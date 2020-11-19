Bu etkilerini okuyunca bir daha cips yemeyeceksiniz!

Hemen herkesin en favori abur cuburu olan cipsler, uzmanlar tarafından en sağlıksız atıştırmalıklar arasında sıralanıyor. Cips yemek size kilo aldırmıyor olabilir ya da cips yedikten sonra spor yaparak fazla kalorileri yakıyor olabilirsiniz. Siz yine de elinizde cipsi yavaşça bırakın. Çünkü bu abur cubur sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösteriyor!

Cipsin cilde etkileri

Cips, bolca yağ, tuz ve çok fazla zararlı karbonhidrat içeriyor. Özetle bu atıştırmalığın içinde sizin için faydalı tek bir şey bile bulunmuyor.

Vücut, alınan fazla tuzu nötralize etmeye ve atmaya çalışırken hücrelerden daha fazla sıvı çeker. Sonuç olarak, sıvı eksikliği nedeniyle cildiniz daha kuru hale gelir.

Yüksek yağda kızartıldıkları için yaşlanma sürecini hızlandıran ve cildin elastikiyetini zayıflatan serbest radikalleri serbest bırakır.

Ayrıca cipslerde bulunan rafine şekerler cildini kolajenine zarar veriyor ve yaşlanma sürecini hızlandırıyor.

Birçok işlenmiş gıda gibi patates cipsi de diyabet, felç ve kardiyovasküler problemlerle bağlantılı olan trans yağlar içerebiliyor. Bu sağlıksız yağlar, cildinizi güneşten gelen UV hasarına karşı daha duyarlı hale getiriyor.