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MAHMURE ÖZEL

Bağışıklığı Destekleyen Zencefil Çayı

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Bağışıklığı Destekleyen Zencefil Çayı
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"Uzmanlar zencefilin bağışıklık sistemine olan olumlu etkilerini sıklıkla dile getiriyorlar. Keskin bir tada sahip olan ve tüketilmesi pek de kolay olmayan bu harika bitkiyi çay formunda kullanabilirsiniz."

İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardım eden zencefil çayı tarifi...

Malzemeler:

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Birkaç adet karanfil

1 adet kabuk tarçın

limon ya da portakal kabuğu

1,5 çay kaşığı bal

1 bardak su

Hazırlanışı:

Suyu bir cezveye koyun ve kaynatın.

Su kaynamaya başlayınca ocağın altını en kısık ayara getirin ve bal hariç tüm malzemeleri içine ekleyin.

5 dakika kadar en kısık ayarda iken ocakta tutun ve ardından ocağı kapatın.

Bir 5 dakika daha demlenmesini bekleyin ve süzün.

Balı ilave ederek için. Afiyet olsun!

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