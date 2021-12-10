Ciğer kaç kalori? 100 gram ciğer besin değerleri ve kalorisi...

Ciğer, sakatat türüne giren bir besindir. Hayvansal gıdalardan sayılan ciğer, farklı pişirme teknikleri ile tüketilebilir. Pişirme tekniği ciğerin kalori miktarını etkileyen faktörlerdendir.

Ciğer Kaç Kalori?

Ciğerde kalori hesaplarken 1 porsiyonu ele alacak olursak yaklaşık 1 tabak 652 kalori içermektedir.

100 Gram Ciğer Besin Değerleri ve Kalorisi

Ciğer kalori bakımından yüksektir. 100 gram ciğerde 164.9 kalori bulunmaktadır. Besin maddeleri bakımından da oldukça zengin olan ciğerde 4.4 g yağ, 355 mg kolesterol, 49 mg sodyum, 150 mg potasyum, 3.8 g karbonhidrat ve 26 g protein bulunmaktadır. Bu besin değerlerinin dışında C ve B6 vitamini bulunan ciğerde, 17 mg demir ve 14 mg magnezyum bulunmaktadır.