Bir Ünlü Gibi Parka Giymenin Yolları

Siz de bu sonbaharda hem pratik hem de şık bir görünüm istiyorsanız parkayı kullanabilirsiniz. Gelin ünlü gibi parka giymenin yollarına bakalım…

Parka bu baharın vazgeçilmezi! Suni kürklü olanı ve gerçekten göz alıcı içi kürk astarlı olanını tercih edin. Şık bir şifon veya ipek elbise üzerine bu parkayla gece/gündüz istediğiniz yere gidebilirsiniz. Parka içindeki suni kürk tüm dokunuşu yapacak bu nedenle içine giyeceğiniz parçayı sade tutmanızda yarar var.

Asla askeri parkayı askeri desenlerle birleştirmeyin! Aksi takdirde, güzel bir asker olursunuz. Biz şıklık arıyoruz bu nedenle bir parça parka yeter. Parka, hava çok soğuk olmadığında da muhteşem bir parça olur. Şık bir şekilde daha serin yaz akşamlarında da çok iyi görünmenizi sağlar. Altına hafif ince bir üst giydiğinizde harika görüneceksiniz. Kısa seçeneklerden diz boyu olanlarına kadar parkalar genellikle mevsime veya muhtemelen giyeceğiniz yere uyacak çeşitli uzunluklarda olur. Daha sıcak günler için parka satın alıyorsanız kısa olanlarını alın. Fakat daha ince, şifon, ipek gibi elbiselerinizle giyecekseniz şık bir seçenek olarak uzun stil seçin. Kısa, uzun, panço tarzı, kürklü, düz veya büyük boy parkalar arasından seçim yapın. Size en uygun stili seçmek vücut şeklinize ve stilinize büyük ölçüde bağlıdır. Doğru bedeni seçtiğinizden emin olun.