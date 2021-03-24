Antep Fıstığı Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Antep Fıstığı Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Antep fıstığı ağacı bazı yerlerde ise Şam fıstığı olarak anılmaktadır. Ülkemizde daha çok Antep fıstığı şeklinde bilinmektedir. Ülkemizde yetişme alanı geniş olan bir ağaç türü olarak bilinir.

Antep Fıstığı Ağacı Nedir? Antep Fıstığı Ağacı Hakkında Bilgi

Antep fıstığı ağacı sakız ağacıgiller familyasına mensup olan ağaç türlerinden bir tanesidir. Özellikle dünya genelinde Orta Doğu ve Orta Asya'da oldukça fazla yetişmektedir. Antep fıstığı meyvesini veren ağaçtır. Antep fıstığı ülkemizde birçok yemek sektöründe kullanılmaktadır. Özellikle tatlı sektörü üretiminde yoğun miktarda Antep fıstığı kullanılmaktadır. Ülkemizde ilk olarak Gaziantep'te yetiştirilmeye başlanmasından dolayı bu ağaca Antep fıstığı ağacı denilmiştir.

Antep Fıstığı Ağacı Latince İsmi

Antep fıstığı ağacının Latince ismi Pistacia Vera'dır.

Antep Fıstığı Ağacı Özellikleri

- Ağacın kavuğu darbelere karşı oldukça dayanıklıdır.

- Bu ağaçların boyları 10 metreyi geçebilir.

- Antep fıstığı adındaki meyveyi bolca verir.

- Yılda sağlıklı bir Antep fıstığı ağacı 50 kilo Antep fıstığı verir.

- Yapraklarının genişliği 10 ve 20 santimetre arasında değişmektedir.

Antep Fıstığı Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Antep fıstığı ağacı genellikle sonbahar ve kış evrelerinde dikilir. Özellikle Kasım ayının ilk haftasında dikilen Antep fıstığı ağacı hızlı bir şekilde büyür. Bu tarihten itibaren Nisan ayının sonuna kadar da yine ekilebilir.

Antep Fıstığı Ağacı Nerede Yetişir?

Antep fıstığı ağacı dünyada en fazla Orta Asya'da ve Orta Doğu'da yetişmektedir. İklimi aşırı soğuk olmayan bölgelerde bolca yetiştiğinden dolayı ülkemizde Güney Doğu bölgesinde yetişerek dağıtılır.

Antep Fıstığı Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Antep fıstığı ağacını yetiştirmeden önce iyi bir tohum seçtiğinizden emin olun. Kaliteli tohum kaliteli ürün demektir. Bunun için de ilk olarak doğal bir Antep fıstığını kullanabilirsiniz. Yalnız bu Antep fıstığının taze olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Antep fıstığını ektikten sonra hemen işlemeniz gerekmektedir. Eğer işlenmiş olan bir Antep fıstığı ekerseniz bu meyve vermez ve filizlenmez. Bu noktaya dikkat etmek gerekir.

Antep Fıstığı Ağacı Yaprak Döker mi?

Antep fıstığı ağacı hızlı bir şekilde meyve verir ve yapraklarını da döker.

Antep Fıstığı Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Antep fıstığının bakımına özen gösterilmelidir. Çünkü gerekli şekilde toprak işlemesi ve gübrelemesi doğru bir şekilde yapılmazsa uzun yıllar boyunca ağaç meyve vermeyebilir. Öncelikle toprağı sülfür ve fosfat değerleri kontrol edilmeli ve gerekli şekilde gübre takviyesi yapılmalıdır. Gübreleme işleminin yeterli düzeyde olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca Antep fıstığı ağacı için yeterli derecede sulama yapılmalıdır. Ağaca yeterli derecede göz aşısı uygulandığınızdan da yine emin olun. Bor aşısı, göz aşısı ve yama aşısı düzenli bir şekilde yaptırmanız gerekmektedir.

Antep Fıstığı Ağacı Faydaları Nelerdir?

- Afrodizyak özelliğe sahiptir. Vücut için son derecede iyidir.

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Böylece hastalıklara karşı vücut daha dayanıklı ve daha dirençli bir hale gelmektedir.

- Kalp sağlığı açısından da yine Antep fıstığı ağacı meyvesinden yararlanılır. Antep fıstığı meyvesi kalp sağlığına da iyi gelmektedir.

- Sindirim sistemini de olumlu yönde etkileyerek daha iyi bir sindirim sistemine sahip olmanızı sağlar.

Antep Fıstığı Ağacı Hastalıkları Neler?

Periyodisite: Antep fıstığı ağacının hastalıklarından bir tanesidir. Bu hastalığa sahip olan bir Antep fıstığı ağacı düzensiz meyve verir.

Verticillium Solgunluğu: Bu hastalık ağacın kök sistemi ile ilgilidir.

Antep Fıstığı Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Antep Fıstığı Ağacı Kullanım Alanları

Antep fıstığı ağacının vermiş olduğu meyve olan Antep fıstığı oldukça faydalıdır. Bu meyve tatlı yapımında ve yemek yapımında kullanılmaktadır. Bundan dolayı Antep fıstığı ağacı sürekli olarak kullanılan bir ağaç türüdür.