Badem Fidanı Nasıl Ve Ne Zaman Dikilir? Badem Fidanı Yetiştirme, Bakımı Ve Fiyatları

Vücut için oldukça faydalı olan bu gıdanın ağacının yetiştirilmesi mümkündür. Ama yetiştirme aşamasında bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

Badem Fidanı Nasıl Dikilir?

Badem fidanı dünyanın her yerinde yetiştirilebilir bir ağaç türüdür. Her türlü mevsim şartlarına uyum gösterme özelliği vardır. Fakat verimli ürün alabilmek için doğru iklim koşullarının olması önemlidir. Hava şartları badem fidanının verimini etkilemektedir. Badem fidanının dikileceği çukurların boyutunu iyi ayarlamak gerekir. Çukurların boyutu yaklaşık 60cm olmalıdır. Bu ölçü, en, yükseklik ve boy olarak düşünülmelidir. Badem fidanı dikilmeden önce ise budamaların yapılması gerekir. Fidan toprağa dik bir şekilde oturtulmalıdır. Daha sonra fidanın aşı kısmı dışarıda kalacak şekilde toprağı sıkıştırmak gerekir. Daha sonra mutlaka can suyu verilmelidir. Fidanın sağlıklı büyümesi ve eğrilmemesi için bir kazık ile bağlanması gerekir.

Badem Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Badem fidanı dikimi sırasında zamana dikkat etmek gerekir. Her ağacın belirli zamanlarda dikilmesi gerekir. Bu zamanlara dikkat edilmezse, ağaçların tutma ihtimalleri de zayıflayacaktır. Badem fidanları için doğru dikim zamanı ise kasım ayı olarak bilinir. Bu süre nisan ayına kadar devam etmektedir. Bu zaman diliminde dikilirse daha iyi verim alınır.

Badem Fidanı Yetiştirme

Badem fidanı iklim olarak her yerde yetişebilmektedir. Ama uygun iklim şartları sağlanırsa ürün verimliliği artacaktır. Badem fidanı için en uygun sıcaklık derecesi 25- 35 derece arasında olmaktadır. Badem fidanı sıcak havayı sever. Ilıman iklimler badem fidanı için çok daha uygundur. Ama kış mevsiminde meyvesinin çekirdeği yoğunlaşır. Bu açıdan yaz ve kış dengesi isteyen bir fidandır. Badem fidanı eğer çiçekleri açılmamışsa soğuk havaya dayanır. Ama soğuk havanın eksi derecelerde olmaması gerekir. 3 dereceye kadar direnci vardır. Ama soğuk havada çiçekleri zarar görür. Soğuk olan ve don olayının yaşandığı iklimlerde ise kışın fidanın sarılması uygun olacaktır. Badem fidanı ekimi sırasında köklerinin hava almamasına özen göstermek gerekir. Ekimi öncesinde fidanın kökleri su ile nemlendirilmelidir. Badem fidanları birden fazla dikilecekse aralarında 5-6 metre mesafe olmasına özen gösterilmelidir.

Badem Fidanı Bakımı

Badem fidanlarının bakımına da özen göstermek gerekir. Fidanların gübrelenmesine özen gösterilmelidir. Gübrelemede dikkat edilmesi gereken nokta ise fidanların yaşıdır. Badem fidanının yaşına göre gübreleme yapılır. Badem fidanı dikilmeden önce toprak analizini yapmak gerekir. Toprağa kükürt ilavesi yaptırmak gerekebilir. Kış aylarında ise toprağa fosfor yapılı gübre verilmelidir. Badem fidanı yaşanan mekânlarda büyütülebilir. Bunun için saksının güneş alan bir yerde olması gerekmektedir. Saksının ise çok ufak olmaması gerekir. Ayrıca toprağın içine torf eklenmesi faydalı olacaktır. Fidanlar kışın ortalama iki ay dışarıda kalabilir. Badem fidanı yapraklarını döker. Ayrıca erken çiçek açma özelliğine sahiptir ve don olayından etkilenir. Bu nedenle çok soğuk havaya maruz kalmamasına dikkat edilmelidir. Toprak konusunda çok seçici bir fidan türü değildir. Bademin hassas olan kısmı çiçekleridir. Ağaç kısmı eksi derecelere dayanır. Eğer soğuk havaya maruz kalırsa meyvelerin olgunlaşması söz konusu olmaz. Badem fidanı kireçli topraklarda bile rahatlıkla yetişebilmektedir. Ama köklerinin havasız kalmaması gerekir.

Badem Fidanı Fiyatları

Badem fidanı seralardan temin edilebilir. Ayrıca internet üzerinden fide satışı yapan pek çok firma bulunmaktadır. Organik tarın ürünleri satan yerlerden de fide temini söz konusu olacaktır. Badem fidanı fiyatları 20 TL ile 80 TL arasında değişiklik göstermektedir.