Bıttım Sabunun Faydaları Nelerdir? Bıttım Sabunu Ne İşe Yarar?

Siirt fıstığının aşılanmamış hali olan bıttımdan elde edilen yağ, bölgeye has organik sabunun ana maddesidir. Adeta kulaktan kulağa yayılan mucizevi bitki bıttıma ve bıttım sabununa dair en çok merak edilen soruları bir araya getirdik: Bıttım sabunu ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Bıttım Nedir?

Bıttım, Siirt yöresine özgü fıstığın aşılanmadan dikilmesiyle ortaya çıkan kahverengi kabuklu, yabani bir fıstık ağacıdır. Bıttım sabunu da bu ağacın meyvesi olan menengicin yağından elde edilir. Özel ve sınırlı bir bölgede yetiştirilmesine rağmen birden fazla isme sahip olan bıttım; menengiç, çitlembik, çedene, çıtlık ve çitemik olarak da anılır. Farklı isimleriyle farklı türkü ve şarkılarda kendine yer bulmuş bu şifalı fıstık, kurutulmuş haliyle çerez olarak da tüketilmektedir. Yağlı yapısı fıstığın farklı kullanımlarında da kendini belli eder. Çerezin dışını kaplayan yağ, bozulmasını önlerken menengiç kahvesi haline gelecek şekilde öğütüldüğünde de bilinen kahvelere göre daha yoğun ve yağlıdır. Bu yağ, zengin sabun geleneği olan ülkemizin en değerlilerinden bıttım sabununun da doğal şifa reçetesinin başında yer alır. Sabun onun sayesinde özgünlük ve şifalı özellikler kazanır. Farklı alanlarda kullanılmaya açık, çok yönlü bir ürün meydana getirir.

Bıttım Sabunu Nedir? Neden Yapılır?

Bıttım sabunu, ismini güneydoğu ilimiz Siirt yöresine özgü yabani fıstıktan alır ve ondan elde edilir. Ülkemize mahsus olan bu ürün ilk olarak Mardin’in Botan bölgesinde üretilmesine rağmen Siirt ile özdeşleşmiştir. Yine de “botan sabunu” denildiğinde de bıttım anlaşılmaktadır. Tamamen doğal bir formüle sahip bıttım sabunu, geleneksel yollarla üretimi yapılan ve bölgeye has bir üründür.

Siirt’e özgü özel bıttım sabunları, halkın geleneksel metotları ile hazırlanmakta ve uzun süredir kendileri tarafından da kullanılmaktadır. Yapımında hiçbir kimyasal katkı kullanılmaz. Bıttım sabununun içerisindeki potasyum, çinko, kalsiyum gibi insan sağlığına yararlı minerallerin yanı sıra yüksek oranda B ve E vitamini de bulunmakta.

Bıttım Sabunu Nasıl Yapılır?

Siirt’te eylül ayı boyunca yetişen ürünler bu aydan sonra bağlardan toplanır ve zahmetli işlem süreci başlar. Aşılama yapılmadan yetiştirildiği için fazla gelişmeyen fıstık meyvelerini bekleyen ilk işlem çöplerden arındırılması olur. Çöp ve bozuk meyvelerden arındırılan bıttım veya diğer ismiyle menengiç, uygun bir alana serilerek 1 hafta 10 gün kurumaya bırakılır.

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra el değirmeni veya dibekler ile öğütmeye geçilir. Sürekli yapıldığı için güç gerektiren bu yorucu işi, diğer tüm adımlarda olduğu gibi yöre kadınları üstlenir. Hiçbir kimyasal katılmadan veya fabrikasyon işlem yapılmadan menengiçler yağından arındırılarak kaynatılmaya hazır hale getirilir. Parçalarından ayrılmayan menengiçler için su ilave edilerek kazanın dibine çökmeleri sağlanır. Dövme işleminden önce ayrılan yağ kısmı da eklenerek kaynatılmaya devam edilir.

Elde edilen yağa ihtiyaç duyulduğu kadar kül suyu çözeltisi eklenir. Kül suyu, Sümerlerden bu yana kullanılan geleneksel bir üründür. Bu şekilde 12 saat sürecek kaynama işlemine bırakılır. Ürün, kaynadıkça pelteleşecektir. Sıvı haldeyken kalıplara dökülerek son kez kurumaya bırakılır. İdeal bekleme süresi tamamlandıktan sonra kalıplar halinde kesilerek satışa sunulur.

