Astar Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Astar Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Astar kumaşı kıyafetlerde düz kalıp olmasını sağlayan her çeşit kıyafette kıyafetin türüne göre değişiklik göstermektedir. Astar kumaşı olan bir kıyafet daha çok tercih edilen kıyafet olması açısından önemli olmaktadır.

Astar Kumaş Nedir?

Astar kumaş elbiselerin iç kısımlarına dikilen elbisenin aynı ölçülerinde olan giyen kişiye rahatlık veren bir çeşit kıyafete ek bir kumaştır.

Astar Kumaş Nasıldır?

Astar kumaş elbisenin çeşidine göre değişebilen yapıda genellikle ince olarak elbiseyi kasmayacak düzgün durmasını sağlayacak şekilde dikilen iç elbise kumaşıdır. Astar kumaşı elbise kışlık ise kışlık astar elbise yazlık ise yazlık astar kumaşı tercih edilmektedir.

Astar Kumaşı Terletir mi?

Astar kumaşı çoğunlukla elbisenin kumaşından daha yumuşak şekil alan ve ince kumaşlar olarak tercih edildiğinden terletme yapmayan özelliktedir. Kışlık kıyafetlerde ise astar kumaşı olarak kışlık pamuklu daha yumuşak ve ısıtan kumaşlar tercih edilmektedir. Terletme özelliği seçilen astar kumaşının yapısına göre değişebilmektedir.

Astar Kumaşı Özellikleri Nelerdir?

Astar kumaşı özellikleri arasında kıyafetlerin iç dizaynı için dikilen kumaşlar tercih edilmektedir. Astar kumaşı polyester kumaşlardan yapılmaktadır. Polyester kumaşlar daha çok kalıba giren elbisenin duruşunu güzelleştiren ve iç göstermeyen özellikte kumaşlardır. Maliyetleri de düşük olmasından dolayı tercih edilmektedir. Polyester kumaşlar çoğunlukla parlak dokuya sahip ince kumaşlardır. Astar olarak uygun olmaktadırlar.

Astar Kumaşının Kullanım Alanları Nelerdir?

Astar kumaş tüm kıyafetlerde kullanılabilen bir detaydır. Astar kumaş özellikle kadınların kıyafetlerinde düzgün ve zarif bir görünüm sağladığı için kullanılmaktadır. Erkek kıyafetlerinde ise ceket takım elbise gibi kıyafetlerde kullanılmaktadır. Astar kumaşı iki katlı kumaş görüntüsü sağladığı için birçok giyim ürününde kullanılmaktadır. Astar kumaş kıyafetin ısısını arttırmak için de tercih edilen bir kumaş çeşididir.

Astar kumaşı tekstil sektöründe sıklıkla kullanıldığı gibi mobilya imalatında ve diğer tasarım ürünlerde kullanılan ara bir kumaş çeşididir. Özellikle ayakkabı imalatından perde imalatına kadar astar kumaş kullanım alanları yaygın olarak değişmektedir.

Astar Kumaşı Esnek midir?

Astar kumaş her kıyafette farklı bir yönteme hizmet etmektedir. Elbiseler içerisinde iç göstermemesi tercih edilirken esnek yapıda bir astar kumaş tercih edilmektedir. Ceket veya palto gibi kıyafetlerde kumaşı daha da yumuşatmak için kullanıldığında ise astar kumaşlar daha düz esnekliği olmayan kumaşlar arasından seçilmektedir. Astar kumaş tercihinde elbisenin esnemesini önlemek için astar seçiminde esnek kumaş tercih edilmesi gerekmektedir. Astar kumaşların en önemli özelliği hafif esneme yaparak kıyafetin esnemesini bozulmasını önlemleridir.

Astar Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Astar kumaş seçiminde belirlenecek en öncelikli iş astar kumaşının çekmeyen bir kumaştan tercih edilmesidir. Böylelikle kıyafetlerin kalitesi ve görünümleri zamanla değişmemektedir. Astar kumaşı daha sentetik özellik gösteren kumaşlardan seçilerek uzun süre kullanımı mümkün olmaktadır.

Astar kumaşı yıkanınca çekme yapmamaktadır. Ütüye elverişli olarak yıkandıktan sonra kolaylıkla ütülenebilen kumaşlardır.

Astar Kumaşı Sıcak Tutar mı?

Astar kumaşları dikilen elbise kalıplarının üzerinden dikilen kumaşlardır. Amaçları dikilen kıyafetin ömrünü uzatmak, duruşunu güzelleştirmek ve giyen kişiye rahatlık vererek kumaş etkisini azaltmak olmaktadır. Astar kumaşı yazlık kıyafetlerde serin tutacak kumaşlardan yapılmaktadır. Kışlık kıyafetlerde ise daha çok sıcak tutan ısıveren astar kumaşlar tercih edilmektedir. Astar kumaşın sıcak tutması ise kıyafetin türüne göre şekillendirilmektedir.