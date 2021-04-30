Çuha Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Çuha Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Çuha Çiçeği, Çin kültüründe oldukça değerli bir çiçektir. Sıcakla pek arası olmayan bu çiçek mutlaka sıcak iklimlerin olduğu bölgelerde yetiştirilmelidir.

Çuha Çiçeği Nedir?

Çuha çiçeği sarı, pembe ve beyaz renklerinde tohumları da kullanılabilen bir bitkidir. Çanağa benzeyen çiçeklerinin her birinde dört adet yaprak bulunur. Bu çiçekler geç vakitlerde açar. Çuha çiçeği çuha çiçekgiller familyasına aittir. Daha çok Primula cinsi, bahçe süs birkileri olarak kullanılmaktadır. En çok bilinen türleri ise Primula Vulgaris ve Primula Veris'tir.

Çuha Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Ana vatanı Çin olan Çuha çiçekleri farklı pek çok renkte karşımıza çıkar. Özellikle sarı, pembe ve beyaz renklerde görülse de renk skalası çok daha geniştir. Çuha çiçeklerinin farklı bir özelliği dikkat çekmektedir. Ekim esnasında çiçekler 30 ile 35 derecelik bir açıyla toprağa yerleştirilirse çiçek, kırmızı renkli olur. Eğer 15 ile 20 derece açılarında yerleştirilirse beyaz renklere sahip olur.

Çuha bir kış çiçeğidir. Çiçekleri genel olarak kış aylarının bitiminde açmaya başlar. Bahar aylarının sonlarına kadar da açmaya devam eder. Oldukça arsız bir çiçek türüdür. Sürekli olarak yeni sürgünler üretir. Yaz aylarında ise kendini dinlenmeye alır. Bitlenme sorunu olduğundan dolayı ilaçlama yapılmalıdır. Ayrıca küllenme hastalığına da yatkındır. Bu yüzden özenli bakım gerektirir.

Gövdesinde çürümeler yaz aylarında meydana gelirse, bu normaldir. Fakat kış aylarında çürüme görülürse kurşuni küf hastalığına yakalanmış demektir. Bu tip durumlarda çiçekten tamamen kurtulmak yerine fungusit bazlı ilaçlar alınarak kullanılması gerekmektedir. Bitki kısa zamanda kendisini toplayacaktır.

Çuha Çiçeği Nasıl Ekilir?

Çuha çiçeğini ekerken tohumlarından yararlanmak gerekmektedir. Tohumların üzerinin kapatılmasına gerek yoktur. Saksı içerisine toprak konduktan sonra tohum içine doğru biraz itilir. Ekim için en uygun aylar Eylül ve Ekim aylarıdır. Aynı saksı içerisine birden fazla ekim gerçekleştiriliyorsa tohumlar arası mesafe 20 cm kadar olmalıdır.

Çuha Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Çuha çiçeklerinin sıcakla pek arası yoktur. En fazla 15 ile 18 derece sıcaklıkları severler. Tohumun tomurcuklanması için sıcaklığın 10 derecenin altında olması gerekmektedir. Yaz aylarında serin alanlarda tutulmalıdır.

Çuha çiçekleri gölgeyi sever. Fakat arada bir cam ardından dahi olsa güneş yüzü görmelidir. Bitki güneşe konduğunda mutlaka alanın serin olmasına dikkat edilmelidir. Çiçeğin ekiminde torf toprak kullanılmalıdır. Ayrıca zenginleştirilmiş hafif toprakla da karıştırılmalıdır.

Çuha çiçekleri suyu sever. Toprak hem zaman nemli olmalıdır. Yine de kış aylarında aşırı su vermekten kaçınmak gerekmektedir. Gübre tercihleri ise yüksek potaslı olmalıdır. Demir eksikliği olan Çuha çiçeklerinin yapraklarında sararmalar meydana gelir. Solan çiçekler saksıdan uzaklaştırılmalıdır.

Çuha Çiçeği Nasıl Çoğalır?

Çuha çiçeğinin çoğalması tohumlara bağlıdır. Tohumlarını her yıl Mayıs ayının sonunda ve Temmuz aylarının başına kadar geçen süreçte atmaktadır. Tohumlar biraz toprağın altına itildiğinde kendi kendine çoğalmaya başlar.

Çuha Çiçeği Anlamı

Çuha çiçekleri özellikle Çin'de yetişen ve Çin kültürüne ait bir bitkidir. Hoş kokusundan dolayı oldukça sevilmektedir. Güzel görünümünden dolayı birine Çuha çiçeği vermek güzel göründüğünü ifade etmenin bir yoludur.

Çuha Çiçeği Latincesi

Çuha çiçekleri kendi familyasına aittir. Çuha familyasının türü olan bu çiçeklerin Latince adı Primula Vulgaris'tir.

Çuha Çiçeği Faydaları

Genellikle park ve bahçelerden toplanır. Aktarlarda ve lokman hekimlerde de satılabilmektedir. Çuha çiçeğinin çayı hazırlanır ve gün içerisinde limon ekleyerek bir bardak içilir. Çuha çiçeklerinin faydaları saymakla bitmez. Özellikçe Çin kültüründe büyük önem arz eden bu çiçeğin faydaları;

- Baş ağrısına ve migren hastalarına iyi gelir,

- Düzensiz uyku problemleri yaşayan kişilerin iyi bir uyku çekmesini sağlar,

- Kişiyi stresten, gerginlikten ve kaygı problemlerinden arındırır,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Tansiyonu dengede tutar,

- Grip, nezle gibi soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır,

- Kan şekerini dengeler,

- Diyabet hastaları için destekleyici bir bitkidir,

- Cilt hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirger,

- Cildin temizlenmesini ve toksinlerden arınmasını sağlar,

- Basur sorunu olanlar için tedavi edicidir,

- Menopoz dönemlerinde kadınların sinirlerini yatıştırması ile bilinir.

Çuha Çiçeği Hikayesi

Arılar Çuha çiçeklerine uğramazlar. Bunun nedenini kimse bilmemektedir fakat bir efsane dolaşmaktadır. Efsanelere göre çiçekler kendi aralarında konuşurlarmış. Çuha çiçeği ise güzelliği ve dayanıklı olması nedeni ile böbürlenirmiş. Diğer çiçeklere "Ben çok güzelim, o kadar fazla polenim var ki, her yere yayılırım" diye söylenirmiş. Arılara ise "Benim polenim çok, ben olmasam sizler yaşayamazsınız" dermiş. Gururu kırılan arılar bir daha Çuha çiçeğine uğramamış. Hala arılar Çuha çiçeklerine konmazlarmış.