Satışa hazır hale gelen bıttım sabunları, bıttımlardan elde edilen yağlarla doğru orantılıdır. Tamamı, anlatıldığı şekilde, menengiç yani bıttım yağı kullanılarak üretilir. Tamamen el yapımı bir işlem sürecine sahip olmasının yanı sıra doğal bileşenleri nedeniyle de büyük miktarda fayda sağlar. Bu da onu dünyanın en iyi sabunlarından biri yapar. Hala geleneksel metotlarla, anlatıldığı şekilde, üretilen bıttım sabunlarının yapımındaki özen; ürüne duyulan saygıyı gösterir.

Bıttım Sabununun Faydaları Nelerdir?

Önemi ve faydaları sağlığınız için hazine değerinde olan birçok ağaç vardır. Bu ağaçlardan birisi de menengiçtir. Yabani bir fıstık çeşidi olan bıttımdan elde edilen yağ kullanılarak üretilen rahatlatıcı kokusu ile organik bıttım sabunları, cildin nefes almasını sağlayıp nemlendirir.

Bıttım Sabunu Saça Nasıl Uygulanır?

Kullanmadan önce saçınızı ılık suyla yıkayıp temizlemelisiniz. Daha sonra bıttım sabununu ıslatıp bolca köpürterek saç diplerinize masaj şeklinde uygulamalısınız. Bu uygulamaya 3 ile 5 dakika arasında devam edin. Düzenli kullanımda dış etkenlere karşı koruyarak nemi dengeler.

Bıttım Sabunu Yüze Estetik Katar Mı?

Bıttım sabunu, saçın yanı sıra cilt için de kullanılır. Doğaya dönüş, özellikle temizlik ve bakım için en sağlıklı yol olarak gösteriliyor. Bu da bıttım sabununun değerini artırmakta.

Bıttım Sabunu Nereden Alınır?

Hakiki bıttım sabunun nereden alınabileceği en çok merak edilenlerden ve bu konuda çok fazla bilgi kirliliği mevcut. Siirt, Mardin ve tüm güneydoğu illerinde uzun zamandır bilinmektedir. Organik ürün kullanmayı sevenler veya doğrudan bıttım ile ilgilenenler için nereden bulabileceklerini söyleyelim. Siirt ve çevre illerde yetiştirilip üretilen bıttım sabunu, bölge esnafından temin edilebilir. Güneydoğu illerimizin tamamında bulunabilir. %100 doğal ve zanaatkar bir ürün olduğu için marketlerde veya kozmetik mağazalarında bulmak zordur.

Onu bulup denemek için doğuya seyahat etmeniz gerekmez. Turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşan doğal ürünü satın almak için e-ticaret kanallarını kullanabilirsiniz. Üretim bölgesi dışında yaşayanlar için en güvenilir yolların başında bu yöntem gelir. Çünkü ürünlerini bu ortam üzerinden pazarlamaya çalışan birçok usta vardır. Doğunun mucizesi özel bıttım sabunları için: https://www.ozelbittimsabunu.com/ üzerinden sipariş verebilirsiniz. Özel Bıttım Sabunu, el yapımı bıttım sabunu üzerinde uzmanlaşmıştır ve ürünlerini Siirt’te üretir. Ürünlerini hem krem hem de kalıp olarak deneyebilirsiniz.

Türkiye içindeki satışında gün geçtikçe artış gözlenen bıttım sabunu, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Öyle ki rivayetlere göre başta Prens Charles olmak üzere İngiliz kraliyet ailesi de menengiçten yapılan bu sabunu severek kullandığı için “prensin sabunu” olarak da anılır.

Orijinal Bıttım Sabunu Nasıl Anlaşılır? Bıttım Sabunu Ne Renk Olur?

Bıttım sabunu adı altında piyasadaki benzerlerinden herhangi bir farkı olmayan normal sabunların satışı yapılmakta. Birçok üretici, daha etkili (?) veya ekonomik çözümler elde etmek için sentetik maddeler karıştırıp aynı isimle satar. Bu tür dolandırıcılardan korunmak için güvenilir internet sitelerinden alışveriş yapmayı tercih edebilirsiniz.

Eğer aktardan kendiniz alacaksanız dikkat etmeniz diğer özellikleri bilmeniz gerekir. Ham hali kırmızı olan Menengiç meyvesinin olgunlaştıkça yeşile dönen rengi, sabunun ayırt edici özelliğidir. Parlak yeşil olanlarında zeytinyağı da bulunan Bıttım’ın katkısız hali daha mat bir renge sahiptir. Koyu yeşil ile koyu sarı tonlarının hakim olduğu bıttım sabununu renginden ayırt edebilirsiniz. Koruyucu ve boya içermediği için bu özelliğine dikkat etmeniz faydalı olacaktır. Kullandıktan sonra rengi açılabilir. Bu sizi endişelendirmesin. Çünkü sabunun rengi kurudukça açılabilir.

