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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

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Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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"En çok yapılan aktivitelerin başında film izlemek gelmektedir. Yalnız veya sevdiklerinizle beraber oturup film izlemek son derece keyifli bir durumdur. Bu zevki seri filmlerle daha heyecanlı hale getirebilirsiniz. Sizler için Before sunrise serisi filmleri - Before sunrise serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları ile ilgili bilgileri derledik."

Before Sunrise serisi tutku dolu bir aşkın hikayesidir. Muhteşem bir üçleme ile oluşturulan bu seri aşk filminden hoşlananları memnun edecektir. Farklı hayattan gelen iki gencin ortak hikayesinin anlatıldığı seri aşkın boyutlarını ortaya koyuyor. Yıllar bile geçse unutulmaz olan bir aşkın iki kahramanı ile aşk dolu duygusal bir zaman geçirebilirsiniz. Sürükleyici ve etkileyici bir aşk hikayesi Before Sunrise serisi ile oldukça başarılı bir şekilde aktarılıyor.

Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Before Sunrise Serisi Filmleri ve İsimleri

Gün Doğmadan ( Before Sunrise ), Gün Batmadan ( Before Sunset ), Geceyarısından Önce ( Before Midnight ).

Before Sunrise Serisi İzleme Sırası

Aşk ve tutku dolu bir hikayenin işlendiği seride 3 film bulunmaktadır.

Serinin izleme sırası;

1. Gün Doğmadan ( Before Sunrise )

2. Gün Batmadan ( Before Sunset )

3. Geceyarısından Önce ( Before Midnight )

Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

1. Gün Doğmadan ( Before Sunrise )

Serinin bu ilk filmi Celine ve Jesse arsındaki aşın başlamasını ve ilk karşılaşmalarını anlatmaktadır.

Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Konusu

Farklı hayatlardan gelen iki gencin yolları bir trende kesişir. Jesse ve Celine adındaki bu gençler birbirinden hoşlanırlar ve böylece tutkulu bir aşkın ilk kıvılcımları başlamış olur.

Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Vizyon Tarihi

19 Mayıs 1995

Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Oyuncuları

Ethan Hawke

Julie Delpy

Andrea Eckert

Bilge Jeschim

Hanno Pöschl

Haymon Maria Buttinger

Karl Bruckschwaiger

Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Yönetmeni

Richard Linklater

Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Bütçesi

2,5 milyon Usd

Gün Doğmadan ( Before Sunrise ) Hasılatı

6 milyon Usd

Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

2. Gün Batmadan ( Before Sunset )

Seri kaldığı yerden tam 8 yıl sonra devam ediyor.

Gün Batmadan ( Before Sunset ) Konusu

Jesse yeni kitabını tanıtmak için Paris’e doğru yola çıkar. Paris’e geldiğinde daha önce yarım kalmış olan aşkı Celine ile karşılaşır. Tabi bu karşılaşma yeni bir hikayenin başlamasına ve gün batmadan geçirecekleri zamanı çok iyi değerlendirmelerine yol açacaktır.

Gün Batmadan ( Before Sunset ) Vizyon Tarihi

17 Haziran 2004

Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Gün Batmadan ( Before Sunset ) Oyuncuları

Ethan Hawke

Julie Delpy

Vernon Dobtcheff

Louise Lemoine Torrès

Rodolphe Pauly

Albert Delpy

Marie Pillet

Gün Batmadan ( Before Sunset ) Yönetmeni

Richard Linklater

Gün Batmadan ( Before Sunset ) Bütçesi

3 milyon Usd

Gün Batmadan ( Before Sunset ) Hasılatı

15milyon Usd

Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

3. Geceyarısından Önce ( Before Midnight )

Serinin 3. filminde Jesse ve Celine aşklarını tekrar yaşamak için buluşurlar. Bu seferki durakları ise Yunanistan olacak. Serinin bu üçüncü halkası ile aşk dolu üçleme sonlanıyor.

Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Konusu

İlk buluşmanın ardından yıllar geçmiştir ve iki aşık tekrar Yunanistan’da bir araya geliyor. Geçen zaman birçok sürprize ve olaylara sahne olmuştur. Yunanistan’daki bu tatilde Jesse ve Celine içten bir sohbete başlayarak sıcak bir hikayeye ortak oluyorlar.

Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Vizyon Tarihi

19 Temmuz 2013

Before Sunrise Serisi Filmleri - Before Sunrise Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Oyuncuları

Ethan Hawke, Julie Delpy, Jennifer Prior, Charlotte Prior, Ariane Labed, Manolis Goussias ve Yiannis Papadopoulos

Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Yönetmeni

Richard Linklater

Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Bütçesi

3 milyon Usd

Geceyarısından Önce ( Before Midnight ) Hasılatı

20 milyon Usd

 

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