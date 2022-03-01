Dünya Kadınlar Günü Ne Zaman 2022, Hangi Gün? Kadınlar Günü Tarihi ve Önemi

Dünya Kadınlar Günü aramaları ve sözleri şimdiden araştırılan konular arasında yerini aldı. Kadınların öneminin vurgulandığını ve herkes tarafından büyük ilgi gören Dünya Kadınlar Günü ilk Birleşmiş Milletler tarafından ortaya çıktı. Peki, Dünya Kadınlar Günü ne zaman 2022, Kadınlar günü hangi gün kutlanacak? İşte Dünya Kadınlar Günü tarihçesi...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. 2022 Dünya Kadınlar Günü ise 8 Mart Salı gününe denk geliyor. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart orada ulusal bayram oldu. Kadınlar Günü, 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.