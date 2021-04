Aronya Fidanı Nasıl Ve Ne Zaman Dikilir? Aronya Fidanı Yetiştirme, Bakımı Ve Fiyatları

Aronia, çalı şeklinde olan bir bitki olup bu bitkinin boyu en fazla 1,5 – 2 m aralığında olmaktadır. Ülkemizde çok fazla bilinen bir bitki niteliğine sahip durumda değildir.



Aronya Fidanı Nedir?



Aronya fidanı, aronya bitkisinin en genç durumda olan ve yeni yetişen halidir. Aronya bitkisi soğuk olan iklimlerde rahatlıkla yetişebilmektedir. Aronia bitkisinin meyveleri ise küçük siyah veya kırmızı renklerde olabilmektedir ve son dere lezzetlidir. Saksı içine yahut açık alandan kolaylıkla dikilebilen bir bitki olma özelliği taşımaktadır.



Aronya Fidanı Nasıl Dikilir?



Toprak yeterli oranda ufalanmış ise ve toprak gerekli nem miktarına durumdaysa dikim işlemleri hızlı bir şekilde yapılabilir. Dikim yapılacak sıralar üzerinde çapı 30 cm, derinliği 20 cm kadar olan çukurlar açılarak dikim işlemi bu çukurlara yapılır.



Dikim işlemlerinin sonrasında kök sisteminin üzerine atılan toprak ayakla bastırılarak sıkıştırılır. Fakat bu işlem sırasında kök boynundan çıkan, fundanın oluşmaya başladığı filizlerin yer aldığı yan dalların zarar görmemesine dikkat edilmelidir.



Aronya Fidanı Ne Zaman ve Hangi Ayda Dikilir?



Dikim yapılacak olan toprağın buzlanmamış olması ve vejetasyonun henüz başlamaması koşuluyla sonbaharda, kış boyu ve ilkbahar başlarında Aronya fidanı dikimi yapılabilir.



Aronya Fidanı Bakımı Nasıl Yapılır?



Aronya fidanı sıcak yaz aylarında dibi kurudukça sulama ihtiyacı duyar. Bu yüzden sulama konusunda hassasiyet gösterilmesi önemlidir. Aronya fidanın bakımında gübre önem taşımaktadır. Bu sebeple gübreleme yılda bir kez olacak şekilde yapılmalıdır.



Aronya Fidanı Kaç Yılda Meyve Verir?



Aronya fidanları genellikle dikildikten 2 veya 3 yıl sonra meyve vermeye başlar.



Aronya Fidanı Yetiştirme Püf Noktaları



Aronya bitkisi çok fazla dikkat ve özen isteyen bir bitki değildir. Bu sebeple çok fazla bakım gerektirmez. Çalış formunda bir bitki olduğu için yukarıya doğru ok biçiminde büyüyen dalların budanması önemli bir unsuru oluşturur.



Bitkiden kaliteli bir verim elde edilmek isteniyorsa iki yılda bir kez olmak üzere gübre yapılmasına özen gösterilmesi gerekir. Aronya fidanlarında çiçek açmadan 2 ay öncesindeki zaman dilimlerinde 3-18+me ve organik gübre, yine çiçek açmaya yakın olan dönemde çinko bor ağırlıklı yapraktan gübreleme yapılması önemlidir. Bitkide meyve oluşumu gerçekleşince ise fosfor potasyum ağırlıklı gübreleme yapılması faydalı ol



Aronya Fidanı Ortalama Fiyatları Ne Kadar?



Aronya fidanı fiyatları türüne ve özelliğine göre değişkenlik göstermekte olup ortalama olarak 45 TL ila 200 TL arasındadır.



Aronya Fidanı Çeşitleri Var mıdır?



Nero Siyah Aronya Aronia fidanı, Tüplü kırmızı meyveli Katya Rus Yaban Mersini Aronya gibi pek çok çeşidinin varlığı söz konusudur.



Aronya Fidanı Nasıl Çoğaltılır?



Aronya fidanı, döktüğü tohumlarla kendiliğinden çoğalabilir veya bitkiden elde edilen gövde çelikleri ile kolaylıkla çoğaltılabilir.



Aronya Fidanı Ne Zaman Budanır?



Aronya fidanın dalları yukarıya doğru ok gibi çıkan dalları olduğunda, tepeden bakılınca ortasından ana gövde görünecek biçimde orta dallarının budanması gerekir.



Aronya Fidanı Dikim Mesafesi Ne Kadar Olmalıdır?



Aronia fidanı, dikimi öncesinde sıralar iplerle yardımıyla belirlenerek her 1,5 metrede bir sopa dikilerek dikim yerinin işaretlenmesi gerekir. Sıraların yerleştirilme yönlerinin ise kuzey ve güney olacak şeklinde olması tavsiye edilir. Fidanlar 1,5 metre arayla yahut daha fazla olacak şekilde dikilmelidir.