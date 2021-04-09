Deri Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Deri Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Deri kumaş kendi içerisinde suni deri ve gerçek deri olarak iki farklı türde bulunmaktadır. Ancak deri kumaşın toplamda beş farklı çeşitten oluştuğu söylenebilir. Deri kumaşların kullanım alanları oldukça geniş ve çeşitlidir. Üstelik gerçek deri ve suni deri arasında da kullanım sırasında bazı farklılıklarda oluşmaktadır.

Deri Kumaş Nedir?

Deri kumaş, birçok farklı hayvan derisinin ve doğal ipliklerin karışımı ile ortaya çıkan bir kumaş türüdür. Deri kumaşların kalitesini belirleyen en önemli işlemlerden birisi de kumaşın işlenişi olarak ifade edilebilir. Deri kumaşların gerçek mi yoksa suni mi olduğunu anlamak için yararlanabileceğiniz değerlendirmelerden birisi de kumaşların kokusudur. Suni derilerde daha fazla plastik kokusu bulunmaktadır. Ancak gerçek derilerde kendisine has özel bir koku mevcuttur.

Deri Kumaş Nasıldır?

Deri kumaş üretilirken kullanılan hayvan derisine göre gözeneklerinde de farklılıklar oluşabilmektedir. Deri kumaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan derilerinden üretilebileceği gibi aynı zamanda da yarma deri, fantezi deri ve suni deri olarak da bilinmektedir. Deri kumaş özellikle dış giyim ürünlerinde kullanılsa bile çanta ve ayakkabı gibi aksesuarlarda da sıklıkla kullanılmaktadır.

Deri Kumaş Terletir mi?

Deri kumaş ile ilgili en fazla sorulan sorulardan birisi de deri kumaşın terletme yapıp yapmayacağı olmaktadır. Ancak orijinal deri kumaşlar da tercih edilen hayvanın derisine göre farklılık gösterse bile gözenekler bulunmaktadır. Deri kumaş üzerinde bulunan bu gözenekler de terlemeyi önleyici bir etki yapmaktadır. Ancak suni deri kumaşlarda eğer gözenekler mevcut değil ise terleme ihtimali bulunmaktadır.

Deri Kumaş Özellikleri

- Deri kumaşlar hem şık bir görünüme sahiptir hem de son derece rahat bir kumaş türüdür.

- Doğal bir kumaş türü olduğu için insan vücuduna karşı bir zararı dokunmaz.

- Özellikle dış giyimde fazlalıkla tercih edilmekte olan deri kumaş, su geçirmemezlik özelliği sayesinde oldukça fazla sevilmektedir.

- Deri kumaşlar son derece dayanıklıdır. Kolaylıkla yıpranan kumaş türleri arasında bulunmazlar.

- Kumaşta bulunan gözenekler sayesinde hava geçirme özelliğine sahip olan deri kumaş terletme yapmayan bir yapıda bulunmaktadır.

- Yumuşak bir dokuda bulunur.

- Deri kumaşların en önemli özelliklerinden birisi de dayanıklı oldukları için uzun bir kullanım ömrüne sahip olmalarıdır.

Deri Kumaş Kullanım Alanları

Deri kumaşın oldukça fazla kullanım alanı bulunmaktadır. Genel olarak derinin cinsine göre üretilen ürün de farklılık göstermektedir.

- Deri kumaş özellikle ayakkabı, çanta, cüzdan ve çeşitli aksesuar yapımında oldukça fazla tercih edilmektedir.

- Aynı zamanda mont yapımında da oldukça fazla kullanılan bir kumaş türüdür.

- Pantolon ve ceket yapımında da deri kumaştan faydalanılmaktadır.

- Ev ve araba için de deri kumaş kullanılarak çeşitli aksesuarlar üretilmektedir.

Deri Kumaş Esnek midir?

Deri kumaş oldukça esnek bir kumaş türüdür. Son derece rahat olması ve esnekliği sebebiyle de tercih edilmekte olan bir kumaş türüdür.

Deri Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Deri kumaşlar makinede kesinlikle yıkanmamalıdır. Her deri kumaşın özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Yıkadığınızda hem çekme hem de yıpranma olasılığı bulunmaktadır.

Deri Kumaş Sıcak Tutar mı?

Deri kumaş, gerçek olduğu takdir de sıcak tutma gibi bir özelliği bulunmaktadır. Ancak suni derilerde sıcak tutma özelliği bulunmamaktadır.