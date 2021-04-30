Dua Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Dua Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Dua çiçeği, bulunduğu Yaşam alanlarınıza alanlara ferahlık getiren, güzel görünümüyle adeta sanat eserine benzer bir yapı sergileyen dua çiçeği, dünya üzerindeki en güzel bitkiler arasında yerini almaktadır.

Dua Çiçeği Nedir?

Duan çiçeği, Marantaceae ailesinin bir üyesi olup bu cinste birkaç düzine türün varlığı söz konusu durumdadır.

Dua Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Dua çiçeği, sıcağı seven yapıda bir bitki olma özelliği taşıyor. Bu sebeple de soğuk havalarda olumsuz bir şekilde etkilenir ve yaprakları kuruya bilen bir bitkidir. Dua çiçeğinin yaşamını sürdürebilmesi için en ideal olan sıcaklık koşulu ortalama 23 derece olmalıdır.

Kış mevsimlerinde ise 18 derece dolaylarında yaşamını sürdürebilir bir nitelik barındırır. Sıcağı sevmesine rağmen gün ışığından hoşlanmayan dua çiçeği için en uygun nitelikteki ortam yarı gölge ortamı olmalıdır. Bundan dolayı direkt olarak gün ışığı altında kalmamasına özen gösterilmesi gereken bir bitkidir. Havaların serinlemesi ve kış döneminin gelmesiyle beraber su ihtiyacı azalır. Bu sebeple sulama sıklığının azaltılması önemlidir.

Yaz aylarında ise sık sık suya ihtiyaç duyar. Ancak sulama yapılırken direkt olarak soğuk su verilmemesine önem verilmelidir. Bu sebeple sulamada kullanılacak olan suyu dinlendirip, oda sıcaklığına getirdikten sonra sulama yapmak faydalı olacaktır. Sulama sonrasında saksı tabağında su birikmesi halinde bu suyun mutlaka dökülmesi gerekir.

Dua Çiçeği Nasıl Ekilir?

Dua çiçeğinin kökten çıkan yeni süngüler kullanılarak ekim işlemi gerçekleştirilir. Bunun için görünen sürgünler öncelikle çok nazik bir şekilde kökten ayrılır ve bir bardak içine alınır. Sonrasında kök kısımlarına kadar su doldurulup bir kaç gün gün sonra köklenmesi beklendikten sonra yeni bir saksının içine mineral bakımından zengin toprak eklenir ardından ufak sürgün saksının içine dikilir. Can suyu ise bir sprey şişe yardımıyla verilir.

Dua Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Güzel bir çiçek olan ve kendisine has özellikleri bulunan dua çiçeğinin çoğaltma işlemi kökten çıkan yeni sürgünler kullanılarak yapılır.

Dua Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Dua çiçeği tohumu, bu bitkiyi evde üretme tekniği için uygun olan bir yapıya sahip değildir. Bundan dolayı bitkinin yetiştirilmesinde tohumun yeri oldukça kısıtlıdır. Özellikle evde yapılan dua çiçeği yetiştiriciliğinde tohum kullanımı iyi sonuçlar vermeyeceğinden tohum kullanımı tercih edilmemektedir.

Dua Çiçeği Nasıl Sulanır?

Dua çiçeğine sulama yapılırken toprak yüzeyinin hafiften kuruması beklenmelidir. Kışın toprak yüzeyinin biraz daha fazla kuruması beklenerek sulama yapılmalıdır. Direkt musluk suyuyla sulama yapmamak gerekir. Bunun için musluk suyunun açık bir şekilde iki gün beklettikten sonra kullanılması önemlidir. Sulama ı toprağın ve köklerin yıkanacağı şekilde bol su ile yapılmalıdır. Saksı altındaki tabakta su bekletilmemesi gerekir.

Evde Dua Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Dua çiçeği bakımı çok zor olan bir bitki olmadığı için evde yetiştiriciliği yapılabilecek çiçek türleri arasında yer almaktadır.

Dua Çiçeği Anlamı

Bu bitkinin adının dua çiçeği olarak bilinmesinin nedeni, bitkinin davranışlarından ve gösterdiği hareket metodundan kaynaklı olmaktadır. Çiçeğim bu hareketi ise: güneşin batıp gece karanlığının çökmesiyle birlikte, çiçek şeklini fiziksel olarak bir değişikliğe sokmaktadır. Ortaya çıkan bu değişiklik ise dua eden bir kişinin ellerini andıran bir görünüm ortaya koyar. Ortaya çıkan bu fiziksel değişiklik sebebiyle maranta bitkisine dua çiçeği denilmektedir.

Dua Çiçeği Latincesi

Çok güzel bir çiçek türü olan dua çiçeğini merak uyandıran Latince adı "Maranta leuconeura" olarak bilinir.

Dua Çiçeği Özellikleri

Dua çiçeğinin türüne göre sahip oldukları özellikler değişkenlik göstermektedir. Ancak Dua çiçeğinin sahip olduğu çiçeklerin genel özellikleri bulunur. Bunlar:

- Oldukça güzel ve hoş bir görünüme sahiptir.

- Dua çiçeğinin bilimsel adı Maranta olup adı; İtalyan bir botanikçi olan Bartalomeo Maranta’dan gelmektedir. Bunun sebebi bu çiçeğin keşfini bu kişinin yapmış olmasıdır.

- Güneş battıktan hemen sonra yaprakları, dua eden bir insanın ellerini andıran bir şekle bürünür.

- Desenli yaprakları son derece dekoratif bir görünüme sahiptir.

- Çok büyük saksıları sevmeyen bir bitkidir.

- Özel bir toprak ihtiyacı olan bir bitki değildir.

- Dua çiçeğinin 22 türü bulunmaktadır.

- Nemi seven bir bitkidir.

Dua Çiçeği Faydaları

Dua çiçeğinin en önemli faydası, sahip olduğu muhteşem ötesi görüntüsü ile ortamları güzelleştiren bir bitki olmasıdır. Aynı zamanda bulunduğu ortama güzel ve ferahlık hissi oluşturan bir bitkidir. Kullanıldığı ortamlara dekoratif açıdan eşsiz bir güzellik kazandırır.