film partnerliği toplam tarafından çok sevilmiştir.

Cinayet, katil temalı filmlerde de rolünü çok başarı bir şekilde yerine getirmiştir. Taçsız Kral Ayhan Işık dram türü filmlerde oynamıştır. Üç tekerlekli bisiklet, Beraber ölelim, Ayşecik Canımın İçi, Oğlum, Kadın isterse gibi filmler dram türündeki en başarılı film önerileri arasında yer almaktadır.

Ayhan Işık Filmleri farklı bir yapıya sahiptir. Heyecan, dram, komedi, polisiye tüm film türlerini başarı bir şekilde oynayan ender film sanatçılarından birisi olmuştur. Komedi filmlerinde de başarı olmuştur.

Komedi türündeki başarılı film öneriler, ne bakılacak olursa; Zorlu Damat, İlk göz Ağrısı, Şoförler kralı,

Bütün aşklar tatlı başlar, Yavaş gel güzelim gibi Ayhan Işığın başrol oynadığı mutlaka izlenmesi gereken komedi filmleri öneri listesinin başında yer almalıdır.