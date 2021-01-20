Chucky Serisi Filmleri - Chucky Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Saturn Film Festivalinde En İyi Korku Filmi Ödülüne layık görülen Child's Play'in baş rolünde Alex Vincent ve Catherine Vicks yer alıyor. Alex Vincent, filmdeki performansıyla En İyi Genç Oyuncu Performansı Saturn Ödülünü kazandı. Child's Play II, 1990 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde 28 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. En çok izlenen Child's Play filmi ise serinin 4. filmi olan Chucky'nin Gelini oldu. Orijinal adı Bride of Chucky olan filmde Chucky cinayetleri sevgilisi Tiffany ile birlikte işliyor. Serinin son filmi 2017 yılında izleyicilerle buluştu. Child's Play'in yapımcıları yeni filmin 2022 yılında vizyona gireceğini duyurdu.

Chucky Serisi Filmleri ve İsimleri



1- Child's Play

2- Child's Play II



3- Child's Play III

4- Bride of Chucky



5- Seed of Chucky

6- Curse of Chucky

7- Cult of Chucky

Chucky Serisi İzleme Sırası



Toplam 7 bölümden oluşan Chucky serisi şu sırayla izlenmelidir.



1- Çocuk Oyunu

2- Çocuk Oyunu II

3- Çocuk Oyunu III

4- Chucky'nin Gelini

5- Bebek

6- Chucky'nin Laneti

7- Chucky Geri Dönüyor

Chucky Konusu



Birçok kişinin ölümünden sorumlu olan Charles Lee Ray, polislerden kaçarken bir oyuncakçı dükkanına girer. Çıkan çatışmada yaralanan Charles ölmek üzereyken ruhunu dükkandaki bebeklerden birine aktarır. Chucky adlı bir oyuncak bebekte tekrar canlanan katilin tek bir amacı vardır. Yeniden bir insan bedenine sahip olmak.



Annesi, Andy'e doğum gününde Chucky'i hediye eder. Chucky'nin hareket ettiğini ve kendisini öldürmek istediğini gören Andy, bunu annesine anlatır. Fakat annesi çocuğuna inanmaz. Chucky ise önüne çıkan herkesi öldürmeye başlar ve olaylar gelişir.



Serinin 4. filminde Chucky'e kendisi gibi oyuncak bir bebek olan Tiffany yardım eder. Cinayetleri birlikte işleyen çift artık çok daha güçlüdür. Filmin sonunda Tiffany ve Chucky öldürülür. 5. filmde Glenda tarafından tekrar canlandırılan çift, vahşi cinayetlerine kaldıkları yerden devam ederler.



Serinin 7. ve son filmi ise bir hastanede geçiyor. Chucky'nin saldırılarından sağ kurtulmayı başaranların tedavi edildiği hastanede, katil bebek bir kez daha ortaya çıkıyor.

Chucky Vizyon Tarihi



1- Çocuk Oyunu - 1 Temmuz 1988

2- Çocuk Oyunu II - 1 Kasım 1990

3- Çocuk Oyunu III - 2 Ağustos 1991

4- Chucky'nin Gelini - 1 Ekim 1998

5- Bebek - 11 Şubat 2005

6- Chucky'nin Laneti - 2 Eylül 2013

7- Chucky Geri Dönüyor - 1 Ekim 2017

Chucky Oyuncuları



Alex Vincent

Catherine Hicks

Dan De Jaeger

Chris Sarandon

Brad Dourif

Jordan Gavaris

Jennifer Tilly

A. Martinez

Chantal Quesnelle

Billy Boyd

Perrey Reeves

Travis Fine

Jeremy Silvers

Katherine Heigl

Nick Stabile

Gerrit Graham

Christine Elise

Jenny Agutter

Christine Elise

Grace Zabriskie

Justin Whalin

John Ritter

Hannah Spearritt

John Waters



Chucky Yönetmeni



1- Child's Play - Tom Holland

2- Child's Play II - John Lafia

3- Child's Play - Jack Bender



4- Bride of Chucky - Ronny Yu

5- Seed of Chucky - Don Mancini

6- Curse of Chucky - Don Mancini



7- Cult of Chucky - Don Mancini