Bahar Yorgunluğu Belirtileri Nelerdir, Ne Zaman Geçer? Bahar Yorgunluğuna İyi Gelen Besinler

Bahar yorgunluğu, psikoloji alanında mevsimsel problemlerden biridir. İlkbahar ve sonbaharın ilk haftalarında genellikle belirtilerini göstermeye başlar. İş yaşamından aile yaşamına kadar insan hayatını her yönüyle etkileyen bir durumdur. Enerji azlığı, hâlsizlik, vücutta kırıklık ve baş ağrıları gibi semptomlar iş performansının düşmesine ve kişinin hayat kalitesinin düşmesine sebep olabilir. İşte bahar yorgunluğu belirtileri ve iyi gelen şeyler...

Bahar yorgunlu belirtileri nelerdir?

- Sabahları yataktan zor kalkıyor veya gün içerisinde kendinizi enerjisiz, bitkin ve yorgun hissediyorsanız bahar yorgunluğuna yakalanmış olabilirsiniz.

- Gün içerisinde kendinizi huzursuz, sinirli ve dikkatsiz hissetmeniz bahar aylarında kendisini çok sık gösterebiliyor. Bu durumun iki haftadan uzun sürmesi, Bahar Yorgunluğu yaşadığınızın göstergesi olabilir.

- Bahar yorgunluğu metabolizma savunmasını etkilediği için grip ve nezleye daha kolay yakalanabilirsiniz. Bununla birlikte bahar aylarında çok sık nezle olmanız ve hastalığı bir türlü atlatamamanız bahar yorgunluğuna yakalandığınızın habercisi olabilir.

- Herhangi bir polen alerjiniz yoksa fakat gözlerinizde bu rahatsızlıklar ortaya çıkıyorsa bahar yorgunluğu ile karşı karşıya olabilirsiniz.

Bahar yorgunluğuna iyi gelen besinler

Psikolojik ve fiziksel yönden insanları etkileyen bahar yorgunluğunu giderebilmek için hayatınızda birtakım değişiklikler yapabilirsiniz.

Günde mutlaka 2,5 litre sıvı tüketimini ihmal etmemeli, spor yapmalı, C ve D vitamini almalısınız.

Yeşil sebzeler, muz, çilek, balık, süt, yoğurt, kırmızı et, kayısı, şeftali gibi besinleri bu dönemde daha sık tüketebilirsiniz.

Stresten, sigara, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durarak bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeniz mümkün.