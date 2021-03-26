Ejder Meyvesi Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ejder Meyvesi Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ejder meyvesi ağacı, uzun kaktüs benzeri bir ağaç türüdür. Ejder meyvesi ise, büyük, beyaz kokulu ve sadece gece açan "Gece Kraliçesi" ismini almış bir çiçeğe sahiptir.



Ejder Meyvesi Ağacı Nedir? Ejder Meyvesi Ağacı Hakkında Bilgi



Ejder meyvesi ağacı diğer adı ile Pitaya ağacı, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilen ve kaktüse benzeyen bir ağaç türüdür. Ejder meyvesi, tatalı, kremamsı, egzotik ve değişik bir tadı vardır. Tanesi 1 kg olabilen Ejder meyvesinin en doğru tüketim şekli ise, soğuk olarak tüketmektir. Ejder meyvesinin iç kısmı kırmızı olan bu meyve türü, beyaz etli türüne göre çok daha tatlı ve lezzetli bir tada sahiptir. Çekirdekleri susama benzer ve bu özelliği sayesinde kiviyi andırır.



Ejder Meyvesi Ağacı Latince İsmi



Ejder meyvesi, Hylocereus cinsi kaktüs çeşitlerinin tatlı pitaya olarak isim verilen bir meyvedir. Ejder meyvesi ağacının Latince ismi ise, Hylocereus'dur.



Ejder Meyvesi Ağacı Özellikleri



Ejder meyvesi ağacı, kaktüs tipi bir ağaç türüdür. Ejder meyvesi ağacının üretimi oldukça kolaydır. Tohumlar ucuz görünse de genellikle bunlar kısa zamanda çürüyor ya da tutmayabiliyor. Ejder meyvesi (Pitaya) dikimi yapmak istiyorsanız kesinlikle, fidan olarak ya da çelik adı verilen meyve dalı almanız gerekir. Bu ağacın egzotik bir tadı olan etli ve kırmızı meyveleri vardır.



Ejder Meyvesi Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Ejder meyvesi ağacı, dalından yeni kesilmiş ise,dikim için en uygun zaman dilimi ilk cemrenin düştüğü tarihtir. Özellikle de Aralık, Ocak, Şubat ayının sonuna kadar geçen sürede dikiminin yapılması durumunda fidenin soğuğa karşı direnci çok olmadığı için soğuk vurma ve bundan etkilenme olasılığı 0’e yakındır. Çelik dikimi için ise, öncelikle kesilen meyve dalı 4 - 10 gün kadar bekletilerek dinlendirilmeli ve daha sonra dikim işlemi gerçekleştirilmelidir.



Ejder Meyvesi Ağacı Nerede Yetişir?



Ejder meyvesi ağacı, Orta Güney Amerika kökenli bir kaktüs çeşididir. Günümüzde ejder meyvesi ağacı ticari olarak ise, Vietnam, İsrail, Malezya ve Türkiye’de yetiştiriliyor. Bu ağaç ülkemizde ise, Antalya, Mersin, Muğla, Adana gibi denize sıfır olan ve Akdeniz İkliminin hakim olduğu yüksekliği ise maksimum 200 rakım olan yerlerde üretiliyor.



Ejder Meyvesi Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Ejder meyvesinin etinden ayrılan tohumlar biriktirilerek depolanır. Tohumlar karışım ya da kompost topraklarda eğer salon bitkisi olarak yetiştirilecekse sık ekim tekniği ile 11-14 gün arasında çimlendirilirler. Kaktüs haline geldiği zaman çok sulamaktan kaçınmak gerekir. Ağaç büyüdükçe kendine tırmanacak bir yer arar ve bitki 4,5 - 5 kiloya geldiği zaman çiçek açmaya başlar. Bu bitkinin kafes üzerinde büyütülmesi, mantar enfeksiyonunun önlenmesi, hava sirkülasyonunun iyileştirilmesi ve yüksekliğinin korunması için düzenli olarak budama yapılması gerekir. Budama yapılmazsa bitkinin boyu 6 metreye kadar uzayabilir. Çürümüş, kalabalık ve ölü gövdelerin yıllık olarak budanması gerekir.



Ejder Meyvesi Ağacı Yaprak Döker mi?



Ejder meyvesi ağacı, kaktüs görünümünde olduğundan yaprak dökmez.



Ejder Meyvesi Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Ejder meyvesi bakımı, oldukça kolaydır. Kumlu, milli ve organik madde bakımından zengin olan verimli bir toprağa dikilen çekirdekler nem ve su ile desteklenerek sadece bir kaç hafta içinde kökten dirilir. Ama dikkat edilmesi gereken şey tohum almamak gerekir. Çünkü piyasadaki tohumlar genellikle kısırlaştırılmış olduğu için meyve vermeyen ve sadece çiçek açan bir ağaç türüne dönüşür.



Ejder Meyvesi Ağacı Faydaları Nelerdir?



Ejder meyvesi kilo vermeye yardımcı olur. Aynı zamanda sindirimi iyileştirme, diyabeti kontrol etme, kolesterolü düşürme ve enerji seviyesini artırma gibi faydaları bulunur.



Ejder Meyvesi Hastalıkları Nelerdir?



Ejder Meyvesini enfekte edebilen ve bitkiye zarar veren, Antraknoz ( Colletotrichum gloeosporioides ) bir mantar hastalığıdır.



Ejder Meyvesi Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Ejder Meyvesi Ağacı Kullanım Alanları



Ejder meyvesi sağlığa faydalıdır. Ejder meyvesi, taze olarak tüketilebilir, kozmetikte ve ilaç sanayisinde de kullanılır. Ejder meyvesi ağacının çiçekleri ise yenilebilir ve çay olarak da tüketilebilir.