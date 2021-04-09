Bambu Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Bambu Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Merserize işlemi gerektirmeyecek kadar parlak olan bambu kumaş, ultraviyole ışınlarını da kırıyor. Aynı zamanda antibakteriyel özellik taşıyor. Bambu kumaşının içinde bulunan kun maddesi sayesinde ise deride alerji yapmıyor.

Bambu Kumaş Nedir?

Bambu kumaş, doğal yapısı sayesinde beyaz ince bir iplikten meydana geliyor. Organik giyimde kullanılan bambu kumaş, çok ince olmasına rağmen yıpranma ve aşınmalara karşı ise oldukça dayanıklıdır. Bambu kumaş, örme ya da dokuma işlemlerine oldukça uygundur. Bambu ipliği, diğer iplik türleri ile karıştırılarak da kullanılabiliyor. Boyandığı zaman parlak bir görünüm alıyor. Bu iplik türü özellikle de bornozlarda ve banyo havlularında sıkça kullanılıyor.

Bambu Kumaş Nasıldır?

Bambu kumaşlar, pamuklu ve viskon kumaşlara göre boyayı çok daha fazla emiyor ve gösteriyor. Ürünlerde renk kısıtlaması olmasa da, doğasından dolayı kullanılan renkler genellikle daha pastel oluyor. Bambu kumaşın ise, esnek bir yapısı bulunuyor.

Bambu Kumaş Terletir mi?

Bambu kumaş, vücut terini pamuklu kumaştan daha hızlı bir şekilde emiyor. Bambu kumaş, 0 doğal olup tarım ilacı ya da gübreye ihtiyaç duymadan yetişir. Doğada çok hızlı yetişen ve yenilenen bir bitki olan bambu üretiminde çevreyi kirleten bir atık bırakmadığı için çevreye oldukça saygılıdır. Yetişirken hiçbir kimyasal madde kullanılmadığı için cilde zarar vermez.

Bambu Kumaş Özellikleri

- Bambu kumaşının içindekun isimi verilen antibakteriyel madde bulunduğu için, doğal antibakteriyal özelliğe sahiptir. Bu özelliğini pek çok kez yıkandıktan sonra bile korur.

- Bambudan imal edilen lifler yüksek oranda elastikiyete sahiptir.

- Doğal antibakteriyal özelliği olduğu için deride alerjik oluşumlara neden olmaz.

- Serinlik hissi verdiği ve hafif olması sebebi ile yazlık giysilerde sıkça kullanılır.

- İpek ve kaşmire en yakın yumuşaklık hissini veren kumaş türüdür.

- Vücutta oluşan nemi anında emer ve terletmez.

- Pamuk kumaşa göre çok yumuşak bir kumaş türüdür.

- Hava geçirgenliği sayesinde vücudun nefes almasını sağlar.

- Boyayı çok iyi derece emme özelliğine sahiptir.

- Çok ince olmasına rağmen yıpranmaya karşı oldukça dayanıklıdır.

- Ultraviyole (UV) ışınları azaltmaya yardımcı olur.

- Parlak görünümü sayesinde merserizasyon işlemi gerektirmez.

- Dayanıklı bir üründür.

- İplik ya da kumaş olarak satılır.

Bambu Kumaş Kullanım Alanları

Bambu kumaş, özellikle de organik giysi yapımında kullanılır. Bunun yanında banyo havlusu ve bornoz yapımında da sıkça kullanılır. Yaz aylarında kullanıma oldukça uygun olan bu kumaşlar, terletmez, alerji yapmaz ve oldukça dayanıklı ürünlerdir.

Bambu Kumaş Esnek midir?

Bambu kumaş, esnek, rahat, hafif ve serin bir kumaş türüdür. Bambu kumaşın üretiminde tarımsal ilaçlar ve gübreler kullanılmadığı için doğal ürünlerdir. Bu özelliği sayesinde cilde zarar vermez ve sağlıklı ürünlerdir. Organik kıyafetlerin yaygınlaşması ile birlikte bambu kumaşa olan ilgi de artmaya başladı.

Bambu Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Bambu kumaş yıkanınca çekmez. Ama bunun için bu ürünleri elde ve düşük ısıda yıkamanız gerekir. Bambu kıyafetlerinizi olabildiğince soğuk suda deterjanla elde yıkayarak giysilerinizin esnekliğini kaybetmemesini sağlamanız gerekir.

Bambu Kumaş Sıcak Tutar mı?

Bambu kumaş, serin tutma özelliği ile bilinir. Bu nedenle daha çok yaz giysilerinde tercih edilir. Bambu ve diğer kumaşların karışımı ile yapılan ürünler daha sıcak tutan bir özelliğe sahip olabiliyor.