Kimi satıcılar, yüksek maliyetten korunmak için rengi defne ve zeytinyağı gibi farklı ürünlerle tutturmaya çalıştığı için sabunu koklamanızı tavsiye ederiz. Bıttım kokusu pek çok kişi için bilinmese de defne ve zeytinyağını ayırt edebilirsiniz. Eğer bu kokuları alıyorsanız elinizdeki gerçek bir bıttım sabunu değil demektir.

Bıttım Sabunu Fiyatı Ne Kadardır?

Bıttım sabununu ayırt etmenin bir diğer yolu da özel yağıdır. Bıttım isimli yabani fıstığın yağından yapıldığı için oldukça zahmetli aşamalar sonucu elle hazırlandığı için bir miktar pahalıdır. Sebebi, bu yağın kıymetidir. Bileşiminde yapay parfüm, hayvansal yağ veya koruyucu madde, sentetik renklendirici veya diğer toksik maddeler bulunmaz. Aslında bu sabun, tamamen biyolojik olarak parçalanabilir ve hipoalerjeniktir. Sahip olduğu özellikler, ana maddesi olan menengiç yağından kaynaklanmaktadır. Menengiç yağının kokusunu solumak duşun kalitesini fark edilecek oranda artıracak, nefes almalarını kolaylaştıracaktır. Tavsiyemiz nedir? Her zaman gerçekten doğal olanı kullanın.

Bıttım Sabunu Kullananların Yorumları

Türkiye’nin her köşesinden ve yurt dışından binlerce kişi bıttım sabunu kullanıyor. Satış merkezlerinde herkesin görüşü aynı: Cildi nemlendirir. Doğal kokusu ve üretimi, onu dünyanın en çok aranan sabunlarından biri yapacak gibi görünüyor.

Bıttımın kimyasal jellerle ilgisi yoktur.

Bıttım Sabunu Kullanmak için 3 Neden

1. Bıttım sabununu, mümkün olan en yüksek saflıkta, el işiyle üretilen ideal sabunlar listenize eklemelisiniz.

2. Biyolojik olarak parçalanıp yok olabilen bıttım sabunu; sürdürülebilir, daha temiz bir çevre için de gün geçtikçe artan talepleri karşılar. Tarihin en eski tariflerinden biriyle hazırlanan bıttım sabunu, veganlar için birebirdir. Bilindiği üzere sabun ticaretinin çoğu bitkisel yağlardan ziyade hayvansal yağlardan üretilmektedir. Bıttım sabunu için ne hayvansal bir ürün kullanılır ne de hayvanlar üzerinde deney yapılır. Dolayısıyla hayvansal kökenli ürünlerin kullanımından kaçınmak isteyen insanlar için en uygun sabunlardan biridir.

3. Bıttım sabununun dezenfektan özelliğini yalnızca cilt için değil kıyafet ve bulaşıklar için de kullanabilirsiniz. Saf sabun olduğu için hem durulanması daha kolaydır hem de daha sağlıklı bir tercihtir. Çamaşırlar için ise makineye atmadan önce inatçı lekeleri hafifletmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca kıyafetlerin arasına koymak, olası güve sorunlarına karşı da önceden önlem almanız anlamına gelir. Kokusu onları uzaklaştıracaktır.

Bütün bunlar, %100 doğal ve içeriğini bildiğiniz bıttım sabunlarının bugün marketten satın alabileceğiniz farklı hijyen ürünlerinin yerine geçebileceğini gösteriyor. Böylece çevreye zarar veren plastik ambalajlardan da kaçınabilirsiniz. Bu taraftan bakınca gezginler ve kampçılar için de dikkat çekici bir alternatif oluyor.

Günlük temizliğinizdeki kimyasal aktörleri bırakıp %100 doğal bir sabunun özelliklerinden faydalanın, hem de aylarca tek bir kalıp sabun ile. Bıttım sabunu, katkısız olduğu için birkaç aya kadar dayanabilir. Muazzam bir dayanıklılığa sahip olan bıttım, doğal bileşenlerinde herhangi bir bozulmaya maruz kalmaz. Bıttım sabununu kullanmaya başladığınızda, günlük rutininizden çıkaramayacaksınız.

Bıttım sabunu

https://www.ozelbittimsabunu.com/









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