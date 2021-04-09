Basma Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Basma Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Çiçekli veya karmaşık desenlerin kalıplara dökülerek düz pamuklu kumaş üzerine baskılamak yoluyla elde edilen Anadolu da birçok bölgede kültürün renklerini ve izlerini taşıyan kumaşlardır.

Basma Kumaş Nedir?

Basma kumaş adı üzerinde baskı yoluyla ilk zamanlardan günümüze kadar gelen içerisinde çoğunlukla çiçek desenleri bulunan birden fazla rengin bir arada kullanıldığı pamuklu kumaşlar veya yarı pamuk karışım kumaşlar olarak bilinmektedir.

Basma Kumaş Nasıldır?

Basma kumaş pamuk veya pamuk polyester karışım içermektedir. Basma kumaşın içeriğinde pamuk kullanılması sıcak tuttuğu gibi insan vücuduna daha uyumlu olması bakımından tercih edilmektedir.

Basma kumaş baskı yoluyla yapılan desenleri kalıcı veya geçici baskı desen olarak ikiye ayrılmaktadır. Son yıllarda baskı yerine deseni kumaşa transfer baskılama yöntemiyle uygulama kullanılmaktadır.

Basma Kumaş Terletir mi?

Basma kumaş içeriğinde pamuklu bir yapı olduğu için terletme yapmamaktadır. Pamuk doğallığı ve insan bedeninde sağlığı koruyan yapısıyla vücuda uyum ve koruma sağlamaktadır. Basma kumaşlarda yarı pamuk özelliği göstermekte olan pamuk polyester karışımı ince dokunmuş kumaşlarda bulunmaktadır. Emprime denilen karışımda olan kumaşlar da pamuk ihtiva etmesi sayesinde terletme yapmamaktadır.

Basma Kumaşın Özellikleri Nelerdir?

Basma kumaş pamuklu düz kumaşın üzerinde değişik desen ve renklerde üretilen kumaş çeşididir. Desenlerin uygulandığı kumaşa bez ayağı kumaş denilmektedir. Basma ilk çağlardan bu yana birçok ülkede kültürlerin yansıtıldığı desenlerin ve renklerin kalıplar yardımıyla kumaşa basılmasıyla oluşmuştur. Basma teknolojik gelişmeler sonucunda transfer yöntemiyle kumaşa uygulanarak sunulmaktadır. Basma kumaşın en zor özellikleri arasında yıkanınca çekme yapabilen kumaşlardan olmalarıdır. Basma kumaşlar soğuk ve sıcak havalarda terletme yapmamak ısı sağlamak gibi özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir.

Basma kumaşlar kalın iplik ile dokunduklarında vücut hatlarını ortaya çıkarmayan daha çok insan vücudunu kabuk şeklinde saran bir şekli oluşturmaktadır. İnce dokunmaları ise daha yumuşak bedeni saran özellikte olmalarını sağlamaktadır. Basma kumaşlar baskı yönünden daha çok kalıcı baskı yapılmaları ile kıyafetlerde kullanılmaktadır.

Basma Kumaşın Kullanım Alanları Nelerdir?

Basma kumaşlar geçmişte her çeşit kıyafet için kullanılabilen özellikle kadınlar için süslemeler ve çiçekler basılan bir çeşit kumaş türü olmaktadır. Günümüzde pamuklu olduğundan birçok kültürde halen kullanılmaktadır. Basma kumaş kıyafetlerde kullanılabilen sıcaklık veren fakat esneme yapmayan bir kumaş türüdür. Basma kumaş geçmişten gelen baskıları renklerini verme solma özelliği olabilen türleri de bulunmaktadır. Basma kumaş tekstil ürünlerinde perde veya çeşitli örtülerde kullanıldığı gibi pamuklu olması sayesinde birçok alanda tercih edilmektedir.

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Basma Kumaş Esnek midir?

Basma kumaş içerisinde likra bulundurmadığı için esneklik barındırmayan bir çeşit kumaştır. Basma kumaşlar dokuma itibariyle kalın veya ince iplik dokunmaktadırlar. Doğal ürün pamuk içerdikleri için esnek değildirler.

Basma Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Basma kumaş ipliklerinde doğal ürün pamuktan elde edildiklerinden her zaman dikiş payı bulundurmak gerekmektedir. Basma kumaşlar yıkandıklarında çekme yapabilmektedir. Basma kumaş dikiş işlemi yapılmadan önce yıkanarak dikiş payı bulundurmak gereken bir kumaş türüdür.

Basma Kumaş Sıcak Tutar mı?

Basma kumaş içeriğinde pamuk veya pamuklu olması sayende ısı veren kişiyi sıcak tutan bir kumaş türüdür. Basma kumaşlar dokumasına göre değişiklik göstermelerine rağmen insan bedenine ısı veren sıcaklığı tutan ve terletme yapmayan kumaşlardır. Birçok özelliği bulunması basma kumaşları tercih etmeyi sağlamaktadır. Basma kumaşlar Anadolu da içerisinde barındırdıkları kültürün desen ve özelliklerini göstermelerinin yanında sıcak tuttukları için de çok fazla tercih edilen kumaşlardan olmaktadır.