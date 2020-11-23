Çarpık Bacak Tedavisi Kimlere Yapılır?

Çarpık bacak tedavisi, diz ile ayak bileği arasında normalden fazla mesafe olan hastalarda uygulanan ameliyat yöntemleridir. Genellikle, bacak protezleri ve yağ enjeksiyonlarının kombine olarak kullanılması en doğal sonuçları verir.

Alternatif yöntemler

Su bazlı dolgu maddeleri ile yapılan dolgu enjeksiyonları bazı çevrelerce alternatif olarak gösterilse de tarafımdan asla kullanılmayan bir yöntemdir. Nedeni ise kolaylıkla yer değiştirebilir olmalarıdır. Bu durum, ciddi asimetrik görüntüler oluşmasına sebep olur. Sağlıklı yöntemler protez ve yağ enjeksiyonlarıdır.

Çarpık bacak tedavisi ameliyat öncesi

Ameliyat öncesinde yapılan ölçümler ve muayene sonrasında ne şekilde ve ne büyüklükte bir protez kullanılması gerektiği hastalarımızla birlikte konuşarak kararlaştırılır. Burada benim tecrübemin yanı sıra hastanın beklentileri de son derece önemlidir. Ayrıca protezin hangi seviyeye koyulacağı (kas içi, kas kılıfı altı, cilt altı) planlamalıdır. Yağ enjeksiyonu da yapılacaksa bölgeler işaretlenir.

Ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir. Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve genel anestezi altında operasyon tamamlanır.

Çarpık bacak tedavisi ameliyat tekniği

Ameliyata diz arkasından yapılacak kesi ile başlanır. Ameliyat sırasında kararlaştırılmış olan protezin yanı sıra bir büyük ve bir küçük boyları da ameliyathanede bulundurulur. Bu protezlerin deneme boyları yerleştirilerek, beklenen sonuca hangisi ile ulaşılabileceği net olarak görülmüş olur. Son karar bu şekilde ameliyathanede verilmiş olur. Sonuç olarak hastaya özel protez açılır ve yerleştirilir. Varis çorabı giydirildikten sonra ağrı kesiciler eşliğinde hastalarımız uyandırılır ve odasına alınır. Bu ameliyatlarda dren kullanılmamaktadır.

Çarpık bacak tedavisi ameliyat sonrası

Ameliyattan 1 gün sonra hastaneden taburcu olmak mümkündür. Ameliyat sonrasında görülen ağrılar ağrı kesiciler yardımıyla kesilebilir. Ameliyat sonlandırılırken giydirilen varis çorapları 1 ay boyunca kullanılmalıdır. Diz arkasından yapılan kesi 3-4 cm civarında çizgi şeklinde silik bir iz bırakmaktadır. Bu iz yıllar içerisinde gözden kaybolur. Yaklaşık 10 gün boyunca yürürken ağrı hissedilebilir fakat bu ağrı yürümeye engel teşkil etmez. Yine de ilk 10 gün boyunca istirahat zamanlarında ayakları yüksekte tutmak gerekecektir. Dikişler gömülü olduğundan alınması gerekmeyecektir.

Sonuç olarak, kolay bir sürecin sonunda, arzu edilenden sonuca ulaşılmış olur.