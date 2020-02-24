Altın Gün Babylon’da

Biletleri satışa çıktığı anda tükenen, yeni dönem psikedelik rock sahnesinin Hollanda çıkışlı önemli temsilcilerinden Altın Gün; 28 ve 29 Şubat’ta, “Garanti BBVA Konserleri” kapsamında Babylon’da!

70’ler Türkiye’sinin türler arası psikedelik akımından etkilenmesiyle ortaya çıkan Altın Gün, gitarda Ben Rider, basta Jasper Verhulst, davulda Nic Mauskovic, vokalde Merve Daşdemir, sazda, tuşlularda ve vokalde Erdinç Yıldız Ecevit ve perküsyonda Gino Groeneveld’den oluşuyor.

İlk çıkış albümleri “On”u Bongo Joe Records etiketiyle yayınlayan Altın Gün, Selda Bağcan’dan Barış Manço’ya, Erkin Koray’a uzanan geleneksel repertuvarlarını ve daha önce duyulmadık örnekleri de gün yüzüne çıkarıyor. Grup başta Neşet Ertaş olmak üzere nesilden nesile aktarılan Türk halk müziği bestelerini funk ritimleri, surf gitarlar, bağlama ve analog klavyenin buluşmasıyla zenginleştiriyor. Le Guess Who?, Great Wide Open, Desert Daze, Beaches Brew, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Pukkelpop gibi festivallerin yanı sıra başta Avrupa, Amerika ve Kanada olmak üzere dünyanın birçok şehrinde sahne aldı. Tame Impala, King Gizzard and The Lizzard Wizard, Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, Phosphorescent ve Amyl and The Sniffers gibi birçok önemli isimle aynı sahneyi paylaşan Altın Gün; 2019’da yayımladığı ikinci albümleri “Gece” ile “En İyi Dünya Müziği Albümü” kategorisinde 2020 Grammy Ödülü’ne aday gösterildi

Babylon, sezon boyunca ahalisini “Şimdi. Burada. Beraber.” olmaya davet ediyor.