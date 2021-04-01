Bahar yorgunluğu nasıl geçer, ne iyi gelir? İşte bahar yorgunluğu ile baş etmenin yolları

Kış aylarında metabolizma yavaşlar ve bahar aylarına birdenbire adapte olmak zor olabilir. Bu nedenle yorgunluk hissedilir ve bazı belirtiler görülür. Bunlar da iş ve günlük yaşamda yerine getirilmesi gerekenlerin ertelenmesine ya da aksamasına neden olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, bahar yorgunluğunun belirtilerini ve buna karşı neler yapılabileceğini anlattı.

Bahar yorgunluğunun belirtileri nerelerdir?

Bahar aylarıyla birlikte havaların ısınması bireylerde daha fazla uyku hali, yorgunluk ve sıkılganlık gibi durumlar görülür. Bahar yorgunluğu, bahara geçisin ilk dönemlerinde kendini gösterir. Eğer bu depresif durum uzun süre devam ederse bir uzmandan yardım alınmalı.

Bahar yorgunluğu ile baş etmenin yolları

Vücudu, bahar dönemine hazırlamak önemlidir.

Beslenme şekli, vücut dengesinin korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle dengeli beslenmeye dikkat edilmeli, protein, vitamin ve mineral bakımından zengin besinler tüketilmeli.

Vücudun en fazla ihtiyacı olan maddelerden biri sudur. Bu nedenle su tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Susuz kalan vücutta metabolizma yavaşlar.

Çalışma saatleri belli bir düzende olduğu için dinlenme ve uyku için zaman ayırılmalı, bu zamanı doğru kullanılmalı.

Spor da bahar yorgunluğuna karşı alınacak en önemli tedbirlerden biri. Düzenli egzersizler yapmak metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Basit egzersizler, yürüyüş, koşu, yüzme ve bisiklet gibi egzersizleri bu dönemde tercih edilebilir. Spor yaparken vücudu zorlamamalıyız.