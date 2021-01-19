Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"En çok yapılan aktivitelerin başında film izlemek gelmektedir. Yalnız veya sevdiklerinizle beraber oturup film izlemek son derece keyifli bir durumdur. Bu zevki seri filmlerle daha heyecanlı hale getirebilirsiniz. Sizler için Before sunrise serisi filmleri - Before sunrise serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları ile ilgili bilgileri derledik."
Before Sunrise serisi tutku dolu bir aşkın hikayesidir. Muhteşem bir üçleme ile oluşturulan bu seri aşk filminden hoşlananları memnun edecektir. Farklı hayattan gelen iki gencin ortak hikayesinin anlatıldığı seri aşkın boyutlarını ortaya koyuyor. Yıllar bile geçse unutulmaz olan bir aşkın iki kahramanı ile aşk dolu duygusal bir zaman geçirebilirsiniz. Sürükleyici ve etkileyici bir aşk hikayesi Before Sunrise serisi ile oldukça başarılı bir şekilde aktarılıyor.
Before Sunrise Serisi Filmleri ve İsimleri
Gün Doğmadan ( Before Sunrise ), Gün Batmadan ( Before Sunset ), Geceyarısından Önce ( Before Midnight ).
Before Sunrise Serisi İzleme Sırası
Aşk ve tutku dolu bir hikayenin işlendiği seride 3 film bulunmaktadır.
Serinin izleme sırası;
1. Gün Doğmadan ( Before Sunrise )
2. Gün Batmadan ( Before Sunset )
3. Geceyarısından Önce ( Before Midnight )
1. Gün Doğmadan ( Before Sunrise )
Serinin bu ilk filmi Celine ve Jesse arsındaki aşın başlamasını ve ilk karşılaşmalarını anlatmaktadır.
Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Konusu
Farklı hayatlardan gelen iki gencin yolları bir trende kesişir. Jesse ve Celine adındaki bu gençler birbirinden hoşlanırlar ve böylece tutkulu bir aşkın ilk kıvılcımları başlamış olur.
Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Vizyon Tarihi
19 Mayıs 1995
Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Oyuncuları
Ethan Hawke
Julie Delpy
Andrea Eckert
Bilge Jeschim
Hanno Pöschl
Haymon Maria Buttinger
Karl Bruckschwaiger
Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Yönetmeni
Richard Linklater
Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Bütçesi
2,5 milyon Usd
Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Hasılatı
6 milyon Usd
2. Gün Batmadan ( Before Sunset )
Seri kaldığı yerden tam 8 yıl sonra devam ediyor.
Gün Batmadan ( Before Sunset ) Konusu
Jesse yeni kitabını tanıtmak için Paris’e doğru yola çıkar. Paris’e geldiğinde daha önce yarım kalmış olan aşkı Celine ile karşılaşır. Tabi bu karşılaşma yeni bir hikayenin başlamasına ve gün batmadan geçirecekleri zamanı çok iyi değerlendirmelerine yol açacaktır.
Gün Batmadan ( Before Sunset ) Vizyon Tarihi
17 Haziran 2004
Gün Batmadan ( Before Sunset ) Oyuncuları
Ethan Hawke
Julie Delpy
Vernon Dobtcheff
Louise Lemoine Torrès
Rodolphe Pauly
Albert Delpy
Marie Pillet
Gün Batmadan ( Before Sunset ) Yönetmeni
Richard Linklater
Gün Batmadan ( Before Sunset ) Bütçesi
3 milyon Usd
Gün Batmadan ( Before Sunset ) Hasılatı
15milyon Usd
3. Geceyarısından Önce ( Before Midnight )
Serinin 3. filminde Jesse ve Celine aşklarını tekrar yaşamak için buluşurlar. Bu seferki durakları ise Yunanistan olacak. Serinin bu üçüncü halkası ile aşk dolu üçleme sonlanıyor.
Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Konusu
İlk buluşmanın ardından yıllar geçmiştir ve iki aşık tekrar Yunanistan’da bir araya geliyor. Geçen zaman birçok sürprize ve olaylara sahne olmuştur. Yunanistan’daki bu tatilde Jesse ve Celine içten bir sohbete başlayarak sıcak bir hikayeye ortak oluyorlar.
Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Vizyon Tarihi
19 Temmuz 2013
Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Oyuncuları
Ethan Hawke, Julie Delpy, Jennifer Prior, Charlotte Prior, Ariane Labed, Manolis Goussias ve Yiannis Papadopoulos
Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Yönetmeni
Richard Linklater
Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Bütçesi
3 milyon Usd
Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Hasılatı
20 milyon Usd