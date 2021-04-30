Cennet Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Cennet Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Eşsiz güzelliğinden dolayı adının cennet çiçeği olarak adlandırıldığı çiçek küçük çiçekleri çalı formatıyla tüm yıl çiçek açan ve yeşil olarak kalabilen bir çiçek türüdür.

Cennet Çiçeği Nedir?

Cennet çiçeği yapı olarak çalı türünde küçük çiçeklere sahip ilkbaharda açan çiçeklerinin kış ortalarına kadar açtığı bir çiçektir. Cennet çiçeği mor, pembe ve beyaz renklerinde çiçeklere sahiptir. İklim olarak sıcak iklim kuşağında daha fazla yaşam alanı bulan bir türdür. Çalı türü ve satıcı etkisi sayesinde dış mekan peyzaj bitkisi olarak tercih edilmektedir. Cennet çiçeği özellikle uzun süre çiçekli kalmasıyla güzel bir görünüm sunmaktadır.

Cennet Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Cennet çiçeği bakımı için özellikle kurak aylarda sulanması ve toprağının nemine önem verilmesi gerekmektedir. Cennet çiçeği bakımında zamanında budanması da önemlidir. Cennet çiçeği kolaylıkla sıcak bölgelerde yetiştirilerek çoğaltılabilmektedir.

Cennet çiçeği çelikten üretildiği zaman ek besin verilerek hızlı şekilde yetiştirilmesi sağlanabilmektedir. Cennet çiçeği bitkisinin gelişme aşamasında fazla güneş almayan aydınlık yerlerde ekiminin yapılması bakımı için önemlidir. Cennet çiçeği çalı türünde bir çiçek olduğu için doğru şekilde özellikle çiçek açmadan budanması yapılmalıdır. Cennet çiçeği bitkisi için güneş ve nem dengesi iyi ayarlandıktan sonra gelişimi oldukça hızlı olmaktadır.

Cennet Çiçeği Nasıl Ekilir?

Cennet çiçeği ekiminde tohumları alınarak sıcak iklim koşullarında veya ev içerisinde saksıda yetiştirilmek üzere ekimi yapılabilmektedir. Cennet çiçeğinin ekimi için dallarından çelik yöntemiyle köklendirilerek ekimi yapılmaktadır. Cennet çiçeğinin dalları özellikle çiçeklenmeden önce budanarak suda bekletilmektedir. Özellikle kışa aylarının ortalarında çiçeklerini döktüğü zaman çelik alma yöntemi uygulanması daha kolay sonuç vermek için önemlidir.

Cennet Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Cennet çiçeği ekiminde tohumları ile çoğaltılabileceği gibi çelik yöntemiyle de çoğaltılabilmektedir. Cennet çiçeği çoğaltılması oldukça kolay bir bitkidir. Çiçeğin çoğaltılması için ekildiği yerde tohumlarını dökerek filizlenen fidelerinin dikilmesiyle de çoğaltım yapılmaktadır. Tüplü fideler halinde çoğaltılması ve tüpler içinde yeşerecek yetişmesi kolaylıkla sağlanmaktadır. Cennet çiçeği açık köklü olarak ilkbaharda ekilebilirken tüplü şekilde olan fideler her mevsim sulanmak suretiyle ekilebilmektedir.

Cennet Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Cennet çiçeği tohumu çiçeklerin olgunlaştıktan sonra tohumu oluşmaktadır. Tohumları kendiliğinden toprağa düşerek filizlenebilmektedir. Cennet çiçeği tohumları toprağa düştükten sonra ilkbaharda ekilmeseler dahi kendiliğinden ortaya çıkarak yetişebilmektedir. Çiçeğin tohumdan yetiştirilmesine çoğu kez gerek kalmayıp çelikten üretimine daha çok öncelik verilmektedir.

Cennet Çiçeği Nasıl Sulanır?

Cennet çiçeği özellikle çok sıcak ve kurak dönemlerde sulanmasına dikkat edilmelidir. Cennet çiçeği güneşi tam olarak alan yerlerde daha fazla sulanma ihtiyacı hissetmektedir. Cennet çiçeği başka ağaçların gölgesinde ise daha az sulama ve nemlilik ihtiyacı istemektedir. Cennet çiçeğinin sulanması özellikle fide aşamasında çok önemlidir. Sıcak iklime uyumlu olmasının yanında kuraklıktan etkilenmektedir. Cennet çiçeği haftada iki kez sulanması gereken bir bitkidir. Çok kurak bölgelerde sulama sıklığı iki günde bir yapılmalıdır.

Evde Cennet Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Cennet çiçeği yetiştiriciliği yapabilmek için ortamın sıcaklığı oldukça önemlidir. Ekim işlemi yapıldıktan sonra soğuk bölgelerde yetiştiriciliği örtü altı yetiştirme şeklinde yapılabilmektedir. Sıcak ve kış soğukluğunun etkili olmadığı bölgelerde ise yetiştiriciliği yapmak için açıkta fide ekerek tohumdan veya çelikten üretme yapılabilmektedir. Cennet çiçeği üretiminde kesilen çelikler saksılara çoğaltılarak yetiştirilmektedir. Cennet çiçeği çelikleri tüp fide şeklinde satışı yapılabilen ekonomik gelir sağlanması kolay bitkilerdir. Koşullarına ve iklim şartlarına uyum sağlandığı zaman verim elde etmek çok daha kolay olmaktadır.

Cennet Çiçeğinin Adı Ve Latincesi Nedir?

Cennet çiçeğinin diğer adı kufeya çiçeği olarak bilinmektedir. Cennet çiçeği Latince adı ise cuphea hyssopifolia olarak bilinmektedir.

Cennet Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Cennet çiçeğinin anavatanı Meksika olarak bilinmektedir. Kınagiller familyasına ait olan cennet çiçeği 15 cm ile 60 cm arasında boy sürebilen bir bitkidir.

Cennet çiçeği çalı formunda ve uzun süre çiçekli olması yanında az bakım isteyen bir bitkidir. Cennet çiçeği bitkisi soğuğa dayanıklı olmadığı gibi yüksek kuraklık oluşan yerlerde de yetişmemektedir. Cennet çiçeği özellikle duvar diplerinde bahçe aralarında ve bahçelerin düzenlenmesinde kullanılan bir çiçektir. Sürekli yeşil kalabilmesi sayesinde tercih edilmektedir.

Kıyı kesimlerde daha çok yer alan çiçeğin bakımı da uzun zaman aralığında olduğu için tatil yörelerinde süs amaçlı tercih edilmesi yaygın olmaktadır.