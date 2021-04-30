Bambu Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Bambu Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Afrika kökenli bir süs bitkisi olan bambu çiçeği bakımı kolay olması ve bulunduğu ortamda zarif bir görüntü sağlaması nedeniyle öne çıkmaktadır. Bambu çiçeği aslında çiçek açmamasına rağmen yeşil görüntüden ötürü çiçek olarak adlandırılmaktadır. Sade ve değişik şekilleri bulunmaktadır. İlginç kıvrımları sayesinde düz görüntüsüne hareket katılmış bir yapıdadır.

Bambu Çiçeği Nedir?

Bambu çiçeği yeşil renkte genellikle dal şeklinde ve boyu uzayan bir değnek görünümünde bulunan bir çiçek türüdür. Bambu çiçeği bambu gibi içi boş bir çeşit dal şeklindedir. Çiçeklenme ve koku özelliği bulunmamaktadır. Bambu çiçeği ortama kolay adapte olabilen yapıda bir çiçektir. Yeşilliğinin canlı görüntüsü sayesinde çiçek olarak değerlendirilmektedir. Vazo içerisinde sadece su ile yetiştirilebildiği gibi saksıda toprağa da ekilebilmektedir. Bambu çiçeği bir adet çiçekten çok fazla çiçek elde edilen bir çiçek türüdür. Bakımı uğraştırmayan yaprak dökmeyen özellikleri nedeniyle işyeri ve ofislerde tercih edilmektedir.

Bambu Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Bambu çiçeği bakımı en kolay çiçekler arasında olması nedeniyle birçok alanda kullanılmaktadır. Bambu çiçeği uzun vazo içerisine su konularak yetiştirilen bir çeşit çiçektir. Toprak veya saksı gereği olmadan vazo içerisinde büyüyebilmektedir. Bakımı ise suyunu değiştirmek ve çoğaltmak ile yapılmaktadır. Bakımı yapılması için bitki suyu özellikle dinlenmiş ve klor içermeyen su ile sulanmalıdır. Bitkinin yaşam alanı toprak ise bakımında toprağın nemli olmasının yanında daha güneş alan yerlerde yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

Bambu Çiçeği Nasıl Ekilir?

Bambu çiçeği ekimi tohum ile ekilebildiği gibi bambu bitkisinin dallarından da üretilebilen bir çiçek türü olmaktadır. Bambu ekmek için bitkinin belirli kısımları budanarak suya yerleştirilmektedir. Bambu bitkisi ekilirken tohumdan ekilecek ise yumuşak toprağa ekilerek sık sık sulanmalıdır. Ekilen bambu bitkileri dinlenmiş su ile sulanarak beslenmelidir.

Bambu Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Bambu çiçeği çelik yani kendi dalından budanarak çoğalabilen bir süs bitkisidir. Kolaylıkla çoğaltılabilmektedir. Tohumlarından da üretilebilmesinin yanında çelikten üretimi daha kolay ve verimli olduğu için çoğaltma işlemi çelikten yapılmaktadır.

Bambu Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Bambu çiçeği tohumu ince uzun başak şeklinde olan bir tohum çeşididir. Bitkinin tohumları yumuşak bir toprağa ekilerek yeşil ince filizler halinde yetiştirilmektedir. Yetişen bitki tohumları filiz haline geldikten sonra teker teker ayrı bir şekilde saksılara alınmaktadır.

Bambu Çiçeği Nasıl Sulanır?

Bambu çiçeği zaten su içinde yaşayabilen bir vazo bitkisidir. Sulama yapılması eksik edilmemektedir. Suyun arada sırada değiştirilmesi de gerekmektedir. Bambu çiçeği eğer saksı içerisinde yetiştirilecek ise toprağın sürekli nem içermesine dikkat edilmelidir. Bambu çiçeği suyu seven bir çiçektir. Görüntüsünde canlı yeşil rengini su ile parlak hale getirmektedir.

Evde Bambu Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Ev ortamında bambu çiçeği yetiştiriciliği yapmak oldukça zordur. Bambu çiçeği tohumu bulmak zor olduğu kadar bitkinin ekilerek büyütülmesi için diğer çiçeklerden farklı olarak uğraşı gerekmektedir. Bitkinin kökeni farklı bir coğrafya ve iklim şartı gerektirdiği için daha çok kamış şeklinde sopa halinde olarak alınan bitki filizlerinden de çoğaltılabilmektedir.

Bambu Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Bambu çiçeği bambuya benzeyen bir çiçek türüdür. Bu adla anıldığı için bambu çiçeği anlamında kullanılmaktadır. Bambu şeklini ve görselliğini anımsatmasının yanında bambu gibi yapıya da sahiptir.

Bambu Çiçeğinin Latincesi Nedir?

Latince dracaena sanderiana olarak adlandırılmaktadır.

Bambu Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Bambu çiçeği kökeni Afrika olan zambakgiller familyasına ait bir bitkidir. Bambu çiçeği kolay şekilde bakımı sayesinde özellikle işyeri veya mağazalarda kullanım alanları yaygın olan bir süs bitkisidir. En önemli özelliği suda vazo gibi bir alanda yaşayabilmesidir. Bambu çiçeğinin yapısı çiçeklenmeye müsait olmamakla beraber yaprak oluşumu da bazı türlerinde bulunmamaktadır. Bambu çiçeği uzayacak boyu bir metreyi aşacak şekilde büyüme kapasitesine sahiptir.

Bambu çiçeği kokusuz bir çiçektir. Bambu çiçeği özellikle çelik yöntemi ile çoğaltılabilen bir çiçektir. Vazo haricinde toprakta da yetişen çeşitleri bulunmaktadır. Hindistan bölgesinde de yetişen bambu çiçeği şans çiçeği olarak da kabul edilmektedir. Bambu çiçeği aydınlık daha az güneş gören ortamlarda daha iyi gelişme göstermektedir. Bambu çiçeği kolay çoğalabilen özellikte bir çiçek olmasının yanında herhangi bir şekilde sağlık için fayda verecek özelliği bulunmamaktadır. Bazı inanışlara göre şans çiçeği olduğu ve çeşitlerinin buna göre değiştiği bilinmektedir.