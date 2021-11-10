Dolmabahçe Sarayı Nerede? Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım 2021 Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücretleri

Ulu önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da, ebediyete uğurlandığı yer olan Dolma Bahçe ziyaretleri sabahın erken saatlerinden beri devam ediyor. Ziyaretlerini henüz gerçekleştirmemiş olanlar ise Dolmabahçe Sarayı nerede, giriş ücretleri ve saatleri nedir aramalarına yer veriyorlar. İşte Dolmabahçe Sarayı hakkında detaylı bilgiler...

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE?

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta, Kabataş'tan Beşiktaş'a uzanan Dolmabahçe Caddesi'yle İstanbul Boğazı arasında, 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayı. Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar ve Kuzguncuk'ın karşısında yer alıyor.

DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ

Dolmabahçe Sarayı, dini bayramların ilk günleri ve pazartesi haricinde her gün 09:00- 18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Dolmabahçe Sarayı müze gişesinden 09:00 – 17:00 saatleri arasında bilet alınabilir. Dolmabahçe Sarayı son çıkış saati ise 18:00'dır. Ziyaret sırasında ise ücretsiz audio guide kullanılabilmektedir.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı tüm saray, köşk ve kasırlarda, aşağıdaki istisnalar hariç olmak üzere, Müze Kart geçerlidir. Ancak Dolmabahçe Sarayı Selamlık Bölümü'nde Müze Kart geçmemektedir.

DOLMABAHÇE SARAYI GİRİŞ ÜCRETLERİ

Dolmabahçe Sarayı Selamlık Bölümü: Yabancı ziyaretçiler için 120 TL, yerli ziyaretçiler için 50 TL, indirimli biletler ise 10 TL.

Dolmabahçe Sarayı Harem Bölümü: Yabancı ziyaretçiler için 90 TL, yerli ziyaretçiler için 40 TL, indirimli biletler ise 10 TL.

Dolmabahçe Sarayı Selamlık ve Harem Bölümü: Yabancı ziyaretçiler için 150 TL, yerli ziyaretçiler için 60 TL, indirimli biletler ise 10 TL.

Dolmabahçe Sarayı Selamlık, Harem, Milli Saraylar Resim Müzesi: Yabancı ziyaretçiler için 200 TL, yerli ziyaretçiler için 80 TL, indirimli biletler ise 20 TL.

Okul Öğrenci Grupları: 10 TL.

Milli Saraylar Resim Müzesi: Yabancı ziyaretçiler için 60 TL, yerli ziyaretçiler için 30 TL, indirimli biletler ise 10 TL.