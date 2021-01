Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Before Sunrise serisi tutku dolu bir aşkın hikayesidir. Muhteşem bir üçleme ile oluşturulan bu seri aşk filminden hoşlananları memnun edecektir. Farklı hayattan gelen iki gencin ortak hikayesinin anlatıldığı seri aşkın boyutlarını ortaya koyuyor. Yıllar bile geçse unutulmaz olan bir aşkın iki kahramanı ile aşk dolu duygusal bir zaman geçirebilirsiniz. Sürükleyici ve etkileyici bir aşk hikayesi Before Sunrise serisi ile oldukça başarılı bir şekilde aktarılıyor.

Before Sunrise Serisi Filmleri ve İsimleri



Gün Doğmadan ( Before Sunrise ), Gün Batmadan ( Before Sunset ), Geceyarısından Önce ( Before Midnight ).



Before Sunrise Serisi İzleme Sırası



Aşk ve tutku dolu bir hikayenin işlendiği seride 3 film bulunmaktadır.



Serinin izleme sırası;



1. Gün Doğmadan ( Before Sunrise )



2. Gün Batmadan ( Before Sunset )



3. Geceyarısından Önce ( Before Midnight )





1. Gün Doğmadan ( Before Sunrise )



Serinin bu ilk filmi Celine ve Jesse arsındaki aşın başlamasını ve ilk karşılaşmalarını anlatmaktadır.



Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Konusu



Farklı hayatlardan gelen iki gencin yolları bir trende kesişir. Jesse ve Celine adındaki bu gençler birbirinden hoşlanırlar ve böylece tutkulu bir aşkın ilk kıvılcımları başlamış olur.



Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Vizyon Tarihi



19 Mayıs 1995



Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Oyuncuları



Ethan Hawke

Julie Delpy

Andrea Eckert

Bilge Jeschim

Hanno Pöschl

Haymon Maria Buttinger

Karl Bruckschwaiger



Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Yönetmeni



Richard Linklater



Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Bütçesi



2,5 milyon Usd



Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Hasılatı



6 milyon Usd

2. Gün Batmadan ( Before Sunset )



Seri kaldığı yerden tam 8 yıl sonra devam ediyor.



Gün Batmadan ( Before Sunset ) Konusu



Jesse yeni kitabını tanıtmak için Paris’e doğru yola çıkar. Paris’e geldiğinde daha önce yarım kalmış olan aşkı Celine ile karşılaşır. Tabi bu karşılaşma yeni bir hikayenin başlamasına ve gün batmadan geçirecekleri zamanı çok iyi değerlendirmelerine yol açacaktır.



Gün Batmadan ( Before Sunset ) Vizyon Tarihi



17 Haziran 2004

Gün Batmadan ( Before Sunset ) Oyuncuları



Ethan Hawke

Julie Delpy

Vernon Dobtcheff

Louise Lemoine Torrès

Rodolphe Pauly

Albert Delpy

Marie Pillet



Gün Batmadan ( Before Sunset ) Yönetmeni



Richard Linklater



Gün Batmadan ( Before Sunset ) Bütçesi



3 milyon Usd



Gün Batmadan ( Before Sunset ) Hasılatı



15milyon Usd





3. Geceyarısından Önce ( Before Midnight )



Serinin 3. filminde Jesse ve Celine aşklarını tekrar yaşamak için buluşurlar. Bu seferki durakları ise Yunanistan olacak. Serinin bu üçüncü halkası ile aşk dolu üçleme sonlanıyor.



Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Konusu



İlk buluşmanın ardından yıllar geçmiştir ve iki aşık tekrar Yunanistan’da bir araya geliyor. Geçen zaman birçok sürprize ve olaylara sahne olmuştur. Yunanistan’daki bu tatilde Jesse ve Celine içten bir sohbete başlayarak sıcak bir hikayeye ortak oluyorlar.



Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Vizyon Tarihi



19 Temmuz 2013





Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Oyuncuları



Ethan Hawke, Julie Delpy, Jennifer Prior, Charlotte Prior, Ariane Labed, Manolis Goussias ve Yiannis Papadopoulos



Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Yönetmeni



Richard Linklater



Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Bütçesi



3 milyon Usd



Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Hasılatı



20 milyon Usd