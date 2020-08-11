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Geriİyi Yaşam Burundan Nefes Almanın Yararları Neler?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Burundan Nefes Almanın Yararları Neler?
İyi Yaşam

Burundan Nefes Almanın Yararları Neler?

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Burundan Nefes Almanın Yararları Neler?
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"Sağlıklı bir solunum fonksiyonu ve vücut için burundan soluk alıp vermenin esas olduğu söyleyen Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karaaslan, burnundan nefes alamayan kişilerin yaşadığı sağlık sorunları ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi verdi."

Burun sadece havanın girip çıktığı bir organ değildir;

  • Nefes alıp verme sırasında havayı nemlendirir, ısıtır,
  • Sesimizin bize özgü olmasını sağlar,
  • Kulağımızı havalandırır,
  • Koku almamızı sağlar
  • İnsan sağlığı için çok önemli bir organdır.

TIKANIKLIK, GÜN İÇERİSİNDE YORGUNLUK NEDENİ

Genelde burun tıkanıklığı ile başvuran hastalar horlama, ağzı açık uyuma sabahları yorgun uyanma, gün içerisinde yorgunluk ve uykuya meyil gibi problemler yaşar. Burun tıkanıklığının büyük bir kısmı burun içinde orta hattı oluşturan septum dediğimiz kıkırdak ve kemik dokunun düzensizliğinden, eğriliğinden kaynaklanmaktadır. Bir kısmı da valv denilen nefes alma açısı darlığı ile burun kanadındaki zayıflık, burun ucundaki düzensizlik ve zayıflık, konka denilen burun eti problemlerinden oluşmaktadır.

DAHA RAHAT NEFES İÇİN

Septoplasti (burun orta hattını oluşturan kemik ve kıkırdak ameliyatı), nazal valv (nefes açısı ve burun kanadı) cerrahisi, tip plasti (burun ucu ameliyatı) ve konka (burun eti) cerrahisi ile hastanın daha rahat nefes alması sağlanabilir. Rinolplasti (burun estetik) ameliyatları tek başına yapılabildiği gibi septoplasti ameliyatı ile birlikte yapılmaktadır. Böylece hasta şekil olarak istediği bir buruna sahip olduğu gibi daha rahat nefes almaktadır. Septorinoplasti ameliyatı olan hasta daha rahat nefes aldığı gibi psikolojik olarak da kendini daha rahat hissetmektedir. Bu da kendine olan güvenini ve başarısını arttırmaktadır.

Nefes mi Alamıyorsunuz? | Doktor Bu NeSerdar Bora Bayraktaroğlu, "Burun estetiğinde solunum amaçlı müdahale nasıl olur?" sorusunu cevaplıyor.​
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