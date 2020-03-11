Dr. Ümit Aktaş'tan Yaşam Sevinci

İlaçsız Yaşam, Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi, Mutluluk Kürleri, Diyabet ve Zayıflama Kürleri ve Mutluluk Kürleri 2 kitaplarının yazarı Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’ın, “11 adımda daha sağlıklı bir yaşam için yol haritası” sunduğu altıncı kitabı Yaşam Sevinci, ALFA Yayıncılık’tan yayınlandı.

“Türkiye’deki hasta sayısı ve ilaç kullanım oranları her geçen gün artıyor. Niye bu kadar çok hasta oluyoruz? Neden bu kadar mutsuzuz? Yaşam sevincimizi niye kaybettik? Ne yapmalıyız?” soruları çıkış noktası olan Yaşam Sevinci, sofrasını şifayla, sağlıkla donatmak isteyen, ama nereden başlayacağını ne yapacağını, önce hangi adımı atacağını bilmeyenlere yol gösterecek.

Hastalıklardan korunmada, sağlıklı bir yaşam için beslenmenin yerini, doğanın sunduğu şifalı besin ve bitkilerden faydalanmanın önemini vurgulayan kitap, “Yaşam sevinci, sağlıklı yaşamla mümkün” diyor.

Çaresizlik yerine çözüm sunan Yaşam Sevinci kitabı; “Diyetlerin Kısır Döngüsünden Kurtulma Kılavuzu”, “Dersimiz Hayat Bilgisi”, “Mevsimsel Beslenme”, “Doğanın İlaçlarını Keşfet”, “Mutfak Reformu”, “Enerji Dopingi” ve “Uzun Yaşa Sağlıklı Yaş Al” başlıklarında yedi ana bölümden oluşuyor. Kitapta ayrıca, 11 ADIMDA DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN YOL HARİTASI” isimli, okuyucuları harekete geçirecek, onlara yol gösterecek özel bir bölüm yer alıyor.

Bilime dayalı bilgilerin kolaylıkla eyleme geçirilebilmesi için pratik önerilerin yer aldığı Yaşam Sevinci kitabında, geleneksel tıpta binlerce yıldır ilaç niyetine kullanılan bitkiler ve bu bitkilerden faydalanmanın yolları anlatırken aynı zamanda hızlı ve sonuç odaklı kürler, tarifler ve tavsiyeler de yer alıyor.

Değişimin zor olmadığını göstermek için okuyucularına 11 adımda daha sağlıklı bir yaşam için yol haritası sunan Dr. Ümit Aktaş, “Bu adımları okuyucularımı doğru seçimler yapmaya motive etmek, bilgi kirliliğinde doğruyu bulmalarına yardımcı olmak ve sağlıklı beslenmeye geçişlerini kolaylaştırmak için hazırladım. Bu adımları uygularken her şeyi tek bir günde değiştirmeye çalışmayın, ‘benden geçti, bunca yılın zararını düzeltemem artık’ demeyin, değişim için kendinize zaman tanıyın. Bir sonraki adıma ne zaman mı geçeceksiniz? Attığınız adım gündelik yaşamınızın doğal bir parçası haline geldiğinde…’’ diyor.

Yaşam sevincinizi geri kazanın

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş “Temiz gıdaya ulaşmanın önemini kavradığınızda, zararlı olanı şifalı olanla değiştirip, hayatınıza adapte ettiğinizde sağlıklı bir yaşam için en önemli adımı atmış olacaksınız” diyor. Son yıllarda dünyayı sarsan hastalıklar, adeta şeker gibi tüketilen ilaçlar, şehir efsanelerine dönüşen doğru bilinen yanlışlar nedeniyle insanlar kendilerini çok daha mutsuz, umutsuz ve çaresiz hissediyor diyen Dr. Aktaş, “Sizi mutsuz eden, karamsarlığa neden olan sağlık sorunlarının çözümü aslında doğada, mutfağınızda, sizin seçimlerinizde! Sağlıklı ve mutlu bir hayata giden yolda, sayfalarında umut ve çözüm olan yeni kitabım “Yaşam Sevinci" ile yanınızda rehber olacağım. Bir hekimin misyonu siz hasta olduktan sonra pek çok yan etkisi olan ilaç reçete etmek değil, sizi hastalıklardan korumak olmalı.”

Önsöz'den:

Yaşam sevinci, sağlıklı yaşamla mümkün.

Oysa hepimiz hastalanıyoruz. Memleketimizde senede 780 milyondan fazla poliklinik başvurusu var ve bu sayı her sene artıyor. Bu işin şakası yok. Biz hastalanıyoruz. Bizim çocuklarımız, annemiz, babamız, kardeşlerimiz hastalanıyor… Bu istatistikleri oluşturan rakamları, bizzat bizim aile bireylerimiz oluşturuyor. Tip 2 diyabetin görülme oranı, yirmi sene öncesine göre iki katına çıktı. Avrupa ortalamasının üç katı, dünya ortalamasının iki katı diyabet görülüyor Türkiye’de! Tüm dünyada diyabetin en hızlı arttığı ülkeyiz.

Peki, çaresiz miyiz? Hayır! Sağlığımıza biz sahip çıkacağız, başkası değil. Birileri gelip de bizi hastalıklardan korumayacak; bizi koruyacak kimse yok! Kendimizi biz koruyacağız. Değişimin birden olması gerekmiyor. Adım adım ilerleyeceğiz. Önce gıdamıza sahip çıkacağız, mutfağımızı düzenleyeceğiz, soframızı temizleyeceğiz. Siz beslenmeyi düzenleyin, vücudunuz kendini onarır, merak etmeyin. Sağlığımızı korumanın temel şartı, doğru gıdalarla beslenmek. Hibrit tohumlarla ve tarım zehirleriyle yetiştirilmiş sebze meyve yiyerek, GDO’lu yemlerle büyütülmüş, antibiyotik kalıntılarıyla dolu hayvansal gıdalar tüketerek sağlığınızı koruyamazsınız. Bugün değilse yarın, mutlaka hastalanacaksınız. Ben bu kitapta, sağlıklı kalmak için neler yapmanız gerektiğini anlattım. Gıdanızı nasıl seçeceğinizi, doğru beslenmenin nasıl olduğunu yazdım; diyet değil, yaşam boyu devam ettirilebilecek beslenme modelini verdim. Bitkilerin gücünü, beslenmenin anlamını, bağırsakların önemini vurguluyorum. Size ezberletilen yanlışları düzeltiyor ve gerçek bilimin ışığında sağlığınıza kavuşmanızı hedefliyorum. Sağlığınızın kontrolü sizin elinizde! Sizi kurban etmelerine izin vermeyin.

Haydi şimdi ipleri ele alın. Hastalanmadan ve ilaç kullanmadan yaşamak mümkün. Ne yerseniz, O'sunuz. Besininiz ilacınız, ilacınız besininiz olsun. Maceramız başlıyor.