Damar otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Damar otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Türkiye'nin birçok yerinde bulunabilen damar otu, C ve K vitaminlerine sahiptir. Damar yollarının daha sağlıklı olmasını sağlayan damar otu, halk arasında farklı isimlerle anılabilmektedir.

Damar Otu Nedir?

Halk arasında daha çok çıban otu, sinir otu ve yara otu olarak bilinen damar otu, kalsiyum, potasyum gibi mineraller açısından zengindir. Alternatifin kullanım olarak tercih ettiği damar otu, C ve K vitaminleri bakımından çok zengindir. İlaç sanayinde en çok kullanılan bitki türlerinden birisidir.

Damar Otu Ne İşe Yarar?

Damar otu, alternatif tıpta kullanıldığı gibi tıp alanında ilaç yapımlarında tercih edilebiliyor. Birçok yararı olan bitkinin en bilinen artısı, üst solunum yolları rahatsızlığını gidermede yardımcıdır. Sinirleri yatıştırıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

Damar Nerede Yetişir ve Bulunur?

Damar otu dünyanın pek çok yerinde yetişen nadir birkaç bitkisinden biridir. Türkiye'de en fazla, Çanakkale, Sakarya, Kars, İstanbul ve Balıkesir illerinde bulunuyor.

Damar Otu Hangi Mevsimde Olur?

Sulak alanların bitkilerinden biri olan damar otu, yazın ortasında yeşermeye başlar. Temmuz aylarında çiçek açmaya başlayan damar otu, Ağustos aylarında yavaş yavaş solmaya başlar.

Damar Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Türkiye ve dünyada kendiliğinden yetişen damar otunun yetiştiriciliği mümkündür. Yaşaması için gereken ortamın sağlanması durumunda damar otunu yetiştirmek mümkün olabilmektedir.

Damar Otu Nasıl Kullanılır?

Damar otunun yaprakları kurutulduktan sonra çay formuyla tüketilebilir. Damar otu ayrıca lapa haline getirilip, ciltte egzama gibi problemlere sürülerek tedavi edilebilir. Kullanımına başlamadan önce uzmanlara başvurulması önerilir.

Damar Otu Kullanımı

Damar otunun kurutularak çay halinde kullanılabilmesi için tarifi çok basittir. İlk önce su kaynatılır. Ortalama 1 bardak için bir tutam damar otu eklenir ve 15 dakika boyunca bekletilir. Bekledikten sonra afiyetle tüketilebilir.

Damar Otu Faydaları Nelerdir?

Parazitlerin vücuttan atılmasına destek olur.

İdrar söktürücü özellikleriyle bilinir.

Kronik öksürüğün kesilmesinde çok etkili olduğu bilinmektedir. ,

Vücut içerisindeki toksinlerin atılmasında destek görev görür.

Yüksek tansiyon sorunlarının çıkmasını engeller.

Vücuttaki ödem ve şişkinlik sorunlarına iyi gelir. İdrarı söktürücü özellikleri olduğu belirtilmektedir.

Depresyon ve stres gibi sorunların giderilmesinde yardımcı olur.

Uykusuzluk sorunlarının azalmasında destek sağlar.

Gün içerisinde kronik hale gelen yorgunluklara iyi geldiği söylenebilir.

Karaciğer ve akciğer yağlanmasının giderilmesinde önemli görev görür.

Damar Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Damar otunun vücut üzerinde büyük yararları bulunur. En önemli yararlarından birisi kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Var olan cilt problemlerinin giderilmesine iyi geldiği bilinmektedir.

Damar Otunun Zaraları Var mıdır?

Hafif baş ağrısına neden olabilir.

Mide ekşimesi, kusma ve terleme sorunlarına neden olabilir.

Kilo vermeye yardımcı olan damar otu aşırı tüketildiğinde, aşırı zayıflamaya sebep olabilir.

Devamlı ilaç kullanmak zorunda olan bireylerin kullanımdan önce uzmanlara danışmaları gerekir.

Kronik rahatsızlık, emziren anneler, gebeler, alerjik rahatsızlığı bulunanlar doktorlara danışmadan, bilinçsiz şekilde kullanmamalıdırlar.

Bütün bitki kullanımlarında olduğu gibi damar otunu da kullanmadan önce uzmanlara başvurulması gerekmektedir.

Damar Otu Nerede Satılır?

Damar otunun satıldığı yerler aktar ismi verilen bitkisel ürünler satan dükkanlardır. Bunun yanında internet ortamlarında damar otu satılan noktalar bulunmaktadır. Nereden alınırsa alınsın, güvenilir yerden temin edildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir.