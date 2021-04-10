Avokado Fidanı Nasıl Ve Ne Zaman Dikilir? Avokado Fidanı Yetiştirme, Bakımı Ve Fiyatları

Ara öğünlerde avokado ile hazırlanmış özel bir içecek ile ya da salata şeklinde tüketilebilen bu meyve, zengin besin içeriği sebebi ile her zaman ilgi odağı olmuştur. Avokado bitkisini ev ortamında üretmek de mümkündür.



Avokado Fidanı Nedir?



Avokado, genelde yayvan fakat bazı zamanlar belirgin bir halde dikine gelişen, sürekli yeşil ve 6 ile 20 metre kadar yükselebilen bir bitkidir.



Avokado Fidanı Nasıl Dikilir?



Avokado fidanlarının dikim seviyesi arazi seviyesinin 3 ile 5 santimetre üzerinde olacak şekildedir. Derin dikimden kaçınılmalıdır. Dikim işlemi bittikten sonra avokado fidanlarına can suyu verilmelidir.



Avokado Fidanı Ne Zaman ve Hangi Ayda Dikilir?



Avokado fidanları genelde ilkbahar mevsiminde yapılmaktadır. Soğuk tehlikesinin en az olduğu ay olan mart ayı ya da nisan ayı içerisinde ekim yapılmalıdır. Eğer don riski yok ise sonbahar mevsiminde de ekim yapılabilmektedir.



Avokado Fidanı Bakımı Nasıl Yapılır?



Avokado fidanları genellikle yarı gölge ortamlarda yetiştirilirler. Bu sebeple güneş yakmalarına karışı korunmalıdır. Kış mevsimlerinde ise kırağıya ve soğuğa karşı korunmalıdır. Genç avokado ağaçlarının gelişmesini engelleyen yabancı otların temizlenmesi gerekmektedir.



Avokado Fidanı Kaç Yılda Meyve Verir?



Avokado meyveleri avokado fidanının cinsine bağlı olarak farklı zamanlarda olgunlaşmaktadır. Meyvelerin olgunluğunun ölçülmesinde en önemli kriter içerisinde bulunan yağ oranıdır. En düşük yağ oranı %8'dir. Olgunlaşan meyveler uzun süre boyunca ağaçta kalabilmektedir. Meyveler toplanmadan yumuşama olmaz, sert kalır.



Avokado Fidanı Ortalama Fiyatları Ne Kadar?



Avokado fidanlarının fiyatları genellikle 40 TL den başlayıp, boyuna ve cinsine göre artış göstermektedir.



Avokado Fidanı Çeşitleri Var mıdır?



Bilinen 5 tür avokado çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;

-Hass

-Bacon

-Zutano

-Fuerte

-Ettinger

Avokado Fidanı Nasıl Çoğaltılır?



Avokado bitkisi bilinen birçok yöntem ile çoğaltılabilir. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı, ticari üretim yöntemlerinden birisi olan aşılama yöntemidir. Uygulanan aşılama işleminden 2 ile 3 hafta sonrasında tutmuş olan aşıların yaprak saplarında düşme gözlemlenir ve sürme belirtileri oluşur. Bu aşamada anaçtan süren yeni filizler temizlenmelidir. Kalemden gelişen sürgünler yaklaşık 10 ile 15 cm boyuna eriştiğinde en iyi gelişen sürgün bırakılır ve diğerleri dipten kesilir. Geriye kalan sürgün hereğe bağlanır ve bu sayede gövdenin dik olarak uzaması sağlanır.



Yeni gelişen fidanlara 3 hafta aralıklarla fosfor, azot ve potasyum içerikli gübreleme yapılır. Demir eksikliği bulunan fidanlara demir şelat ilavesi yapılarak demir eksikliği giderilir. Bu süreçte hastalıklara ve zararlılara karşı tedavi uygulanır. Büyüme süreci boyunca ekilen fidanlar 7 ile 10 gün aralıklarla sulanır. Sıcak ve kuru rüzgarlı günlerde sulama sıklığı azaltılabilir. Bu yöntemle çoğaltılan avokado fidanları yaklaşık 1 yıl sonrasında bahçeye ekim aşamasına gelmektedir.



Avokado Fidanı Ne Zaman Budanır?



Genelde avokado bitkisinde sistemli budama yöntemi yoktur. Tepe kısımların kesilmesinin dışında genç avokado ağaçları pek fazla budamaya gereksinim duymaz. Verime yatmış olan avokado ağaçlarında budama işlemleri, ağacın yüksekliğinin kontrol altında tutulması, hasat işlemlerinin kolaylaştırılmasını, obur ve kuru dalların temizlenmesi gibi sebeplerle yapılmaktadır.



Avokado Fidanı Dikim Mesafesi Ne Kadar Olmalıdır?



Avokado fidanı dikim aralığı türüne, kültürel uygulamalara, toprağın yapısına ve ekilmek istenen fidanın kalitesine göre değişmektedir. Dikim aralığı genellikle 6*6, 7*7 ya da daha az sıklıkta olabilmektedir.