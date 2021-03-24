Armut Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Armut Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Armut ağaçları zor koşullara uyum sağlamayı bilecek yapıda olsa da ılıman iklimlerde daha verimli olabilir. Özellikle çiçeklendiği ilkbahar aylarında eksi derecelere düşen soğuklar çiçeklere zarar verir. Kış aylarındaki soğuk ve donlardan ise fazla etkilenmeyen bir bitki türüdür. Bu özellikleri ile ülkemizdeki bir çok bölgede yetiştirilebilir.

Armut Ağacı Nedir? Armut Ağacı Hakkında Bilgi

Armut ağaçları gülgiller familyasından bir bitkidir. Yüzlerce farklı çeşidi olan armut ağacının 20 kadar türü bulunur.

Armut ağaçlar oldukça uzun ömürlüdür. İyi bakılan bir armut ağacı 50-75 yıl arasında verimli bir ömür sürebilir. 4 yaşını geçen armut ağaçlarının meyve vermesi beklenir. 10 yaş civarı da en verimli olduğu dönemidir.

Armut Ağacı Latince İsmi

Armut ağacının Latince adı Pyrus communis'tir.

Armut Ağacı Özellikleri

Armut ağaçları ilkbaharın başlarında beyaz renkli çiçekler açar. Çiçek döneminde ağaçları harika bir görsellik sunar. Ağaçların türüne göre yazlık ve kışlık meyve alınabilir. Yazlık meyveler haziran ayında olgunlaşır ve hasat edilebilir. Kışlık meyveler ise sonbahar mevsiminin sonlarında alınır.

Pek çok iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayabilen ağaçlar ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişir. Ancak tercihen ılıman iklimlerde yetiştirilmelidir. Yükseklikleri 15 metreye kadar ulaşabilir. Dalları tepeye doğru uzanır.

Armut Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Armut ağaçları ilkbahar ve sonbahar aylarında dikilebilir. Ağaçların yapraklarını döktüğü dönemden nisan ayına kadar yapılan dikimlerde başarı sağlanır. Sıcak bölgelerde sonbahar ayları, kışların soğuk geçtiği bölgelerde ise erken ilkbahar dönemi tercih edilmelidir.

Armut Ağacı Nerede Yetişir?

Armut ağaçları her toprak türünde yetişebilir. Ancak kaliteli ve bol meyve almak için sıcak ve organik maddeler yönünden zengin topraklara dikilmesi tercih edilmelidir. Kireçli topraklar armut ağacının gelişip verimli olması için uygun değildir.

Armut ağaçları ılıman iklimlerde daha rahat yetişir. Aşırı soğuk havalardan olumsuz etkilenir. Özellikle çiçek açtığı ilkbahar mevsiminde soğuk ve don yaşanırsa meyve randımanı düşük olur. Çiçeklenme öncesindeki kış soğuklarına ve don olaylarına karşı dayanıklı olduğu söylenebilir.

Armut Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Armut ağaçlarının tohumdan çimlendirilip bakılarak yetiştirilmesi mümkündür. Yetiştirme konusunda uygulanan bir diğer yöntem de aşılama yöntemi ile dikilmesidir.

Armut ağaçlarının bol meyve vermesi için toprağının çapalanarak havalandırılması, yabani otlardan temizlenmesi ve gübrelenmesi gerekir. İlkbahar başında ve sonbahar sonlarında toprağı işlenmelidir.

Budama işlemleri sonbahar aylarında ağaçların yapraklarını dökmesinden sonra yapılır. Erken ilkbahar kadar da budama yapılabilir.

Armut Ağacı Yaprak Döker mi?

Armut ağaçları sonbahar aylarında yapraklarını döker. ilkbaharın erken döneminde çiçeklerle beraber yapraklar da yeniden uyanır.

Armut Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Armut ağaçlarının kurak mevsimlerde sulanması meyvelerin kalitesini ve miktarını artıracaktır. Birkaç yılda bir gübreleme yapılabilir. Gübreleme öncesinde toprak analizi yapılarak ihtiyaca uygun doğru gübrenin seçilmesi doğru olacaktır.

Meyvelerin iri ve kaliteli olması için meyvelerin henüz fazla büyümediği dönemlerde her meyve seyreltme işlemi yapılmalıdır. Salkımlarda 3-4 meyveden fazla kalmaması sağlanır.

Armut Ağacı Faydaları Nelerdir?

Armut, bağırsakların ve sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar. iyi bir lif kaynağı olması nedeniyle tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek tansiyona, nefes darlığına, yüksek ateşe, nefes darlığına, kalp sağlığına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir ve kanseri önler.

Armut ağaçlarının kerestesi kırmızıya dönük bir renktedir. Oldukça kolay işlenen, cila tutan ve dayanıklı olan bu keresteler mobilya yapımında ve marangozluk işlerinde kullanılır.

Armut Ağacı Hastalıkları Neler?

Memeli pas hastalığı armutlarda en çok görülen hastalıklardan biridir. Bu hastalıkta ağacın yapraklarında lekeler oluşur ve bir süre sonra da dökülür. Ağaç zayıflar, verim azalır. Meyveler şekilsiz olur ve yeterince büyümez. Bu hastalıkla mücadele için armut ağaçlarının yakınında ardıç olmaması sağlanmalıdır. Ayrıca gerekli ilaçlamalar yapılmalıdır.

Ateş yanıklığı ve külleme de armut ağaçlarında görülen diğer hastalıklardır.

Armut Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Armut Ağacı Kullanım Alanları

Armut ağaçlarının ince kabuklu, etli, sulu ve lezzetli meyveleri sevilerek tüketilir. Meyveleri taze olarak tüketilebileceği gibi tatlılarda, reçel ve marmelat yapımında kullanılabilir. Ayrıca meyve suyu, likör ve rakı gibi içecekler de armut suyu içerebilir.