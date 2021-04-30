Atlas Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Atlas Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Atlas çiçeklerinin meydana getirdikleri asıl doğal türlerin ana yurtları Kuzey Amerika kıt'asının en güneyindeki tropikal iklim koşullarının ve tropikal – subtropikal geçiş ikliminin etkisini gösterdiği Meksika ve daha güneyde yer alan Güney Amerika kıt'asına doğru civar ülkeler olmaktadır.

Atlas Çiçeği Nedir?

Atlas çiçeği, atlas kaktüsü ve orkide kaktüsü isimleriyle bilinen bitkiler olup Cactaceae (Kaktüsgiller) ailesinin epifitik özellikli olan yani ağaçlar üzerinde yaşamını sürdüren ve en çok tropikal ormanlarda rastlanılan birkaç kaktüs türünden türetilmiş nitelikte olan binlerce hibrit ve kültivar süs bitkilerindendir.

Atlas Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Atlas çiçeği hibritleri tam gün güneşe, saatler boyunca direkt güneşe maruz kalmaya uyum sağlayan yapıdadırlar. Ancak yarı gölge alanlarda daha güzel görünümlü oldukları gibi gelişimleri de hızlı olur. Bu bitkilerin güneşi fazla almaları yalnızca kış ayları için önerilmektedir. Bitkilerin bakımında hem havadar hem de ağırlığı olan bir toprak karışımı yapılması önerilir.

Bitki için saksının sahip olduğu niteliği ve büyüklüğü pek önemli değildir. Gereksiz yere çok büyük saksı veya köklerinin zar zor sığacağı kadar küçücük saksı tercihi doğru olmaz.

Atlas Çiçeği Nasıl Ekilir?

Atlas çiçeğinin ekimi için parçalarından yararlanılır. Bunun için ise 8 cm uzunluğa sahip parçalar hazırlanmalı ve bu parçaların hazırlanmasında jilet gibi keskin bir bıçak kullanılmalıdır. Hazırlanan parçalar 3-4 gün açıkta rüzgarlı bir yerde bekletildikten sonra 1 ölçü doğal humuslu arazi toprağı ve 1 ölçü dişli kum un yanı sıra 1 ölçü kullanılmamış kuru çay karışımı hazırlanmalıdır. Bitkinin çoğaltılması için kullanılacak olan atlas çiçeği bitkisinin parçalarını tek tek bu karışımla doldurulmuş olan mini viyollere dikilir ve sonrasında can suyu verilir.

Dikim işleminin sonrasında bu bitkilerin açık havada az güneşli bir yerde tutması gerekir. Sulaması ise İki-üç günde bir yapılmalıdır.

Atlas Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Nisan ayından Ağustos ayı sonuna kadarki dönemde istenilen zaman yapabilirsiniz atlas çiçeği çoğaltma işlemi yapılabilir.

Atlas Çiçeği Nasıl Sulanır?

Atlas çiçeği, sıcak yaz aylarında toprak hafifçe kurudukça, serin aylarda ise toprak iyice kuruduğunda sulama yapılmalıdır. Soğuk olan kış aylarda ise toprak kupkuru oldukça az miktarda su ile sulama yapılmalıdır.

Evde Atlas Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Atlas çiçeği oldukça kolay yetiştirilebilir özellikte olan bir bitki olmasından dolayı evde atlas çiçeği yetiştiriciliği için mükemmel bir uygunluk sunmaktadır.

Atlas Çiçeği Anlamı

Atlas çiçeği kaktüsgiller familyasının bir mensubu olduğundan dolayı çok dikenli çeşitlerini görmek mümkündür. fakat dikensiz olan türleri de vardır ve son derece hoş bir görünüme sahip olan çiçek türüdür. Bundan dolayı her hangi özel bir anlamı olmamaktadır. Fakat yinede her yerde yetiştirildiğini görmek mümkündür.

Atlas Çiçeği Latincesi

Bir kaktüs türü olan atlas çiçeğinin Latincesi "Cactacee" olup son derece ilgi çekici niteliğe sahip bitkiler arasında yerini alır.

Atlas Çiçeği Özellikleri

- Atlas çiçeğinin gövdeleri yapraksızdır.

- Dalları yaprak benzeri ince-yassı yapıya sahip olan bitkilerdir.

- Atlas çiçeği uzunca şeritle biçiminde gelişim gösterir.

- Uzunlukları saksılarda genellikle 30 cm ile 90 cm arasında değişkenlik gösterir.

- Büyük saksılar içinde besleyici doğal toprak kullanılarak yetiştirildiklerinde yıldan yıla kökler güçlendikçe dipten çok kuvvetli sürgünler çıkaran bitkilerdir. Böyle bir durumda bu bitkilerin boyları 2 metreyi geçen uzunluğa ulaşabilir.

- Atla çiçeği türlerinin tamamı orman kaktüsleridir.

- Atlas çiçekleri iri ve gösterişli çiçekler açarlar.

- Gelişim göstermeleri ısı ve ışık şartlarına göredir.

- Bazı atlas çiçeği bitkileri geceleri çiçeklenir ve çiçekler sabaha kadar olan sürelerde solar gider.

- Bu bitkilerin çiçek açma zamanı hibritlere, kültivarlara göre farklılık gösterir.

- En çok ilkbahar döneminin ikinci yarısı ile yaz döneminin başı arasında çiçeklenme gösterirler.

- Atlas çiçeklerinin bazı türleri kış sonunda, bazıları yaz ortasında, bazıları sonbaharda çiçek açar.

- Kışa mevsimine dayanıklılıkları: 0 C derece ile -6 C dereceler arası hafif don olaylarına yıpranarak dayanım gösterirler.

Atlas Çiçeği Faydaları

Genellikle süs bitkisi olarak kullanılan atlas çiçeğinin olumlu yöndeki tıbbi etkilerinden faydalanılabilmesi için yaprakları ve çiçekleri kurutulduktan sonra kaynamış suda demlenerek hazırlanan çay formunda düzenli olarak tüketilebilir. Böylece faydası gözle görülebilir hal alabilir. İşte atlas çiçeğinin düzenli tüketimi neticesinde sağladığı faydalar:

- Uyuşturucu ve keyif verici etkiler ortaya koyar.