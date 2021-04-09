Dalgıç Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Dalgıç Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Dalgıç kumaş diğer bir ismi ile scuba kumaş olarak bilinmektedir. Genellikle dalgıç kıyafetleri için kullanılan dalgıç kumaş türü güzel ve esnek bir yapıya sahiptir.

Dalgıç Kumaş Nedir?

Güzel bir yapıya sahip olan dalgıç kumaş pek çok alanda kullanılabilir. Özel bir kumaş olan dalgıç kumaş esnek bir yapıda olduğu için vücudu sararak güzel bir görünüm oluşturur. Dalgıç kumaşa baskı ve boyama da yapılabilir. Ayrıca bu kumaş sıkı bir örgü yapısına sahip olması ile biliniyor. Dalgıç kumaş da genel olarak kabarık elbiselerde kullanılmaktadır. Denizde kullanılan dalgıç kıyafetleri dalgıç kumaştan yapılır. Bu nedenle bu kumaşa da dalgıç kumaş denilmektedir.

Dalgıç Kumaş Nasıldır?

Sıkı örgü yapısına sahip olan dalgıç kumaş sıkı ve esnek bir yapıya sahiptir. Örme makineleri ile çok sıkı ayarda örülen bu kumaş günlük kıyafetlerin üretiminde de kullanılmaktadır. Gündelik kıyafetler ve eşofman takımlarında kullanılan dalgıç kumaşın temizlenmesi de oldukça kolaydır. Kolayca şekil alan bu kumaş vücuda yapışmaz ve rahat bir his verir.

Dalgıç Kumaş Terletir mi?

Dalgıç kumaş sıkı örme tekniği ile örüldüğü için vücudun hava almasını engeller. Aynı zamanda vücudu tam anlamıyla sarıp sarmalayan dalgıç kumaşlar terletebilir. Özellikle spor yaparken ve ya hareketli bir aktivite sırasında dalgıç kumaş giyildiği takdirde terletme özelliğine de sahiptir.

Dalgıç Kumaş Özellikleri

Günümüzde çok sık kullanılan dalgıç kumaşlar kolayca şekil alabilir. Dalgıç kumaş genel olarak vücuda yapışmaz. Vücuda yapışmayan ve esnek bir yapısı olan dalgıç kumaş aynı zamanda vücudu toparlayarak etkin bir şekilde düzenler. Fazla kilosu olan kişiler dalgıç kumaşı tercih ettiklerinde bu kumaş vücudu da en az bir beden küçültmelidir. Bunun yanı sıra dalgıç kumaş dayanıklı olması ile bilinir. Ütüye ihtiyaç da duyulmayan bu kumaş türü kolay kolay kırışmaz. Sıkı örme tekniği kullanılarak üretilen dalgıç kumaş dayanıklı yapısı ile ön plana çıkar.

Dalgıç Kumaş Kullanım Alanları

Dayanıklı ve sağlam bir kumaş olan dalgıç kumaş tüm vücudu da sarmaktadır. Kıyafetlerde vücudu en az bir beden küçülten dalgıç kumaştan gündelik kıyafetler üretilebilir. Özellikle eşofman ve termal eşofmanlarda dalgıç kumaşlar tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra dalgıç kıyafetlerinin yapımında da dalgıç kumaşlar tercih edilmelidir. Bu kumaş çoğunlukla dalgıç kıyafetlerinin üretiminde de kullanılır.

Dalgıç Kumaş Esnek midir?

Gündelik kıyafetler ve dalgıç kıyafetlerinde de yoğun olarak kullanılan dalgıç kumaşlar esnek yapısı ile öne çıkar. Giyildiğinde vücudun şeklini alan dalgıç kumaşlar tüm vücudu sarar. Bedeni daha küçük gösteren bu kumaşlar esnekliği ile rahat bir giyim sunar.

Dalgıç Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Dalgıç kumaş hassas olduğu için belli yıkama metotları uygulanmalıdır. Genellikle kuru temizleme yapılan dalgıç kumaşlar soğuk su ile elde de yıkanabilir. Bu şekilde kumaşlar yüksek ısıda yıkandığı takdirde çekebilir. Dalgıç kumaşın çekmemesi için doğru yıkama yöntemleri ile kumaş temizlenmelidir.

Dalgıç Kumaş Sıcak Tutar mı?

Dalgıç kumaş yapısı gereği vücudu sıcak tutmaktadır. Özellikle kaliteli dokunmuş bir dalgıç kumaş çok sıcak tutmaktadır. Gündelik kıyafetlerin üretiminde de kullanılan dalgıç kumaşlar vücuda yapışmaz ve esnektir. Dayanıklı olan dalgıç kumaşlar vücudu sıcak tutarken özellikle kış mevsiminde de tercih edilebilir. Bu şekilde gündelik yaşamda da dalgıç kumaşlar tercih edilir.