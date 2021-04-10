Begonvil Fidanı Nasıl Ve Ne Zaman Dikilir? Begonvil Fidanı Yetiştirme, Bakımı Ve Fiyatları

Halk arasında gelin çiçeği olarak da bilinen begonvil çiçeği her zaman çok sevilen bir bitki olmuştur. Aslında Akdeniz Bölgesi'ne ait ve çok sık yetiştirilen bir dış mekan bitkisidir. Fakat iç mekan bitkisi olarak da yetiştirilmesi olanaklıdır.



Begonvil Fidanı Nedir?



Begonvil, ağaçsı diye nitelendirilen ve kırmızı, beyaz, pembe, sarı ve mor çiçekler açan çok güzel bir bitkidir. Begonvil bitkisinin Latince ismi " Bougainvillea" dir. Begonvil, sarmaşık türü yıllık bir bitkidir. Akdeniz gibi ılıman iklimin olduğu bölgelerde çok yıllıktır. Kışları sert ve soğuk olan karasal iklimlerde tek yıllıktır.



Begonvil Fidanı Nasıl Dikilir?



Begonvil fidanlarının boyu 10-15 metreye kadar uzar. Begonvil bitkisinin gövdesi dikenlidir. Begonvil, salkımlar şeklinde gösterişli çiçekleri olan bir bitkidir. Dış mekan bitkisi olarak dikilebileceği gibi büyük ve derin saksılarda iç mekan bitkisi olarak da yetiştirmek mümkündür. İç açıcı renkleri olan pembe, beyaz, sarı, leylak ve kırmızı birer mutluluk kaynağı gibi iç mekanları canlandırırlar.



Begonvil Fidanı Ne Zaman ve Hangi Ayda Dikilir?



Begonvil fidanın bazı türleri yılın her döneminde dikilebilir. Fakat genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında begonvil fidanı dikimi yapılır. Bu dönem dikilen fidanlar ileride daha verimli ve gösterişli olmaktadırlar.



Begonvil Fidanı Bakımı Nasıl Yapılır?



Begonvil ağacı hastalık ve böcek barındırmama özelliğine sahiptir. Begonvil bitkisinin toprağı çok önemlidir ph değeri 6 ile 7 arasında olmalıdır. Saksıda yetiştirirken de uygun toprak kullanılmalıdır. Begonvil aşırı suyu sevmez, sulama ölçülü yapılmalıdır. Açık alanda yetişen begonvil gübreleme istemezse de saksıdaki bitki uygun biçimde gübrelenmelidir.



Begonvil Fidanı Yetiştirme Püf Noktaları



Begonvil bitkisinin yetiştirilmesinde sulamaya dikkat edilmelidir. Aşırı ve fazla sulama çiçek açmamasının sebebi olabilir. Dikimi sırasında yeri çok önemlidir, rüzgara maruz kalmamalıdır. Düzenli ve doğru budama ile begonvil bitkisinin bol çiçek vermesi sağlanır. Aynı şeyler bodur begonvil bitkisi içi de geçerlidir.



Begonvil Fidanı Ortalama Fiyatları Ne Kadar?



Muhakkak fiyatlar değişkendir. Ne kadar güncel fiyatları yazsak da bu fiyatlar güncellenecektir. Fakat fikir vermesi bakımından bazı begonvil fidanı çeşitleri ve fiyatlarını sizler için çıkardık:

-Tüplü mor renkli begonvil fidanı fiyatları 62,00-TL - 69,70-TL

-Tüplü beyaz çiçekli begonvil fidanı fiyatları 62,70-TL - 69,00-TL

-Tüplü bodur lila begonvil fidanı fiyatları 56,90 - TL - 64,50- TL

-Saksılı bodur çiçekli fuşya begonvil fiyatları 90,00- TL - 100, 00- TL

-Saksıda sarılıcı kavuniçi tırmanıcı begonvil fiyatları 62,00-TL - 69, 70- TL

-Saksıda anatolion begonvil fiyatları 756,00-Tl - 840, 90- TL

-Saksıda sarılıcı beyaz tırmanıcı begonvil fiyatları 118,00-TL - 132,50-TL

-Tüplü alyans renkli begonvil fiyatları 312,25- TL - 346, 90- TL

Begonvil Çeşitleri Var mıdır?



Begonvil bitkisinin esasında 2 türü bulunur:

-Mor Çiçekli Begonvil, hızlı büyüyen soğuğu sevmeyen ve kolayca kırılan yapısı ile bilinir. Beyaz ve küçük çiçekleri ilkbaharda açar ve sonbahara kadar üzerinde kalır. Hızlı büyüyen ve ışık seven bu begonvil türü en fazla 6 metreye kadar uzar. Saksı ve küplerde yetiştirmeye uygundur.

-Göze Hitap Eder Begonvil, çiçekleri tuğla kırmızısı renktedir. Haziran temmuz aylarında çiçek açar. Bu begonvilin boyu 5 metreye kadar uzar. Sıcak iklimde yetiştirilebilir. Soğuk sevmez. Göz alıcı renklerde türleri vardır. Mor renkli, Kırmızı renkli ve jamaica white olarak bilinen beyaz renkli türü vardır.

Begonvil Fidanı Nasıl Çoğaltılır?



Begonvil bitkisinin çoğaltılmasında kullanılan yöntemler daldırma yöntemi yanı sıra kök ve ökçeli gövde çelikleri ile üretim yöntemidir.



Begonvil Fidanı Dikim Mesafesi Ne Kadar Olmalıdır?



Begonvil fidanı rüzgardan korunaklı yerlerde dikilmelidir. Büyük kap ve saksılarda da yetiştirilir. Begonvil dış mekan bitkisi olarak pergolalarda, çardaklarda teras ve balkonlarda kullanılır. Örtü amaçlı olarak kullanıldığında dikim mesafesi gelişimine engel olmayacak biçimde ayarlanmalıdır.