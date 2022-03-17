Dünya Kadınlar Festivali İstanbul 2022 Ne Zaman, Nerede? Program Detayları Açıklandı!

Bu yıl Dünya Kadınlar Vakfı ve British Council ortaklığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteği ile düzenlenen Dünya Kadınlar Festivali İstanbul programı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında düzenlenecek olan farkındalık projesi Dünya Kadınlar Festivali İstanbul tarihleri ve detayları haberimizde...

DÜNYA KADINLAR FESTİVALİ İSTANBUL 2022 TARİHİ

Kadınları ve kız çocuklarını destekleyerek, onların karşılaştıkları güçlükleri ve daha eşit bir dünya için getirdikleri çözümleri görünür kılan WOW Dünya Kadınlar Festivali, 19-20 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul’un kültür mirası ve yeni yaşam alanı Müze Gazhane’de gerçekleşecek.

WOW – Dünya Kadınlar Vakfı, British Council ortaklığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile İstanbul’da ilk defa fiziksel katılıma açılan WOW Dünya Kadınlar Festivali, bugüne kadar 6 kıtada, 30’dan fazla şehirde üç milyondan fazla kişiye ulaştı. Kültür ve sanat alanını, yeni diyaloglar ve iş birlikleri yaratmak için sivil toplumla buluşturan festival 19-20 Mart 2022 tarihlerinde Müze Gazhane’de gerçekleşecek. Festival ile müzik, performans, sohbetler ve atölyeler yoluyla farklı alanlardan karşılaşmalara fırsat verilerek kadınların hikayelerini ve seslerini paylaşan eşsiz bir platform sunulacak.