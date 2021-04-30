Aloe Vera Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Aloe Vera Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Aloe vera çiçeğinin içinde bulunan jelimsi yapı aminoasit, mineral ve vitamin bakımından son derece zengindir. Bu jelimsi yapının içeriğinde B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri başta olmak üzere 12 çeşit vitamin bulunur.

Aloe Vera Çiçeği Nedir?

Aloe vera çiçeği tıbbi sarısabır olarak da bilinen bitki Asphodelaceae feilesinden tıbbi amaçlarla kullanılan bir sarısabır türüdür. Yaprak kısımları, iki bölümden meydana gelen bitkiler arasında yer alır.

Aloe Vera Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Aloe vera çiçeğinin bakımından suyun önemi oldukça büyüktür. Bu bakımdan toprağının çok kuru kalmayacağı aralıklarda ve toprağı sadece nemlendirecek şekilde sulama yapılması gerekir. Aloe vera çiçeğinin fazla rüzgar olan bölgelerden uzak tutulmasına dikkat edilmelidir. Çiçeğin yetiştirildiği ortam sıcaklığının 14 ile 15 derecenin altına düşmemesi önemlidir. Kapı ağzı ve pencere gibi rüzgar girişi olan alanlardan uzak tutulmalıdır. Direkt güneş ışığının olmadığı ortamlarda bulundurulmaya özen gösterilmelidir.

Aloe Vera Çiçeği Nasıl Ekilir?

Aloe Vera Çiçeği tohum ile yetiştirilen bir bitki değildir. Ekim için bitkinin kendi köklerinden yararlanılır. Bitkinin kök yani yavru vermeye başlar. Bu yavruların ise dezenfekte edilmiş bıçakla alınması gerekir. Kesim işleminin ardından anaç çiçeğin sıvısının mutlaka tamponlanması gerekir.

Aloe vera çiçeğinin ekiminin yapılacağı bir saksı hazırlanır. Almış olduğunuz aloe vera kökünü, eğer yeni kesmiş iseniz iki gün loş odada bekletmeniz önemlidir. Ekim yapılacak toprağın toprağın temiz olduğuna emin olunduktan sonra kökler toprağın için yerleştirilir ve üzeri kapatılır. Bu süreçte toprağa bir miktar perlit ve lav taşı karıştırılması faydalı olacaktır.

Ekimin sonrasında 1 hafta boyunca toprak nemini kaybedene kadar sulama yapılmamalıdır. Sonrasında hafta da bir defa olmak koşuluyla sulama işlemine başlanmalıdır. Bitki olgunlaşma dönemine girdiğinde normal sulama işlemini yapılabilir. Bitkiniz en az 6 en fazla 12 saat güneş ışığı alması önemlidir.

Aloe Vera Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Aloevera çiçeğinin çoğaltılması için gelişim gösteren fidelerini kökten ayırıp yeni bir saksıya aktarmak gerekir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar fidelerin boyunun en az 10-15 cm ulaşmış olması ve ilkbaharın sonlarına doğru bu işlemin gerçekleştirilmesi olmaktadır.

Aloe Vera Çiçeği Nasıl Sulanır?

Aleo vera çiçeğinin sulanması son derece önemlidir. Toprağında çok fazla nemi sevmeyen bir bitkidir. Bundan dolayı sulamanın toprağı çamurumsu bir kıvama getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. Bu kapsamda toprağında çok kuruluk oluşmayacak şekilde düzenli aralıklarla sulama yapılması gerekir. Sulama işlemi bitkinin yapraklarına su temas ettirilmeden yapılmalıdır.

Evde Aloe Vera Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Aloe vera bitkisi için uygun koşullar sağlandığı takdirde bu bitkinin yetiştiriciliğini evde yapmak kolaylıkla mümkün olmaktadır.

Aloe Vera Çiçeği Anlamı

Aloe vera çiçeği samimiyet ve güven anlamı ifade eden bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Bu sebeple dostluğunuzu ve samimiyetinizi ifade etmek istediğiniz bir kişiye Aloe Vera çiçeği hediye edebilirsiniz.

Aloe Vera Çiçeği Latincesi

Aloe vera çiçeğinin Latince adı Aloe barbadensis olarak bilinmektedir.

Aloe Vera Çiçeği Özellikleri

- Aloe Vera bitkisi, zambakgillerden bir bitki olup boyu 30-60 cm boyuna ulaşabilmektedir.

- Yaprakları uzun ve sivri, içi jel yapısı ile dolgun ve etlidir.

- Aloe Vera çiçeği dikenli dolgun jel yapısıyla sağlık alanında tedavi edici etkiye sahip olan bir bitkidir.

- Her mevsim yeşil renkli kalabilen bir bitkidir.

- Sıcak ve kuru iklimlerde yetişen bir Afrika bitkisidir.

- Güney Amerika'da kozmetik amaçlı özel olarak Aloe Vera Çiçeği yetiştiriciliği yapılmaktadır.

- Aloe Vera bitkisinin halk arasındaki adı “sarısabır otu” olarak bilinse de “doktor bitki” “yanık bitkisi” “çölün zambağı” gibi isimlerle de bilinmektedir.

- Çok fazla çeşidi bulunmaktadır.

Aloe Vera Çiçeği Faydaları

Aloe vera çiçeği pek çok faydası ile bilinin bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Bu doğrultuda işte bu bitkinin faydaları:

- Kollajen üretimini artırıcı etkisi sebebiyle ciltte çeşitli kazalar sebebiyle meydana gelen yanık ve tahrişlere fayda sağlar.

- Güneş sebebiyle ciltte oluşan yanık ve lekelenmelerin kısa sürede geçmesine katkı sağlar.

- Cildin yaşlanmasını geciktirici etki sağlıyor.

- Aloe vera, böcek veya sinek ısırıklarından kaynaklı kaşıntıyı yok eder ve ısırılan bölgede bakteri üremesini durdurur.

- Sinir sistemine fayda sağlar.

- Sinirlilik ve uykusuzluk sorunlarına faydalıdır.

- Bazı ciltlerde alerjik reaksiyonları yatıştırıcı etkiler sağlar.

- Yağlı ciltlerde yağın dengelenmesine yardımcı olur.

- Kepek sorununu ortadan kaldırır.

- Sivilcelerin tedavisinde oldukça etkilidir.

- Cildi nemlendirici etkiye sahiptir.

- Aloe vera çiçeği çayı, vücudu hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar.

- Kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıcı etkiye sahiptir.