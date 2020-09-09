Bağışıklığı Destekleyen Zencefil Çayı

İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardım eden zencefil çayı tarifi...

Malzemeler:

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Birkaç adet karanfil

1 adet kabuk tarçın

limon ya da portakal kabuğu

1,5 çay kaşığı bal

1 bardak su

Hazırlanışı:

Suyu bir cezveye koyun ve kaynatın.

Su kaynamaya başlayınca ocağın altını en kısık ayara getirin ve bal hariç tüm malzemeleri içine ekleyin.

5 dakika kadar en kısık ayarda iken ocakta tutun ve ardından ocağı kapatın.

Bir 5 dakika daha demlenmesini bekleyin ve süzün.

Balı ilave ederek için. Afiyet olsun!