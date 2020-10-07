Emre Aydın: Elim Hep Slow Şarkılara Gidiyor
"Ünlü pop müziği sanatçısı Emre Aydın hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Hüzünlü şarkılarıyla sevilen Aydın hakkında merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. YouTube platformundaki algoritmanın müzik sektöründe belirleyici olduğunu ifade eden Aydın bundan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Programın son bölümünde şarkılarından bir bölüm okuyan sanatçının o anları sizlerle..."
Emre Aydın | Rakibinin Olmaması Rahatsız Ediyor | Bir Uzaylı Ancak Bu Kadar Yetenekli OlurÜnlü pop müziği sanatçısı Emre Aydın hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Hüzünlü şarkılarıyla sevilen Aydın hakkında merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. YouTube platformundaki algoritmanın müzik sektöründe belirleyici olduğunu ifade eden Aydın bundan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Programın son bölümünde şarkılarından bir bölüm okuyan sanatçının o anları sizlerle...