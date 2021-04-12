Unlu şehriye çorbası nasıl yapılır? Unlu şehriye çorbası tarifi

Çorbalar, her daim sofraların vazgeçilmezi. Unlu şehriye çorbası da onlardan biri. Farklı malzemelerle de zenginleştirebileceğini bu nefis lezzeti, tel veya arpa şehriye ile de hazırlayabilirsiniz. Kısa sürede pratik bir şeyler hazırlamak isterseniz unlu çorbasını deneyebilirsiniz İşte tarifi...

MALZEMELER:

1 çay bardağı tel şehriye

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

1,5 çay bardağı tavuk suyu

4 su bardağı ılık su

Nane

Tuz

NASIL YAPILIR?

Tereyağını tencerede eritin. Ardından unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Salça ve naneyi de ekleyip biraz daha kavurun. Daha sonra tavuk suyu ve ılık suyu da ilave edin ve kaynayana kadar sürekli karıştırın. Çorbanız kaynayınca tel şehriyeleri de ekleyin. Son olarak tuzunu ilave edip tel şehriyeler pişene kadar kaynatın.