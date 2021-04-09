Dokuma Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Dokuma Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Dokuma kumaş iki iplik türünün belli bir sistem ile birbirine dik açı ile bağlanmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Dokuma kumaşın buruşma özelliği de fazladır.

Dokuma Kumaş Nedir?

Dokuma kumaş ütü tutabilir. Bu kumaşların yapısı çok fazla esnek değildir. Sert ve kalın yapılı olan dokuma kumaşlar likra özelliğe sahip değildir. Her mevsim rahat bir şekilde kullanılabilen dokuma kumaş çeşitleri iki ipliğin örgü şeklinde dik bir açı ile bağlanmaları sonucu oluşturulur. İki iplikli sistem ile dokuma kumaşlar oluşur.

Dokuma Kumaş Nasıldır?

Günümüzde en sık kullanılan kumaşlardan birisi olan dokuma kumaşlar örme tekniği kullanılarak oluşturulur. Mevcut iki iplik serisinin kumaşların yapısına uygun olarak birleştirilmesine dokuma kumaşı denilmektedir. Dokuma kumaşlarında kullanılan iplik çeşidine göre dokuma kumaşlar ince yapılı ve ya çok kalın olabilir. Bu tamamen kullanılan ipliğe bağlıdır.

Dokuma Kumaş Terletir mi?

Son yıllarda en fazla tercih edilen dokuma kumaşlardır. Bu kumaşlar ise kalın bir yapıya sahip oldukları takdirde özellikle kışın çok fazla kullanılabilir. Kalın bir yapıya sahip olan dokuma kumaş çeşitleri kışın terletebilir. Bu nedenle dokuma kumaşlardan daha çok kazan ve benzeri kıyafetler üretilmektedir.

Dokuma Kumaş Özellikleri

Dokuma kumaşlar kullanıldıkları yere göre gözeneksiz, açık ve ya seyrek yapılarda oluşturulabilir. Dokuma kumaş da buna göre esnemeyen bir yapıya sahiptir. Bu kumaşın buruşma özelliği de bulunmaz. Genellikle ütülenme isteyen kumaşlar doğru şekillerde yıkanarak temizlenmelidir. Dokuma kumaşın yapısı ve çeşitleri kumaş üretiminde kullanılan ipliğin cinsi ve ipliklerin sıklığına göre belirlenmektedir. Uygulanan apre işlemi de dokuma kumaşın yapısını belirmektedir.

Dokuma Kumaş Kullanım Alanları

İki farklı örgü iplikleri ile birbirine dik ve birbirine paralel yapıda oluşturulan dokuma kumaşlar tekstil sektöründe kullanılmaktadır. Buna göre özellikle kışlık kazak, bluz ve hırka üretiminde dokuma kumaşlar kullanılır. Bunun yanı sıra ev tekstilinde de dokuma kumaşlardan yararlanılır. Ev tekstilinden giyim sektörüne kadar her alanda dokuma kumaşlardan yararlanılmaktadır.

Dokuma Kumaş Esnek midir?

Günümüzde çok sık kullanılan dokuma kumaşlar sık iplikler ile oluşturulduğu için esnek bir yapıya sahip değildir. Buna karşı kullanılan ipliklerin elastik yapısı itibari ile bazı durumlarda dokuma kumaşlarda esneklik de ortaya çıkabilir. Dokuma kumaşlardan yapılan kıyafetler esnek bir yapıya sahip olmadığı için genellikle vücut yapısına tam uyumlu kıyafetler tercih edilmelidir. Dokuma kumaşlardan farklı mevsim şartlarına göre kıyafetler üretilebilir. Dokuma kumaşın yapısında seyrek, açık ve ya sık şekilde örgüler oluşturulabilir. Dokuma kumaştaki örgü çeşidi değişiklik gösterebilir. Bu nedenle dokuma kumaşlarda tür ve desen farklılıkları da görülmektedir.

Dokuma Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Dokuma kumaşlar yıkanırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Birbirinden farklı elyaflardan dokuma kumaşlar üretilebilir. Bu nedenle dokuma kumaşların yapısında kullanılan ipliklere göre temizlik koşulları da değişebilir. Dokuma kumaştan üretilen kıyafetler ise mutlaka kuru temizlemede ve ya soğuk suda elde yıkanmalıdır. Çamaşır makinesinde yıkanan dokuma kumaşlar için en düşük sıcaklık seçilmelidir.

Dokuma Kumaş Sıcak Tutar mı?

Dokuma kumaştan yapılan kıyafetlerin çoğu kış mevsiminde kullanılıyor. Bu kumaştan üretilen kazak, hırka ve benzeri kıyafetler soğuk kış aylarında vücudu çok sıcak tutacaktır. Bu nedenle özellikle kış mevsiminde dokuma kumaştan üretilen kıyafetler de tercih edilmelidir.