Doğru Meme İmplantı Seçimi Nasıl Olmalı?

Göğüs implantı boyutu, implantların görünüşünüzü nasıl etkileyeceği konusunda en etkili faktördür. İlk olarak, göğüs implantı boyutlarının sutyen kap boyutlarıyla aynı olmadığını bilmek önemlidir. Göğüs implantları hacim olarak, genellikle santimetre küp (cc) veya mililitre cinsinden ölçülür. Bir implant ne kadar çok cc veya mililitreye sahipse, o kadar büyüktür ve daha fazla dışa doğru çıkıntı yapacaktır.

Meme implantının çıkıntısı, implantın en geniş noktasındaki genişliği olan çapından da etkilenir. Daha geniş çaplı implant, daha dar olan implanttan daha düz olacak ve dışa doğru daha az çıkıntı yapacaktır.

Göğüs implantları yuvarlak veya damla şeklinde olabilir. Yuvarlak implantlar simetrik bir şekle sahiptir ve göğsün her yerinde aynı dolgunluk seviyesini sağlar. Gözyaşı damlası şeklinin alt yarısında daha fazla hacim vardır, bu da meme başının altındaki meme bölgesine daha fazla dolgunluk verir.

Damla şeklindeki implantları olan göğüsler daha doğal bir görünüme sahipken, yuvarlak implantlı memeler üstte çok daha dolgun ve dışa doğru daha fazla çıkıntıya sahiptir. Yuvarlak implantlar genel olarak damla şeklindeki implantlardan daha az doğal görünmekle birlikte, çoğu kadının tercih ettiği daha belirgin bir dolgunluk sağlar.

Dikkat edilmesi gerekenler

Dar bir göğsünüz ve / veya küçük bir çerçeveniz varsa, güvenli ve rahat bir şekilde takabileceğiniz implantların boyutu sınırlıdır. Bu nedenle küçük çaplı implantlarla sınırlı olsanız bile, daha fazla dolgunluk elde etmek için yine de yüksek profilli implantları tercih edebilirsiniz.

Doğal görünmesini mi yoksa daha dramatik bir görünüme sahip olmasını mı istiyorsunuz? Doğal görünümlü göğüsler istiyorsanız, genellikle orta profilli ve / veya gözyaşı damlası şeklindeki daha küçük implantları seçmek daha iyidir.

Mevcut göğüslerinizde sarkıklık varsa gerekli hacmi sağlamak için daha büyük implantları tercih edebilirsiniz. Ancak, implantlara ek olarak göğüs dikleştirmeyi de tercih edebilirsiniz.

Doğal göğüsleriniz çok küçükse ve çok fazla göğüs dokunuz yoksa, çok büyük implantlar uygun olmayabilir. İmplant konturlarının cildin altından belli olma riski ortaya çıkar.

Çok aktif bir yaşam tarzınız varsa veya yüksek etkili egzersiz yapıyorsanız, daha büyük implantlara sahip olmak egzersizi zorlaştırabilir.

İmplant seçiminizi yaparken seçenekleri cerrahınızla görüşmelisiniz ve boyut ile şekil konusundaki önerilerini dikkate almalısınız.