Yeşilliklerinizi uzun süre taze saklamanın yolları

Bununla birlikte şunu da belirtelim: Yeşillikleri markette içine koyduğunuz şeffaf poşetle birlikte buzdolabına kaldırmak çok da dünyanın sonu değil. Özellikle zamanınız darsa ve aldığınızı doğrudan dolaba kaldırmanız gerekiyorsa gönlünüz rahat olsun, yeşillikleriniz hemen bozulacak diye bir kural yok.

KAPALI KAVANOZ METODU

Özellikle videolarda çok sık karışımıza çıkan metotların bir diğeri, yeşilliklerin köklerini su dolu bir kavanoza yerleştirip üzerini bir mutfak poşeti ile sera gibi kapatmak. Yeşilliklerin kavanozdaki suyla daha uzun süre tuzlu kalacağı fikrine dayanan bu metot teoride mantıklı geliyor ama pratikte suya ve poşete değen yapraklar çok kısa süre içinde buruştuğundan ve çürüdüğünden çok da işe yaramıyor.

AÇIK KAVANOZ METODU

Tıpkı bir üstteki metotta olduğu gibi yeşiliklerin kökünü su dolu bir kavanoza yerleştirmekten ibaret olan bu metotun farkı üzerinin poşetle kapatılmaması. Bu şekilde buzdolabına kaldırılan yeşilliklerin ömrü poşetli olanlara kıyasla daha uzun oluyor. Ancak burada da suya temas eden yapraklarda çürüme görülüyor.

KURU KAĞIT HAVLU VE KİLİTLİ POŞET METODU

Bu internette çok sık karşımıza çıkan bir metot. Yeşillikleri kuru bir kağıt havluya sarıp kilitli poşete yerleştirmek olarak özetleyebileceğimiz bu metodun arka planında havlunun fazla nemi emeceği ve yaprakların buruşmasını önleyeceği fikri yatıyor. Ancak 3 günden sonra havlu oldukça ıslak bir hal aldığı için yapraklar ve kökler tazeliğini ve gevrekliğini kaybetmeye başlıyor. Salatalarda ve süslemelerde kullanım için pek uygun olmasa da pişen yemeklerde bu yeşillikler kullanılabilir.

NEMLİ KAĞIT HAVLU VE KİLİTLİ POŞET METODU

Burada da bir üstteki metottan farklı bir şey yok. Sadece yeşillikler kuru havluya değil nemli (çok ıslak olmaması önemli) havluya sarılıyor. Özellikle maydanoz, kişniş gibi büyük yapraklı otlar için kullanıldığında oldukça etkili olan bu yöntemin sırrı yeşillikleri fazla ıslatmadan nemli ve taze tutması.