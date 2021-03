Benjamin Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Benjamin Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Benjamin ağacının hem görsel yanı hem de sunduğu faydalar bu ağacın tercih edilmesine neden olmaktadır.



Benjamin Ağacı Nedir?



Benjamin ağacı son derece dekoratif bir ağaçtır. Evlerde ve ofis ortamlarında bulunduğu yerin havasını değiştirir. Bol yapraklı yapısı ağaca farklı bir hava vermektedir. Benjamin ağacına Benjamin kauçuğu da denmektedir. Çok fazla soğuğu sevmeyen bu ağacın ılıman iklimlerde yetiştirilmesi uygun olacaktır.



Benjamin ağacı dekoratif bir ağaçtır ve ofislerde kullanılabilir. Benjamin çiçeğinin havayı temizlemek gibi bir özelliği olduğu söylenmektedir. Bunun doğruluğu ise henüz ispatlanmamıştır. Benjamin ağacı gölge yaratan, tropikal bir ağaçtır. İklimi uygun olan bölgelerde park ve bahçelere de dikimi yapılmaktadır.



Benjamin Ağacı Nerede Yetişir?



Benjamin ağacı dutgiller ailesinden gelmektedir. Benjamin ağacı uygun koşul ve iklim şartlarında 35 metreye kadar büyüyebilmektedir. Ama iç mekânlarda boyu 3 metreyi geçmez. Benjamin ağacının anavatanı güney ve güneydoğu Asya’dır. Bunun dışında Avustralya kıtasında yetişmektedir. Bu ağaç aslında Bangkok ile özdeşleşmiş bir ağaçtır.



Benjamin ağacı çok uzun sürmezse -4 veya -5 dereceye kadar olan soğuğa dayanabilen bir ağaçtır. Türkiye’de ise İstanbul, Ayvalık, Aydın, İzmir gibi yerlerde yetişmesi mümkündür. Güneye bakan yerlerde daha rahat büyümektedir. Akdeniz bölgesi ise ağaç için oldukça güvenli yerlerdir.



Benjamin Ağacı Özellikleri



Benjamin ağacı dünyanın pek çok ülkesinde yetiştirilmektedir. Türkiye’de de son yıllarda artan bir popülerliği vardır. Bu ağacın yetiştirilmesi ve çoğaltılması aşamasında bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Benjamin ağacı direk güneşi seven bir bitki değildir. Bu nedenle dolaylı yoldan güneş alacağı bir konumda olması daha doğru olacaktır.



Her mevsim oda sıcaklığında yetiştirilmesi gereken bir ağaç türüdür. Ağaç yapısı gereği güneşin olduğu yöne doğru eğilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle zaman içinde yönünün döndürülmesi doğru olacaktır. Hava akımlarının sert olduğu yerlere konmamalıdır.



Benjamin ağacı güneşi sever ama bu güneşin direk gelmemesi gerekmektedir. Gün boyu loş olan ortamlarda yetişmesi çok zordur. Benjamin ağacının ışığa ihtiyacı vardır ve bu flüoresan lambası bile olabilir. Ayrıca Benjamin ağacının sağlıklı olabilmesi için bulunduğu ortanın sıklıkla havalandırılması gerekir. Güneş ve hava Benjamin ağacı için önemlidir.



Benjamin Ağacı Nasıl Yetişir?



Benjamin ağacının yetiştirilmesinde bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bu ağaç ofis veya ev ortamında da rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Benjamin ağacının gövde veya dal kısmı yakın bir noktadan kesilebilir. Daha sonra bu kısım yeniden çoğaltılabilir. Bu kısım suya konarak köklenme sürecinin tamamlanması beklenir. Köklenen Benjamin ağacı saksıya yerleştirilir. Benjamin ağacının sürekli olarak çoğaltılması söz konusudur.



Benjamin Ağacı Bakımı



Benjamin ağacının bakımı sırasında vitamin desteği yapılması gerekir. Yılda iki defa vitamin desteğine ihtiyacı vardır. Nisan ayında saksısı değişebilir. Kış ve yaz aylarında hep aynı sıcaklıkta olması gerekir. En uygun sıcaklık ise oda sıcaklığı olacaktır. Benjamin ağacının yaprakları herhangi bir yere temas etmemelidir. Kış aylarında çok soğuk ortamda bulunmamalıdır.



Kış aylarında az sulanmalıdır ama yaz aylarında daha çok sulanması gerekir. Ayrıca ağaç sulanırken suyun tüm toprağa ulaştığından emin olunmalıdır. Sulama konusunda hassas bir yapısı vardır. Bu nedenle her zaman aynı ölçüde sulanmalı ve aynı günde sulanmaya özen gösterilmelidir. Benjamin ağacına verilen suyun oda sıcaklığında olması gerekir.



Benjamin Ağacının Faydaları



Benjamin ağacı ev veya ofis ortamında bir süs bitkisi olarak bulunur. Bulunduğu ortama güzel bir hava katma özelliği vardır. Yaprakları etkileyici ve görkemlidir. Oksijen içermesi nedeniyle bulunulan mekânları da ferahlatır. Yüksek sesi absorbe ettiği söylenmektedir. Hoş bir kokusu vardır. Bu koku bulunduğu ortamlarda da ferah bir hava oluşturur. Ortamın daha temiz ve güzel kokmasını sağlar. Üstelik bunun doğal yoldan olmasına imkân sağlar.



Benjamin ağacının hafızaya güçlendirme konusunda etkisi olduğu belirtilmektedir Ayrıca kış aylarında soğuk algınlığına karşı etkili olduğu belirtilir. Görüntüsü ile herkesin ruhuna iyi gelen bir ağaçtır. Benjamin ağacının sürekli çoğaltılabilmesi ise büyük bir avantajdır. Benjamin ağacı çoğaltılarak mekân içerisinde farklı yerlere konumlandırılabilir.