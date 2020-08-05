Aşırı Kilo Artık Sosyal Bir Alarm

Tüm dünyayı etkileyen bir salgın olarak artan obezitede, kilo kaybına yardımcı olmanın yollarından biri de mide balonu. Diyetle kilo veremeyen ve egzersiz yapamayanlar için cerrahi olmayan bir seçenek. Balon mideye ameliyatsız yolla yerleştiriliyor ve orada yiyeceklerin kullanılabileceği alanı azaltıyor. Böylece az bir yemekle insanların "doymaları" sağlanıyor. Genellikle vücut kitle indeksi (VKİ) 27'den fazla olan kişiler için önerilen bu sistem uzun süreli kilo kaybına ve ilişkili hastalıkların iyileşmesine neden oluyor.



Sadece aşırı kilolu ve ameliyat olmaktan korkan insanlara yardım etmek için bu balonu kullanıyoruz. Balonlar bir çeşit araçtır, beyninizi yeniden eğitmeye yardımcı olur ve daha az yemenizi sağlar. Uyguladığımız bu kilo programı ayrıca bir yıllık beslenme ve egzersiz desteği içeriyor. Ne olursa olsun, sağlıklı kalmak için zihni şartlandırmaya ve motivasyonu yükseltmeye gerçekten yardımcı oluyor. Bu balonla insanların 15 veya 30 kilo verdiklerini ve güven kazandıklarını gördük.

'Korona sonrası obezite arttı'



Gastrik balonlar mideyi şişirerek insanları dolgun hissettiyor, amaç kalori alımını azaltmak. Sağlığı olumsuz etkileyen karmaşık bir hastalık olarak kabul edilen obezite, günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli nedeni. Korona sonrası obezite arttı. Bununla birikte çözüm için başvurular da çoğaldı. Diyetin çare olamadığı insanlar için önemli bir seçenek mide balonu. Yurtdışından gelen bir çok hastamız var. Obezite artık sosyal bir alarm! Birçok obez insan yaşam tarzına dikkat etmiyor. Fiziksel aktiviteyi ihmal etme eğiliminleri yüksek ve günlük olarak yediklerine dikkat etmiyorlar. Böylece var olan kilo gittikçe artıyor. Balon yöntemi bu eşikteki hastalar için çok önemli. Ortalama olarak, aşırı kilo kaybının yüzde 30'u 6 ay içinde gerçekleşiyor.

Yaşam kalitesi yükseliyor



Tedavi kilo verme sürecini "başlatmak" için tasarlandı ve daha fazla egzersiz yapmak gibi sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte kullanılması gerekiyor. Kilo kaybı ile hastanın aşırı yağla bağlantılı patolojilerine çözüm sağlar. Önce prosedürde etkili bir faktör olabilecek bir sağlık problemi olup olmadığını belirlemek için tam bir muayene yapılıyor. Diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların çoğu bu balonla tedavi edilebiliyor.

Vücut ağırlığı normale döndüğünde hastanın yaşam kalitesine nasıl büyük fayda sağladığını görüyoruz. İlk olarak, hastanın balon için uygun olup olmadığını anlama amaçlı yapılan değerlendirmenin kendilerine yol çizdiğini söylüyor. Balonu yerleştirme öncesi gibi ve sonrasındaki aşamada da hastayı takip ettiklerini belirtiyor.



Gelişmiş bir fiziksel tükenme durumu!



Obezite, gelişmiş bir fiziksel tükenme durumu ve bunun sonucunda ortaya çıkan hastalıklarla ilişkili bir durum. Tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli kanserler, polikistik over sendromu ve depresyon gibi hastalıklar obezlerde sık görülür. Bunların dışında da birçok önemli sağlık sorununa neden olur. Obeziteden kurtulursak tüm bu hastalıklara yol vermiş oluruz. Günümüzde obezite ile mücadelede önemli bir yere sahip olan mide balonu uygulamaları giderek yaygınlaşmakta. Özel bir silikondan üretilen bu ürünü, endoskopi altında hafif bir uyku haliyle ağrısız olarak 10- 15 dakika süren bir işlemle mideye yerleştiriyoruz. Süreler mevcut duruma göre belirleniyor. 6 aylık ve 1 yıllık balonlar mevcut. Balon takılan hasta mevcut kilosunun yaklaşık yüzde 20-30’nu kaybediyor.

Kalp ve hipertansiyon riskini azaltıyor



Balon, kişinin yeme alışkanlıklarını değiştirmesine büyük katkı sağlıyor. Ameliyattan korkan yüksek kilolu hastalara ve vücut kitle indeksi 27-40 arasında olanlarda tatbik ediliyor. Uygulama sonrası kan testleri, ultrason ve gastroskopi bir çok tahlil devam ediyor. Kişi isterse ve gerekirse psikolojik danışmanlık alması da sağlanıyor. Her şey yolundaysa süresi dolan balon yine endoskopik yöntemle 10 dakika süren bir işlemle çıkartılıyor.

Obezite dünya çapında nasılsa ülkemizde de artmaya devam ediyor. Balon sistemi yüksek kolesterol gibi obeziteye eşlik edebilecek durumları azaltmak için önemli. Eğer önlem alınmazsa kardiyovasküler hastalıklara da yol açtığı için bu şart. Obeziteden kurtulursak kalp ve hipertansiyon gibi hastalıklardan da kurtuluruz.

Genel Cerrahi Uzm. Dr. Salim Balın