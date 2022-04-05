Emilia Clarke filmleri ve Tv şovları - En çok izlenen ve sevilen oyunları

Geçmişte çekilmiş olan filmlerin günümüzde daha iyi bir seviyeye geldiği görülmektedir. Gelişen teknoloji ve yenilikler neticesinde daha başarılı filmler çekildiği dikkat çekmektedir. Tabi eskiden çekilmiş olan filmlerde son derece ilgi çekmeyi başarmıştır. Özellikle Emilia Clarke'ın oynadığı filmler birçok kişi tarafından zevkle seyredilmektedir. Başarılı oyuncunun her geçen gün daha iyi filmler çektiği görülmektedir. Güzel oyuncunun doğum tarihi ise 23 Ekim 1986 olarak bilinmektedir.

Emilia Clarke Filmleri ve Tv Şovları - En Çok İzlenen ve Sevilen Oyunları

Game of Thrones

Senden Önce Ben

Terminatör:Genisys

Dom Hemingway

Leading Lady Parts

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Bir Şans Daha

Game of Thrones

Emilia Clarke'ın en dikkat çeken yapımlarından birisi Game of Thrones dizisi olarak bilinmektedir. Çünkü bu dizi dünya çapında büyük bir başarıya ulaşmıştır. Bundan dolayı dizinin başarısı Emilia Clarke içinde oldukça önemlidir. Krallıklar arasındaki savaş, entrikalar, çekişmeler ve daha birçok heyecanlı dakikalar için Game of Thrones dizisi seyredilmektedir.

Dizi 2011 ve 2019 yılları arasında yayınlanmıştır. Yayınlandığı tarihlerde oldukça büyük bir başarıya imza atmayı başarmıştır. Emilia Clarke bu dizide Daenerys Targaryen rolüne hayat vermiştir.

Senden Önce Ben

Emilia Clarke'ın sevilen yapımlarından biriside Senden Önce Ben filmidir. Filmin türü romantik/dram olarak bilinmektedir. 2016 yılında gösterime giren filmde William Traynor ve Louisa Clark arasındaki romantik bir hikaye anlatılmaktadır.

Filmde Emilia Clarke, Sam Claflin, Matthew Lewis ve Vanessa Kirby gibi isimler rol almaktadır. Ayrıca bu, film bir roman uyarlaması olarak dikkat çekmektedir.

Terminatör: Genisys

Eski bir yapım olan Terminatör filmi, gösterime girdiği dönemde büyük bir ses getirmiştir. Bundan dolayı çeşitli yıllarda filmin devamı gelmiştir. 2015 yılında çekilen Terminatör:Genisys filmide büyük bir ses getirmeyi başarmıştır. Filmin konusu ise 2029 yılında geçmektedir. İsyanın lideri olan John Connor sadık adamı olan Kylee Reese'yi annesini kurtarması için geçmişe gönderir. John'un annesi Sarah Connor'ın gençliğini ise güzel oyuncu Emilia Clarke oynamaktadır.

Aksiyon ve bilimkurgu türündeki bu filmde Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke ve Jai Courtney başrollerde oynamaktadır. Terminatör:Genisys filmi son yıllarda çekilmiş olan en iyi filmlerden birisi olmayı başarmıştır.

Dom Hemingway

2013 yapımı olan bu filmde deneyimli hırsız Dom'un hikayesi anlatılmaktadır. 12 yıllık mahkumiyet alan Dom Hemingway, mahkumiyeti bittikten sonra özgür kalır.

2013 yapımı olan filmde Jude Law ve Emilia Clarke başrollerde oynamaktadır.

Leading Lady Parts

Leading Lady Parts adlı yapım bir televizyon programıdır. Programda Emilia Clarke, Gemma Artenton ve Catherine Tate gibi isimler bulunmaktadır.

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars'ın oldukça geniş bir kitleye hitap ettiği bilinmektedir. Serinin bu filmindede Han Solo'nun gençlik yılları işlenmektedir.

2018 yapımı olan bu filmde Emilia Clarke, Alden Ehrenreich, Donald Glover ve Woody Harrelson gibi isimler oynamaktadır.

Bir Şans Daha

Romantik - komedi türündeki bu yapımın gösterim yılı ise 2019'dur. Londra'da yaşayan Kate birçok yanlış karardan sonra bir Noel dükkanında çalışmaya başlar. Burada Tom adlı birisi ile karşılaşması bütün hayatını etkileyecektir.

Filmde Emilia Clarke ve Henry Golding başrollerde oynamaktadır.