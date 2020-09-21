Alzheimer Hastalığından Nasıl Korunabiliriz?

Halk arasında bunama olarak anılan Alzheimer, yaşlılığa ve beyin dokusunda meydana gelen yıkıma bağlı olarak ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığının teşhisi, genellikle yakınlar tarafından konuluyor. Demans türlerinden birisi olan Alzheimer, demans hastalıklarının üçte ikisinin sorumlusu ve dünyada her 3 saniyede bir hastaya demans teşhisi konuluyor, bu da her 20 yılda bir hasta sayısının ikiye katlanması olarak karşımıza çıkıyor.

Hayatı ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olan Alzheimer’da erken tanı çok büyük bir önem taşıyor. Bu sebeple, unutkanlık ve diğer zihinsel yakınmalar ile doktora başvuran hastaların detaylı bir şekilde muayene edilmesi ve detaylı testlere tabi tutulması gerekiyor. Alzheimer insanları farklı şekillerde etkilediğinden, demans semptomlarının zamanlaması ve ciddiyeti, her insanda Alzheimer'ın evreleri boyunca farklı şekilde ilerledikçe değişiklik gösteriyor.

Erken evrede bulunan hastalar üzerinde uygulanan birçok deneysel ilaç çalışmalarında, beyin hücrelerinde daha az ölüm olması adına önlem almak ve hastalığın seyrini yavaşlatmak amaçlanıyor. Yaşam kalitesi ve süresini önemli ölçüde düşüren hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alan Alzheimer, dünyada 50 milyona yakın kişide görülüyor. 2050 yılında bu sayının 152 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Günümüzde yaşam süresinin uzaması ile birlikte geriatri hastalıkları toplumlarda ciddi bir sorun teşkil etmeye başladı. Bu hastalıklar içerisinde önemli bir kısmını dermansa bağlı hastalık olan Alzheimer teşkil etmekte. Alzheimer’dan koruma ve korunmada doğru beslenme, uyku kalitesi, zihinsel ve fiziksel depresyondan uzak durmak, dolayısıyla psikolojik sağlığımız çok önemli. Doğru beslenmede elbette doğal besinler öne çıkıyor ve en yüksek polifenollü zeytin ekstresinin Alzheimer hastalığını önleme konusunda ciddi faydaları olduğunu düşünülmektedir.

Zeytin ekstresinin polifenollerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

Zeytin ekstresinde bulunan fenolik bileşenlerin vücudumuz tarafından emilimi (bioavailability) %92’dir. Bu da aldığımız fenolik bileşenlerin tamamına yakınının vücutta kullanıldığını gösterir. Yapılan araştırmalar bu mikrogıdaların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, sindirim sisteminin düzenlenmesinde, kardiyovasküler sistemin korunmasında, alzheimer ve demans gibi beyin rahatsızlıklarının geciktirilmesinde, bebeklerin beyin ve zeka gelişiminde pozitif anlamda önemli katkılarda bulunduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

Peki bunlar, Alzheimer hastalarının sağlığına nasıl etki eder?

Alzheimer hastalığı, bilişsel bozukluklara ve hafıza kaybına neden olan nörodejeneratif bir beyin hastalığıdır. Şu anda Alzheimer için reçete edilen ilaçlar yalnızca semptomatik rahatlama sağlar ve sürekli alımları ciddi yan etkilere neden olabilir. Yeni ilaç keşfi ile ilgili olarak, doğal ürünler, Alzheimer hastalığının önlenmesi için en çekici alternatiflerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Polifenoller, güçlü antioksidan ve nöroprotektif özellikler sergileyen, doğal olarak oluşan ikincil metabolitlerdir. Polifenollerin besinsel alımının oksidatif stresi hafiflettiği, sinyal yollarını modüle ettiği ve bilişsel işlevi artırarak Alzheimer riskini azaltma konusunda pozitif yönde etkisi olduğu düşünülmektedir. Çeşitli bilimsel raporlar, doğal fenolik bileşiklerin Alzheimer patolojisine karşı pozitif sonuçlar sergilediğini göstermiştir.

Alzheimer’ı önler mi?

Polifenoller ve Alzheimer ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda Alzheimer’ın ortaya çıkmasına sebep olan β-amyloid formasyonunun oluşmasını engellediği anlaşılmıştır. Bu sayede hastalığın oluşumunu engellediği ve geciktirdiği düşünülmekte ve buna bağlı olarak Alzheimer tedavisi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir.

En iyi etkiyi almak için zeytin ekstresini nasıl tüketmeliyiz?

Yüksek fenolik bileşen içeren zeytin ekstreleri düzenli olarak sabahları aç karnına bir yemek kaşığı tüketmek, ileride oluşabilecek birçok rahatsızlığa karşı korunmada pozitif yönde etkileri olduğu düşünülmektedir.