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GeriEtkinlik Rehberi Dansla Hayatı Yakala, Stresi Iskala!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Dansla Hayatı Yakala, Stresi Iskala!
Etkinlik Rehberi

Dansla Hayatı Yakala, Stresi Iskala!

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Dansla Hayatı Yakala, Stresi Iskala!

"Dansın iyileştirici gücünü keşfettiniz mi?"

Hayatın içinde iş temposundan sosyal yaşama kadar her gün sergilediğiniz performansla bir günü diğer güne bağlarken, vücudunuzun dengesini sağlayacak, yaşamınıza motivasyon kazandıracak olan dans, ruhunuza ve vücudunuza çok iyi gelecek!

Son yılların en popüler dans türlerinden salsa, Afrika kökenli ritimlerin ve İspanyol kökenli Latin müziğinin armonisiyle bir araya gelerek "serbest stil" dans ya da "sokak dansı" olarak anılıyor. Belirli bir rutine ya da standarda bağlı kalmaksızın yapılan dünyaca ünlü ve yaygın bir dans stilidir. En keyifli danslardan bir diğeri olan bachata ise Dominik Cumhuriyeti’nden tüm dünyaya yayılan; 1960’ların başında romantik, gitara dayalı müziğin önemli bir alt kategorisi olarak, ritimlerini hızlandırması ve dansçıların yeni bir dans adımı geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bu iki dansın da insana yaşama sevinci verdiği aşikar… Hemen buraya tıklayın ve dilediğiniz birine size özel indirimlerle kaydolun.

Dansla Hayatı Yakala, Stresi Iskala

Bu bir ilandır.

Ritüel Sanat Merkezi’ndeki salsa ve bachata dersleriyle strese ve rutine dans molası verecek, profesyonel eğitmenler eşliğindeki derslerle dans etmenin ayrıcalığını yaşayacaksınız. Hemen buraya tıklayın ve size özel indirimli kayıt fırsatlarını değerlendirin.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır. 

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